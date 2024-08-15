Прогноз кассовых сборов России на уикенде 15–18 августа

Лидеры останутся прежними
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|БОРДЕРЛЕНДС
|GF
|1700
|40 000 000
|465 387
|23 529
|-41
|2
|МОЙ ДИКИЙ ДРУГ
|NKI
|1800
|20 000 000
|232 693
|11 111
|-27
|3
|ОЗИ: ГОЛОС ДЖУНГЛЕЙ
|VLG
|1200
|17 000 000
|197 789
|14 167
|-
|4
|СОБИРАТЕЛЬ ДУШ
|AK
|600
|17 000 000
|197 789
|28 333
|-47
|5
|ВЫБЕРИ МЕНЯ
|NMG
|500
|15 000 000
|174 520
|30 000
|-
|6
|ВОДИТЕЛЬ-ОЛИГАРХ
|AK
|500
|13 000 000
|151 251
|26 000
|-34
|7
|КРИМИНАЛЬНЫЙ ГОРОД: ВОЗМЕЗДИЕ
|CP
|500
|10 000 000
|116 347
|20 000
|-
|132 000 000
|1 535 777
Текущий уикенд не порадует кинотеатры кассовыми новинками, поэтому в тройке лидеров останутся холдоверы.
Лучшей новинкой недели может стать мультфильм ОЗИ: ГОЛОС ДЖУНГЛЕЙ (VLG). У проекта пока довольно слабые предварительные цифры, но семейный контент всегда пользуется популярностью в каникулы. К тому же, у картины довольно высокое качество анимации, позволяющее ожидать старт в районе 16-18 млн рублей.
Неважные предпродажи показывает и российская комедия ВЫБЕРИ МЕНЯ (NMG). Скорее всего, к вечеру воскресения в копилке фильма окажется около 13-15 млн рублей.
Четвертая часть корейской франшизы КРИМИНАЛЬНЫЙ ГОРОД: ВОЗМЕЗДИЕ (CP), вероятнее всего, выступит на уровне предыдущего фильма франшизы и освоит порядка 10 млн рублей за четыре дня проката.
Фото: кадр из фильма БОРДЕРЛЕНДС
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15.08.2024 Автор: БК