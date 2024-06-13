Прогноз кассовых сборов России на уикенде 13–16 июня

Главной новинкой уикенда должен стать анимационный релиз 10 ЖИЗНЕЙ (GF). У мультфильма довольно внушительные предпродажи, которые могут вылиться в результат порядка 40 млн рублей за четыре дня проката.



Отечественная комедия БАР «МОСКВАЧИКИ» (CP) показывает менее уверенные предстартовые цифры, и, скорее всего, к концу уикенда на ее счету будет около 10-12 млн рублей.



Остальные новинки, вероятнее всего, не смогут преодолеть рубеж сборов в 10 млн рублей.



Фото: кадр из фильма 10 ЖИЗНЕЙ

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13.06.2024 Автор: БК