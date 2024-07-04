Прогноз кассовых сборов России на уикенде 4–7 июля

Первый уикенд июля не порадует кинотеатры многочисленными кассовыми новинками.



Лучшей из них должна стать отечественная картина САМАЯ БОЛЬШАЯ ЛУНА (AK). Фэнтези-жанр явно может добавить проекту интереса среди молодежной аудитории, однако низкие предпродажи намекают, что фильм не сможет заработать больше 35-40 млн рублей в стартовую четырехдневку.

Также барьер сборов в 10 млн рублей должна преодолеть приключенческая лента ХРАНИТЕЛИ ПЯТИ КОРОЛЕВСТВ (CP). Рассчитанный на семейную аудиторию релиз может освоить в первый уикенд 10-12 млн рублей.



Фото: кадр из фильма САМАЯ БОЛЬШАЯ ЛУНА

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04.07.2024 Автор: БК