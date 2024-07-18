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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 18–21 июля


Прокат должна возглавить новинка «Водитель-олигарх»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ВОДИТЕЛЬ-ОЛИГАРХ AK 1800 60 000 000 682 905 33 333 -
2 НЕ ОДНА ДОМА AK 1600 30 000 000 341 452 18 750 -29
3 БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. ВОКРУГ СВЕТА NKI 2000 14 000 000 159 344 7 000 -30
4 МАДАМ КЛИКО GF 600 10 000 000 113 817 16 667 -
  114 000 000 1 297 519  

Главной новинкой уикенда должна будет стать российская комедия ВОДИТЕЛЬ-ОЛИГАРХ (AK). Картина с Павлом Прилучным в главной роли показывает неплохой уровень предпродаж, что вкупе с широкой росписью должно дать порядка 55-60 млн рублей за четыре дня проката.

Внушительные предварительные цифры демонстрирует историческая драма МАДАМ КЛИКО (GF). Впрочем, для фильмов, рассчитанных на взыскательную аудиторию, это не такая уж и редкость. Скорее всего, проект выступит немногим лучше, чем такой аналог как ПРИСЦИЛЛА: ЭЛВИС И Я, и заработает 10-12 млн рублей в свой первый уикенд.

Фото: кадр из фильма ВОДИТЕЛЬ-ОЛИГАРХ

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18.07.2024 Автор: БК