Прогноз кассовых сборов России на уикенде 11–14 июля

Мультфильм «Большое путешествие. Вокруг света» должен возглавить прокат
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. ВОКРУГ СВЕТА
|NKI
|2000
|33 000 000
|375 213
|16 500
|-
|2
|НЕ ОДНА ДОМА
|AK
|1500
|22 000 000
|250 142
|14 667
|-
|3
|ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА
|VLG
|1500
|20 000 000
|227 402
|13 333
|-31
|4
|МАКСИН XXX
|VLG
|800
|15 000 000
|170 551
|18 750
|-
|5
|АСТРАЛ. НОЧНОЙ КОШМАР
|EXP
|900
|10 000 000
|113 701
|11 111
|-
|6
|10 ЖИЗНЕЙ
|GF
|400
|9 000 000
|102 331
|22 500
|-30
|109 000 000
|1 239 341
Главной новинкой официального проката должна стать отечественная анимационная лента БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. ВОКРУГ СВЕТА (NKI). Релиз выходит в сложном конкурентном окружении со стороны пиратских мультфильмов ГОЛОВОЛОМКА 2 и ГАДКИЙ Я 4, но бренд франшизы должен обеспечить ей старт в районе 30-35 млн рублей.
Еще одна лента, рассчитанная на семейный просмотр – комедия НЕ ОДНА ДОМА (NMG) должна заработать за четыре дня проката 20-25 млн рублей. Повышенный спрос картине должна обеспечить исполнительница главной роли, блогер Милана Хаметова.
В хоррор-сегменте сразу две новинки претендуют на попадание в первую десятку. Артовая МАКСИН XXX (VLG) может продемонстрировать результат, схожий с драмеди ВСЕ СТРАХИ БО – в районе 15 млн рублей. Более привычная жанровая работа АСТРАЛ. НОЧНОЙ КОШМАР (EXP), скорее всего, соберет в районе 10 млн рублей.
Фото: кадр из фильма БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. ВОКРУГ СВЕТА
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11.07.2024 Автор: БК