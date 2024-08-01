Прогноз кассовых сборов России на уикенде 1-4 августа

Главной новинкой недели станет комедия «Тополиный пух»
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|СОБИРАТЕЛЬ ДУШ
|AK
|1000
|68 000 000
|785 673
|68 000
|-44
|2
|ВОДИТЕЛЬ-ОЛИГАРХ
|AK
|1800
|32 000 000
|369 728
|17 778
|-39
|3
|ТОПОЛИНЫЙ ПУХ
|CP
|1800
|22 000 000
|254 188
|12 222
|-
|4
|НЕ ОДНА ДОМА
|AK
|1000
|12 000 000
|138 648
|12 000
|-44
|134 000 000
|1 548 238
Первый уикенд августа не порадует кинотеатры кассовыми новинками официального проката. Лидером должен остаться хоррор СОБИРАТЕЛЬ ДУШ (AK), показав умеренное для жанра падение.
Единственной новинкой, которой удастся преодолеть рубеж в 10 млн сборов, должна стать российская комедия ТОПОЛИНЫЙ ПУХ (CP). Благодаря актерскому составу во главе с Антоном Лапенко и Аглаей Тарасовой, проект может освоить порядка 20-22 млн рублей за четыре дня проката.
Фото: кадр из фильма ТОПОЛИНЫЙ ПУХ
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01.08.2024 Автор: БК