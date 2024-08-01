top banner

Прогноз кассовых сборов России на уикенде 1-4 августа


Главной новинкой недели станет комедия «Тополиный пух»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 СОБИРАТЕЛЬ ДУШ AK 1000 68 000 000 785 673 68 000 -44
2 ВОДИТЕЛЬ-ОЛИГАРХ AK 1800 32 000 000 369 728 17 778 -39
3 ТОПОЛИНЫЙ ПУХ CP 1800 22 000 000 254 188 12 222 -
4 НЕ ОДНА ДОМА AK 1000 12 000 000 138 648 12 000 -44
  134 000 000 1 548 238  

Первый уикенд августа не порадует кинотеатры кассовыми новинками официального проката. Лидером должен остаться хоррор СОБИРАТЕЛЬ ДУШ (AK), показав умеренное для жанра падение.

Единственной новинкой, которой удастся преодолеть рубеж в 10 млн сборов, должна стать российская комедия ТОПОЛИНЫЙ ПУХ (CP). Благодаря актерскому составу во главе с Антоном Лапенко и Аглаей Тарасовой, проект может освоить порядка 20-22 млн рублей за четыре дня проката.

Фото: кадр из фильма ТОПОЛИНЫЙ ПУХ

Смотрите также:

Прогноз кассовых сборов России на уикенде 25–28 июля

01.08.2024 Автор: БК