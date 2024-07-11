Прогноз кассовых сборов России на уикенде 11–14 июля

Главной новинкой официального проката должна стать отечественная анимационная лента БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. ВОКРУГ СВЕТА (NKI). Релиз выходит в сложном конкурентном окружении со стороны пиратских мультфильмов ГОЛОВОЛОМКА 2 и ГАДКИЙ Я 4, но бренд франшизы должен обеспечить ей старт в районе 30-35 млн рублей.



Еще одна лента, рассчитанная на семейный просмотр – комедия НЕ ОДНА ДОМА (NMG) должна заработать за четыре дня проката 20-25 млн рублей. Повышенный спрос картине должна обеспечить исполнительница главной роли, блогер Милана Хаметова.



В хоррор-сегменте сразу две новинки претендуют на попадание в первую десятку. Артовая МАКСИН XXX (VLG) может продемонстрировать результат, схожий с драмеди ВСЕ СТРАХИ БО – в районе 15 млн рублей. Более привычная жанровая работа АСТРАЛ. НОЧНОЙ КОШМАР (EXP), скорее всего, соберет в районе 10 млн рублей.



Фото: кадр из фильма БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. ВОКРУГ СВЕТА

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