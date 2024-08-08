Прогноз кассовых сборов России на уикенде 8–11 августа

Фантастический боевик «Бордерлендс» должен возглавить официальный прокат
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|БОРДЕРЛЕНДС
|GF
|2000
|150 000 000
|1 741 958
|75 000
|-
|2
|СОБИРАТЕЛЬ ДУШ
|AK
|1200
|30 000 000
|348 392
|25 000
|-52
|3
|ВОДИТЕЛЬ-ОЛИГАРХ
|AK
|1300
|18 000 000
|209 035
|13 846
|-43
|4
|МОЙ ДИКИЙ ДРУГ
|NKI
|1200
|18 000 000
|209 035
|15 000
|-
|5
|ТОПОЛИНЫЙ ПУХ
|CP
|1300
|16 000 000
|185 809
|12 308
|-43
|6
|НЕ ОДНА ДОМА
|AK
|700
|11 000 000
|127 744
|15 714
|-31
|243 000 000
|2 821 972
Главной новинкой уикенда, несомненно, станет фантастический боевик БОРДЕРЛЕНДС (GF). Экранизация компьютерной игры показывает уверенные предпродажи, которые должны позволить ей записать на свой счет порядка 130–150 млн рублей за четыре дня проката.
Семейную аудиторию должна заинтересовать отечественная картина МОЙ ДИКИЙ ДРУГ (NKI) про дружбу мальчика и лисенка. Она может освоить около 15–18 млн рублей, выступив на уровне недавнего схожего проекта прокатчика МОЙ ЛЮБИМЫЙ ЧЕМПИОН.
Фото: кадр из фильма БОРДЕРЛЕНДС
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08.08.2024 Автор: БК