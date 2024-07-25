Прогноз кассовых сборов России на уикенде 25–28 июля

Новинка «Собиратель душ» может возглавить прокат
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|СОБИРАТЕЛЬ ДУШ
|AK
|1250
|60 000 000
|681 122
|48 000
|-
|2
|ВОДИТЕЛЬ-ОЛИГАРХ
|AK
|1900
|52 000 000
|590 305
|27 368
|-29
|3
|НЕ ОДНА ДОМА
|AK
|1500
|23 000 000
|261 097
|15 333
|-30
|4
|ПОБЕГ ИЗ ЛАБИРИНТА ВРЕМЕНИ
|CP
|1000
|12 000 000
|136 224
|12 000
|-
|5
|МАДАМ КЛИКО
|GF
|400
|11 000 000
|124 872
|27 500
|-37
|158 000 000
|1 793 620
В последний июльский уикенд лучшим релизом официального проката вновь может оказаться новинка.
Хоррор СОБИРАТЕЛЬ ДУШ (AK) демонстрирует отличные предварительные цифры, которые могут позволить ему показать лучший старт для зарубежного релиза в 2024-ом году. Осторожно предположим, что новинке покорится отметка в 60 млн рублей за четыре дня проката.
Китайский мультфильм ПОБЕГ ИЗ ЛАБИРИНТА ВРЕМЕНИ (CP), скорее всего, стартует в рамках ожиданий от франшизы и освоит в первый уикенд 10-13 млн рублей.
Фото: кадр из фильма СОБИРАТЕЛЬ ДУШ
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25.07.2024 Автор: Георгий Романов