Прогноз кассовых сборов России на уикенде 22–25 августа

Лидерство в прокате захватит фантастический боевик «Ворон»
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ВОРОН
|VLG
|2000
|120 000 000
|1 333 185
|60 000
|-
|2
|ПИРАТЫ ГАЛАКТИКИ БАРРАКУДА
|CRP
|2200
|35 000 000
|388 846
|15 909
|-
|3
|КАК ПРИРУЧИТЬ БИЗОНА
|CP
|1800
|30 000 000
|333 296
|16 667
|-
|4
|БОРДЕРЛЕНДС
|GF
|1200
|15 000 000
|166 648
|12 500
|-54
|5
|ГИГАНТЫ ЛА-МАНША
|TNL
|2000
|13 000 000
|144 428
|6 500
|-
|6
|СОБИРАТЕЛЬ ДУШ
|AK
|400
|12 000 000
|133 319
|30 000
|-47
|7
|МОЙ ДИКИЙ ДРУГ
|NKI
|1500
|10 000 000
|111 099
|6 667
|-45
|8
|МОЙ ПИНГВИН
|GF
|800
|10 000 000
|111 099
|12 500
|-
|245 000 000
|2 721 920
Лидерство в российском прокате должен захватить американский проект ВОРОН (VLG). Фантастический боевик показывает высокий уровень предпродаж, что вкупе с известным брендом в названии может вылиться в 100-120 млн рублей за четыре дня проката.
Сразу два анимационных релиза попробуют привлечь на свои сеансы семейную аудиторию. Лидером среди них видится испанский релиз КАК ПРИРУЧИТЬ БИЗОНА (CP), который должен заработать около 30 млн рублей. Аргентинский мультфильм ГИГАНТЫ ЛА-МАНША (TNL), скорее всего, продемонстрирует более скромный результат и к вечеру воскресенья освоит порядка 12-14 млн рублей.
Помимо этого, семейного зрителя попробуют заинтересовать еще два художественных фильма. Российская картина ПИРАТЫ ГАЛАКТИКИ БАРРАКУДА (CRP) рассчитана больше на школьников и подростков и явно нацелена на длинный прокат. На старте ей, вероятно, удастся освоить 35 млн рублей. МОЙ ПИНГВИН (GF) с Жаном Рено в главной роли может рассчитывать на 10 млн рублей по итогу уикенда.
Фото: кадр из фильма ВОРОН
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22.08.2024 Автор: БК