Прогноз кассовых сборов России на уикенде 15–18 августа

Текущий уикенд не порадует кинотеатры кассовыми новинками, поэтому в тройке лидеров останутся холдоверы.

Лучшей новинкой недели может стать мультфильм ОЗИ: ГОЛОС ДЖУНГЛЕЙ (VLG). У проекта пока довольно слабые предварительные цифры, но семейный контент всегда пользуется популярностью в каникулы. К тому же, у картины довольно высокое качество анимации, позволяющее ожидать старт в районе 16-18 млн рублей.

Неважные предпродажи показывает и российская комедия ВЫБЕРИ МЕНЯ (NMG). Скорее всего, к вечеру воскресения в копилке фильма окажется около 13-15 млн рублей.

Четвертая часть корейской франшизы КРИМИНАЛЬНЫЙ ГОРОД: ВОЗМЕЗДИЕ (CP), вероятнее всего, выступит на уровне предыдущего фильма франшизы и освоит порядка 10 млн рублей за четыре дня проката.

Фото: кадр из фильма БОРДЕРЛЕНДС

Смотрите также:

Прогноз кассовых сборов России на уикенде 8–11 августа

15.08.2024 Автор: БК