Прогноз кассовых сборов России на уикенде 27–30 июня

Лидеры останутся прежними
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА
|VLG
|2000
|40 000 000
|484 086
|20 000
|-32
|2
|ТУР С ИВАНУШКАМИ
|AK
|2000
|28 000 000
|338 860
|14 000
|-41
|3
|БЫВШИЙ В ПОМОЩЬ
|CRP
|1500
|20 000 000
|242 043
|13 333
|-
|4
|10 ЖИЗНЕЙ
|GF
|1500
|18 000 000
|217 839
|12 000
|-36
|5
|МОЙ ЛЮБИМЫЙ ЧЕМПИОН
|NKI
|1600
|16 000 000
|193 634
|10 000
|-
|6
|ЭММА В МИРЕ ЛАМ
|NMG
|1500
|15 000 000
|181 532
|10 000
|-
|7
|ЧЕЛЮСТИ. КРОВАВЫЙ РИФ
|CP
|1000
|15 000 000
|181 532
|15 000
|-
|8
|НЕПОСЛУШНИКИ
|CRP
|1500
|12 000 000
|145 226
|8 000
|-47
|9
|МАЙОР ГРОМ: ИГРА
|CP
|400
|11 000 000
|133 124
|27 500
|-45
|10
|СИНИСТЕР. ПОЖИРАТЕЛЬ ДУШ
|GF
|800
|10 000 000
|121 021
|12 500
|-
|185 000 000
|2 238 896
Последний уикенд июня не порадует кинотеатры кассовыми новинками, и во главе таблицы вновь окажется мультфильм ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА (VLG) с умеренным для анимации падением.
Лидером среди новинок, скорее всего, станет комедия БЫВШИЙ В ПОМОЩЬ (CRP). У фильма довольно серьезная конкуренция за целевую аудиторию со стороны холдоверов, но старт в районе 20 млн рублей ему вполне по силам.
Примерно по 15 млн рублей должны заработать новинки, рассчитанные на семейную аудиторию – отечественная картина МОЙ ЛЮБИМЫЙ ЧЕМПИОН (NKI) и американский мультфильм ЭММА В МИРЕ ЛАМ (NMG).
Также в диапазоне от 10 до 15 млн рублей должны выступить в прокате картины для любителей пощекотать себе нервы – акулий хоррор ЧЕЛЮСТИ. КРОВАВЫЙ РИФ (CP) и мистический триллер СИНИСТЕР. ПОЖИРАТЕЛЬ ДУШ (GF).
Фото: кадр из мультфильма ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА
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27.06.2024 Автор: БК