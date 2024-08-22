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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 22–25 августа


Лидерство в прокате захватит фантастический боевик «Ворон»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ВОРОН VLG 2000 120 000 000 1 333 185 60 000 -
2 ПИРАТЫ ГАЛАКТИКИ БАРРАКУДА CRP 2200 35 000 000 388 846 15 909 -
3 КАК ПРИРУЧИТЬ БИЗОНА CP 1800 30 000 000 333 296 16 667 -
4 БОРДЕРЛЕНДС GF 1200 15 000 000 166 648 12 500 -54
5 ГИГАНТЫ ЛА-МАНША TNL 2000 13 000 000 144 428 6 500 -
6 СОБИРАТЕЛЬ ДУШ AK 400 12 000 000 133 319 30 000 -47
7 МОЙ ДИКИЙ ДРУГ NKI 1500 10 000 000 111 099 6 667 -45
8 МОЙ ПИНГВИН GF 800 10 000 000 111 099 12 500 -
  245 000 000 2 721 920  

Лидерство в российском прокате должен захватить американский проект ВОРОН (VLG). Фантастический боевик показывает высокий уровень предпродаж, что вкупе с известным брендом в названии может вылиться в 100-120 млн рублей за четыре дня проката.

Сразу два анимационных релиза попробуют привлечь на свои сеансы семейную аудиторию. Лидером среди них видится испанский релиз КАК ПРИРУЧИТЬ БИЗОНА (CP), который должен заработать около 30 млн рублей. Аргентинский мультфильм ГИГАНТЫ ЛА-МАНША (TNL), скорее всего, продемонстрирует более скромный результат и к вечеру воскресенья освоит порядка 12-14 млн рублей.

Помимо этого, семейного зрителя попробуют заинтересовать еще два художественных фильма. Российская картина ПИРАТЫ ГАЛАКТИКИ БАРРАКУДА (CRP) рассчитана больше на школьников и подростков и явно нацелена на длинный прокат. На старте ей, вероятно, удастся освоить 35 млн рублей. МОЙ ПИНГВИН (GF) с Жаном Рено в главной роли может рассчитывать на 10 млн рублей по итогу уикенда. 

Фото: кадр из фильма ВОРОН

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22.08.2024 Автор: БК