Прогноз кассовых сборов России на уикенде 1-4 августа

Первый уикенд августа не порадует кинотеатры кассовыми новинками официального проката. Лидером должен остаться хоррор СОБИРАТЕЛЬ ДУШ (AK), показав умеренное для жанра падение.



Единственной новинкой, которой удастся преодолеть рубеж в 10 млн сборов, должна стать российская комедия ТОПОЛИНЫЙ ПУХ (CP). Благодаря актерскому составу во главе с Антоном Лапенко и Аглаей Тарасовой, проект может освоить порядка 20-22 млн рублей за четыре дня проката.



Фото: кадр из фильма ТОПОЛИНЫЙ ПУХ

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01.08.2024 Автор: БК