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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 20–23 июня


За лидерство поборются «Тур с Иванушками» и «Три богатыря. Ни дня без подвига»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА VLG 2200 60 000 000 674 006 27 273 -
2 ТУР С ИВАНУШКАМИ AK 2000 60 000 000 674 006 30 000 -
3 10 ЖИЗНЕЙ GF 1700 32 000 000 359 470 18 824 -25
4 НЕПОСЛУШНИКИ CRP 1800 26 000 000 292 069 14 444 -37
5 МАЙОР ГРОМ: ИГРА CP 700 16 000 000 179 735 22 857 -51
6 МАНЮНЯ: ПРИКЛЮЧЕНИЯ В МОСКВЕ NMG 1500 12 000 000 134 801 8 000 -51
  206 000 000 2 314 087  

Предстоящий уикенд представит на суд зрителя сразу две крупные отечественные новинки.

Одной из них станет анимационная лента ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА (VLG). Проект не является номерной частью богатырской франшизы, а являет собой компиляцию короткометражек про заглавных героев, поэтому старт в 60 млн рублей кажется для него оптимальным.

Комедия ТУР С ИВАНУШКАМИ (AK) показывает схожие с выходившими две недели назад НЕПОСЛУШНИКАМИ предварительные цифрыПоэтому, скорее всего, и старт у нее будет похожим – за четыре дня проката новинка должна освоить около 60 млн.

Фото: кадр из мультфильма ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА

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20.06.2024 Автор: БК