Прогноз кассовых сборов России на уикенде 13–16 июня

Мультфильм «10 жизней» поборется за лидерство
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|НЕПОСЛУШНИКИ
|CRP
|2000
|43 000 000
|484 562
|21 500
|-25
|2
|МАЙОР ГРОМ: ИГРА
|CP
|1300
|43 000 000
|484 562
|33 077
|-22
|3
|10 ЖИЗНЕЙ
|GF
|1800
|40 000 000
|450 755
|22 222
|-
|4
|МАНЮНЯ: ПРИКЛЮЧЕНИЯ В МОСКВЕ
|NMG
|1800
|40 000 000
|450 755
|22 222
|-24
|5
|ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН
|VLG
|1800
|22 000 000
|247 915
|12 222
|-20
|6
|СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД
|CP
|400
|17 000 000
|191 571
|42 500
|-27
|7
|МИНИСТЕРСТВО НЕДЖЕНТЛЬМЕНСКИХ ДЕЛ
|VLG
|400
|15 000 000
|169 033
|37 500
|-31
|8
|БАР «МОСКВАЧИКИ»
|CP
|1000
|12 000 000
|135 227
|12 000
|-
|232 000 000
|2 614 379
Главной новинкой уикенда должен стать анимационный релиз 10 ЖИЗНЕЙ (GF). У мультфильма довольно внушительные предпродажи, которые могут вылиться в результат порядка 40 млн рублей за четыре дня проката.
Отечественная комедия БАР «МОСКВАЧИКИ» (CP) показывает менее уверенные предстартовые цифры, и, скорее всего, к концу уикенда на ее счету будет около 10-12 млн рублей.
Остальные новинки, вероятнее всего, не смогут преодолеть рубеж сборов в 10 млн рублей.
Фото: кадр из фильма 10 ЖИЗНЕЙ
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13.06.2024 Автор: БК