Прогноз кассовых сборов России на уикенде 8–11 августа

Главной новинкой уикенда, несомненно, станет фантастический боевик БОРДЕРЛЕНДС (GF). Экранизация компьютерной игры показывает уверенные предпродажи, которые должны позволить ей записать на свой счет порядка 130–150 млн рублей за четыре дня проката.



Семейную аудиторию должна заинтересовать отечественная картина МОЙ ДИКИЙ ДРУГ (NKI) про дружбу мальчика и лисенка. Она может освоить около 15–18 млн рублей, выступив на уровне недавнего схожего проекта прокатчика МОЙ ЛЮБИМЫЙ ЧЕМПИОН.



Фото: кадр из фильма БОРДЕРЛЕНДС

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08.08.2024 Автор: БК