Прогноз кассовых сборов России на уикенде 20–23 июня

За лидерство поборются «Тур с Иванушками» и «Три богатыря. Ни дня без подвига»
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА
|VLG
|2200
|60 000 000
|674 006
|27 273
|-
|2
|ТУР С ИВАНУШКАМИ
|AK
|2000
|60 000 000
|674 006
|30 000
|-
|3
|10 ЖИЗНЕЙ
|GF
|1700
|32 000 000
|359 470
|18 824
|-25
|4
|НЕПОСЛУШНИКИ
|CRP
|1800
|26 000 000
|292 069
|14 444
|-37
|5
|МАЙОР ГРОМ: ИГРА
|CP
|700
|16 000 000
|179 735
|22 857
|-51
|6
|МАНЮНЯ: ПРИКЛЮЧЕНИЯ В МОСКВЕ
|NMG
|1500
|12 000 000
|134 801
|8 000
|-51
|206 000 000
|2 314 087
Предстоящий уикенд представит на суд зрителя сразу две крупные отечественные новинки.
Одной из них станет анимационная лента ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА (VLG). Проект не является номерной частью богатырской франшизы, а являет собой компиляцию короткометражек про заглавных героев, поэтому старт в 60 млн рублей кажется для него оптимальным.
Комедия ТУР С ИВАНУШКАМИ (AK) показывает схожие с выходившими две недели назад НЕПОСЛУШНИКАМИ предварительные цифры. Поэтому, скорее всего, и старт у нее будет похожим – за четыре дня проката новинка должна освоить около 60 млн.
Фото: кадр из мультфильма ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА
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20.06.2024 Автор: БК