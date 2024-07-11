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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 11–14 июля


Мультфильм «Большое путешествие. Вокруг света» должен возглавить прокат

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. ВОКРУГ СВЕТА NKI 2000 33 000 000 375 213 16 500 -
2 НЕ ОДНА ДОМА AK 1500 22 000 000 250 142 14 667 -
3 ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА VLG 1500 20 000 000 227 402 13 333 -31
4 МАКСИН XXX VLG 800 15 000 000 170 551 18 750 -
5 АСТРАЛ. НОЧНОЙ КОШМАР EXP 900 10 000 000 113 701 11 111 -
6 10 ЖИЗНЕЙ GF 400 9 000 000 102 331 22 500 -30
  109 000 000 1 239 341  

Главной новинкой официального проката должна стать отечественная анимационная лента БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. ВОКРУГ СВЕТА (NKI). Релиз выходит в сложном конкурентном окружении со стороны пиратских мультфильмов ГОЛОВОЛОМКА 2 и ГАДКИЙ Я 4, но бренд франшизы должен обеспечить ей старт в районе 30-35 млн рублей.

Еще одна лента, рассчитанная на семейный просмотр – комедия НЕ ОДНА ДОМА (NMG) должна заработать за четыре дня проката 20-25 млн рублей. Повышенный спрос картине должна обеспечить исполнительница главной роли, блогер Милана Хаметова.

В хоррор-сегменте сразу две новинки претендуют на попадание в первую десятку. Артовая МАКСИН XXX (VLG) может продемонстрировать результат, схожий с драмеди ВСЕ СТРАХИ БО – в районе 15 млн рублей. Более привычная жанровая работа АСТРАЛ. НОЧНОЙ КОШМАР (EXP), скорее всего, соберет в районе 10 млн рублей.

Фото: кадр из фильма БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. ВОКРУГ СВЕТА

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11.07.2024 Автор: БК