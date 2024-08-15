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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 15–18 августа


Лидеры останутся прежними

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 БОРДЕРЛЕНДС GF 1700 40 000 000 465 387 23 529 -41
2 МОЙ ДИКИЙ ДРУГ NKI 1800 20 000 000 232 693 11 111 -27
3 ОЗИ: ГОЛОС ДЖУНГЛЕЙ VLG 1200 17 000 000 197 789 14 167 -
4 СОБИРАТЕЛЬ ДУШ AK 600 17 000 000 197 789 28 333 -47
5 ВЫБЕРИ МЕНЯ NMG 500 15 000 000 174 520 30 000 -
6 ВОДИТЕЛЬ-ОЛИГАРХ AK 500 13 000 000 151 251 26 000 -34
7 КРИМИНАЛЬНЫЙ ГОРОД: ВОЗМЕЗДИЕ CP 500 10 000 000 116 347 20 000 -
  132 000 000 1 535 777  

Текущий уикенд не порадует кинотеатры кассовыми новинками, поэтому в тройке лидеров останутся холдоверы.

Лучшей новинкой недели может стать мультфильм ОЗИ: ГОЛОС ДЖУНГЛЕЙ (VLG). У проекта пока довольно слабые предварительные цифры, но семейный контент всегда пользуется популярностью в каникулы. К тому же, у картины довольно высокое качество анимации, позволяющее ожидать старт в районе 16-18 млн рублей.

Неважные предпродажи показывает и российская комедия ВЫБЕРИ МЕНЯ (NMG). Скорее всего, к вечеру воскресения в копилке фильма окажется около 13-15 млн рублей.

Четвертая часть корейской франшизы КРИМИНАЛЬНЫЙ ГОРОД: ВОЗМЕЗДИЕ (CP), вероятнее всего, выступит на уровне предыдущего фильма франшизы и освоит порядка 10 млн рублей за четыре дня проката. 

Фото: кадр из фильма БОРДЕРЛЕНДС

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15.08.2024 Автор: БК