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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 4–7 июля


Главной новинкой уикенда станет фэнтези «Самая большая луна»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 САМАЯ БОЛЬШАЯ ЛУНА AK 1500 35 000 000 398 588 23 333 -
2 ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА VLG 2000 24 000 000 273 317 12 000 -36
3 ХРАНИТЕЛИ ПЯТИ КОРОЛЕВСТВ CP 1000 11 000 000 125 270 11 000 -
4 ТУР С ИВАНУШКАМИ AK 1500 10 000 000 113 882 6 667 -46
5 БЫВШИЙ В ПОМОЩЬ CRP 1500 10 000 000 113 882 6 667 -44
6 СИНИСТЕР. ПОЖИРАТЕЛЬ ДУШ GF 550 9 000 000 102 494 16 364 -43
  99 000 000 1 127 434  

Первый уикенд июля не порадует кинотеатры многочисленными кассовыми новинками. 

Лучшей из них должна стать отечественная картина САМАЯ БОЛЬШАЯ ЛУНА (AK). Фэнтези-жанр явно может добавить проекту интереса среди молодежной аудитории, однако низкие предпродажи намекают, что фильм не сможет заработать больше 35-40 млн рублей в стартовую четырехдневку.

Также барьер сборов в 10 млн рублей должна преодолеть приключенческая лента ХРАНИТЕЛИ ПЯТИ КОРОЛЕВСТВ (CP). Рассчитанный на семейную аудиторию релиз может освоить в первый уикенд 10-12 млн рублей.

Фото: кадр из фильма САМАЯ БОЛЬШАЯ ЛУНА

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