Прогноз кассовых сборов России на уикенде 4–7 июля

Главной новинкой уикенда станет фэнтези «Самая большая луна»
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|САМАЯ БОЛЬШАЯ ЛУНА
|AK
|1500
|35 000 000
|398 588
|23 333
|-
|2
|ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА
|VLG
|2000
|24 000 000
|273 317
|12 000
|-36
|3
|ХРАНИТЕЛИ ПЯТИ КОРОЛЕВСТВ
|CP
|1000
|11 000 000
|125 270
|11 000
|-
|4
|ТУР С ИВАНУШКАМИ
|AK
|1500
|10 000 000
|113 882
|6 667
|-46
|5
|БЫВШИЙ В ПОМОЩЬ
|CRP
|1500
|10 000 000
|113 882
|6 667
|-44
|6
|СИНИСТЕР. ПОЖИРАТЕЛЬ ДУШ
|GF
|550
|9 000 000
|102 494
|16 364
|-43
|99 000 000
|1 127 434
Первый уикенд июля не порадует кинотеатры многочисленными кассовыми новинками.
Лучшей из них должна стать отечественная картина САМАЯ БОЛЬШАЯ ЛУНА (AK). Фэнтези-жанр явно может добавить проекту интереса среди молодежной аудитории, однако низкие предпродажи намекают, что фильм не сможет заработать больше 35-40 млн рублей в стартовую четырехдневку.
Также барьер сборов в 10 млн рублей должна преодолеть приключенческая лента ХРАНИТЕЛИ ПЯТИ КОРОЛЕВСТВ (CP). Рассчитанный на семейную аудиторию релиз может освоить в первый уикенд 10-12 млн рублей.
Фото: кадр из фильма САМАЯ БОЛЬШАЯ ЛУНА
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04.07.2024 Автор: БК