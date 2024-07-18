Прогноз кассовых сборов России на уикенде 18–21 июля

Прокат должна возглавить новинка «Водитель-олигарх»
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ВОДИТЕЛЬ-ОЛИГАРХ
|AK
|1800
|60 000 000
|682 905
|33 333
|-
|2
|НЕ ОДНА ДОМА
|AK
|1600
|30 000 000
|341 452
|18 750
|-29
|3
|БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. ВОКРУГ СВЕТА
|NKI
|2000
|14 000 000
|159 344
|7 000
|-30
|4
|МАДАМ КЛИКО
|GF
|600
|10 000 000
|113 817
|16 667
|-
|114 000 000
|1 297 519
Главной новинкой уикенда должна будет стать российская комедия ВОДИТЕЛЬ-ОЛИГАРХ (AK). Картина с Павлом Прилучным в главной роли показывает неплохой уровень предпродаж, что вкупе с широкой росписью должно дать порядка 55-60 млн рублей за четыре дня проката.
Внушительные предварительные цифры демонстрирует историческая драма МАДАМ КЛИКО (GF). Впрочем, для фильмов, рассчитанных на взыскательную аудиторию, это не такая уж и редкость. Скорее всего, проект выступит немногим лучше, чем такой аналог как ПРИСЦИЛЛА: ЭЛВИС И Я, и заработает 10-12 млн рублей в свой первый уикенд.
Фото: кадр из фильма ВОДИТЕЛЬ-ОЛИГАРХ
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18.07.2024 Автор: БК