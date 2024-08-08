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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 8–11 августа


Фантастический боевик «Бордерлендс» должен возглавить официальный прокат

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 БОРДЕРЛЕНДС GF 2000 150 000 000 1 741 958 75 000 -
2 СОБИРАТЕЛЬ ДУШ AK 1200 30 000 000 348 392 25 000 -52
3 ВОДИТЕЛЬ-ОЛИГАРХ AK 1300 18 000 000 209 035 13 846 -43
4 МОЙ ДИКИЙ ДРУГ NKI 1200 18 000 000 209 035 15 000 -
5 ТОПОЛИНЫЙ ПУХ CP 1300 16 000 000 185 809 12 308 -43
6 НЕ ОДНА ДОМА AK 700 11 000 000 127 744 15 714 -31
  243 000 000 2 821 972  

Главной новинкой уикенда, несомненно, станет фантастический боевик БОРДЕРЛЕНДС (GF). Экранизация компьютерной игры показывает уверенные предпродажи, которые должны позволить ей записать на свой счет порядка 130–150 млн рублей за четыре дня проката.

Семейную аудиторию должна заинтересовать отечественная картина МОЙ ДИКИЙ ДРУГ (NKI) про дружбу мальчика и лисенка. Она может освоить около 15–18 млн рублей, выступив на уровне недавнего схожего проекта прокатчика МОЙ ЛЮБИМЫЙ ЧЕМПИОН

Фото: кадр из фильма БОРДЕРЛЕНДС

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08.08.2024 Автор: БК