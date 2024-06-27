Прогноз кассовых сборов России на уикенде 27–30 июня

Последний уикенд июня не порадует кинотеатры кассовыми новинками, и во главе таблицы вновь окажется мультфильм ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА (VLG) с умеренным для анимации падением.



Лидером среди новинок, скорее всего, станет комедия БЫВШИЙ В ПОМОЩЬ (CRP). У фильма довольно серьезная конкуренция за целевую аудиторию со стороны холдоверов, но старт в районе 20 млн рублей ему вполне по силам.



Примерно по 15 млн рублей должны заработать новинки, рассчитанные на семейную аудиторию – отечественная картина МОЙ ЛЮБИМЫЙ ЧЕМПИОН (NKI) и американский мультфильм ЭММА В МИРЕ ЛАМ (NMG).



Также в диапазоне от 10 до 15 млн рублей должны выступить в прокате картины для любителей пощекотать себе нервы – акулий хоррор ЧЕЛЮСТИ. КРОВАВЫЙ РИФ (CP) и мистический триллер СИНИСТЕР. ПОЖИРАТЕЛЬ ДУШ (GF).



Фото: кадр из мультфильма ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА

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27.06.2024 Автор: БК