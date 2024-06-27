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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 27–30 июня


Лидеры останутся прежними

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА VLG 2000 40 000 000 484 086 20 000 -32
2 ТУР С ИВАНУШКАМИ AK 2000 28 000 000 338 860 14 000 -41
3 БЫВШИЙ В ПОМОЩЬ CRP 1500 20 000 000 242 043 13 333 -
4 10 ЖИЗНЕЙ GF 1500 18 000 000 217 839 12 000 -36
5 МОЙ ЛЮБИМЫЙ ЧЕМПИОН NKI 1600 16 000 000 193 634 10 000 -
6 ЭММА В МИРЕ ЛАМ NMG 1500 15 000 000 181 532 10 000 -
7 ЧЕЛЮСТИ. КРОВАВЫЙ РИФ CP 1000 15 000 000 181 532 15 000 -
8 НЕПОСЛУШНИКИ CRP 1500 12 000 000 145 226 8 000 -47
9 МАЙОР ГРОМ: ИГРА CP 400 11 000 000 133 124 27 500 -45
10 СИНИСТЕР. ПОЖИРАТЕЛЬ ДУШ GF 800 10 000 000 121 021 12 500 -
  185 000 000 2 238 896  

Последний уикенд июня не порадует кинотеатры кассовыми новинками, и во главе таблицы вновь окажется мультфильм ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА (VLG) с умеренным для анимации падением.

Лидером среди новинок, скорее всего, станет комедия БЫВШИЙ В ПОМОЩЬ (CRP). У фильма довольно серьезная конкуренция за целевую аудиторию со стороны холдоверов, но старт в районе 20 млн рублей ему вполне по силам. 

Примерно по 15 млн рублей должны заработать новинки, рассчитанные на семейную аудиторию – отечественная картина МОЙ ЛЮБИМЫЙ ЧЕМПИОН (NKI) и американский мультфильм ЭММА В МИРЕ ЛАМ (NMG).

Также в диапазоне от 10 до 15 млн рублей должны выступить в прокате картины для любителей пощекотать себе нервы – акулий хоррор ЧЕЛЮСТИ. КРОВАВЫЙ РИФ (CP) и мистический триллер СИНИСТЕР. ПОЖИРАТЕЛЬ ДУШ (GF). 

Фото: кадр из мультфильма ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА

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27.06.2024 Автор: БК