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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 25–28 июля


Новинка «Собиратель душ» может возглавить прокат

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 СОБИРАТЕЛЬ ДУШ AK 1250 60 000 000 681 122 48 000 -
2 ВОДИТЕЛЬ-ОЛИГАРХ AK 1900 52 000 000 590 305 27 368 -29
3 НЕ ОДНА ДОМА AK 1500 23 000 000 261 097 15 333 -30
4 ПОБЕГ ИЗ ЛАБИРИНТА ВРЕМЕНИ CP 1000 12 000 000 136 224 12 000 -
5 МАДАМ КЛИКО GF 400 11 000 000 124 872 27 500 -37
  158 000 000 1 793 620  

В последний июльский уикенд лучшим релизом официального проката вновь может оказаться новинка.

Хоррор СОБИРАТЕЛЬ ДУШ (AK) демонстрирует отличные предварительные цифры, которые могут позволить ему показать лучший старт для зарубежного релиза в 2024-ом году. Осторожно предположим, что новинке покорится отметка в 60 млн рублей за четыре дня проката.

Китайский мультфильм ПОБЕГ ИЗ ЛАБИРИНТА ВРЕМЕНИ (CP), скорее всего, стартует в рамках ожиданий от франшизы и освоит в первый уикенд 10-13 млн рублей.

Фото: кадр из фильма СОБИРАТЕЛЬ ДУШ

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25.07.2024 Автор: Георгий Романов