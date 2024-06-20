Прогноз кассовых сборов России на уикенде 20–23 июня

Предстоящий уикенд представит на суд зрителя сразу две крупные отечественные новинки.



Одной из них станет анимационная лента ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА (VLG). Проект не является номерной частью богатырской франшизы, а являет собой компиляцию короткометражек про заглавных героев, поэтому старт в 60 млн рублей кажется для него оптимальным.



Комедия ТУР С ИВАНУШКАМИ (AK) показывает схожие с выходившими две недели назад НЕПОСЛУШНИКАМИ предварительные цифры. Поэтому, скорее всего, и старт у нее будет похожим – за четыре дня проката новинка должна освоить около 60 млн.



Фото: кадр из мультфильма ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА

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20.06.2024 Автор: БК