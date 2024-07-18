Прогноз кассовых сборов России на уикенде 18–21 июля

Главной новинкой уикенда должна будет стать российская комедия ВОДИТЕЛЬ-ОЛИГАРХ (AK). Картина с Павлом Прилучным в главной роли показывает неплохой уровень предпродаж, что вкупе с широкой росписью должно дать порядка 55-60 млн рублей за четыре дня проката.



Внушительные предварительные цифры демонстрирует историческая драма МАДАМ КЛИКО (GF). Впрочем, для фильмов, рассчитанных на взыскательную аудиторию, это не такая уж и редкость. Скорее всего, проект выступит немногим лучше, чем такой аналог как ПРИСЦИЛЛА: ЭЛВИС И Я, и заработает 10-12 млн рублей в свой первый уикенд.



Фото: кадр из фильма ВОДИТЕЛЬ-ОЛИГАРХ

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18.07.2024 Автор: БК