Прогноз кассовых сборов России на уикенде 22–25 августа

Лидерство в российском прокате должен захватить американский проект ВОРОН (VLG). Фантастический боевик показывает высокий уровень предпродаж, что вкупе с известным брендом в названии может вылиться в 100-120 млн рублей за четыре дня проката.



Сразу два анимационных релиза попробуют привлечь на свои сеансы семейную аудиторию. Лидером среди них видится испанский релиз КАК ПРИРУЧИТЬ БИЗОНА (CP), который должен заработать около 30 млн рублей. Аргентинский мультфильм ГИГАНТЫ ЛА-МАНША (TNL), скорее всего, продемонстрирует более скромный результат и к вечеру воскресенья освоит порядка 12-14 млн рублей.



Помимо этого, семейного зрителя попробуют заинтересовать еще два художественных фильма. Российская картина ПИРАТЫ ГАЛАКТИКИ БАРРАКУДА (CRP) рассчитана больше на школьников и подростков и явно нацелена на длинный прокат. На старте ей, вероятно, удастся освоить 35 млн рублей. МОЙ ПИНГВИН (GF) с Жаном Рено в главной роли может рассчитывать на 10 млн рублей по итогу уикенда.



Фото: кадр из фильма ВОРОН

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22.08.2024 Автор: БК