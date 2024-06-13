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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 13–16 июня


Мультфильм «10 жизней» поборется за лидерство

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 НЕПОСЛУШНИКИ CRP 2000 43 000 000 484 562 21 500 -25
2 МАЙОР ГРОМ: ИГРА CP 1300 43 000 000 484 562 33 077 -22
3 10 ЖИЗНЕЙ GF 1800 40 000 000 450 755 22 222 -
4 МАНЮНЯ: ПРИКЛЮЧЕНИЯ В МОСКВЕ NMG 1800 40 000 000 450 755 22 222 -24
5 ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН VLG 1800 22 000 000 247 915 12 222 -20
6 СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД CP 400 17 000 000 191 571 42 500 -27
7 МИНИСТЕРСТВО НЕДЖЕНТЛЬМЕНСКИХ ДЕЛ VLG 400 15 000 000 169 033 37 500 -31
8 БАР «МОСКВАЧИКИ» CP 1000 12 000 000 135 227 12 000 -
  232 000 000 2 614 379  

Главной новинкой уикенда должен стать анимационный релиз 10 ЖИЗНЕЙ (GF). У мультфильма довольно внушительные предпродажи, которые могут вылиться в результат порядка 40 млн рублей за четыре дня проката.

Отечественная комедия БАР «МОСКВАЧИКИ» (CP) показывает менее уверенные предстартовые цифры, и, скорее всего, к концу уикенда на ее счету будет около 10-12 млн рублей. 

Остальные новинки, вероятнее всего, не смогут преодолеть рубеж сборов в 10 млн рублей.

Фото: кадр из фильма 10 ЖИЗНЕЙ

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13.06.2024 Автор: БК