Прогноз кассовых сборов России на уикенде 25–28 июля

В последний июльский уикенд лучшим релизом официального проката вновь может оказаться новинка.

Хоррор СОБИРАТЕЛЬ ДУШ (AK) демонстрирует отличные предварительные цифры, которые могут позволить ему показать лучший старт для зарубежного релиза в 2024-ом году. Осторожно предположим, что новинке покорится отметка в 60 млн рублей за четыре дня проката.



Китайский мультфильм ПОБЕГ ИЗ ЛАБИРИНТА ВРЕМЕНИ (CP), скорее всего, стартует в рамках ожиданий от франшизы и освоит в первый уикенд 10-13 млн рублей.



Фото: кадр из фильма СОБИРАТЕЛЬ ДУШ

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25.07.2024 Автор: Георгий Романов