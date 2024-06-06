Прогноз кассовых сборов России на уикенде 6 – 9 июня

Главной новинкой уикенда должна стать комедия «Непослушники»
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|НЕПОСЛУШНИКИ
|CRP
|1500
|70 000 000
|784 226
|46 667
|-
|2
|МАНЮНЯ: ПРИКЛЮЧЕНИЯ В МОСКВЕ
|NMG
|2000
|62 000 000
|694 600
|31 000
|-37
|3
|МАЙОР ГРОМ: ИГРА
|CP
|1500
|48 000 000
|537 755
|32 000
|-44
|4
|ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН
|VLG
|1500
|35 000 000
|392 113
|23 333
|-
|5
|СКАЗОЧНЫЙ ПАТРУЛЬ. ШОУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
|NMG
|1500
|25 000 000
|280 081
|16 667
|-
|6
|СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД
|CP
|500
|21 000 000
|235 268
|42 000
|-33
|7
|МИНИСТЕРСТВО НЕДЖЕНТЛЬМЕНСКИХ ДЕЛ
|VLG
|700
|17 000 000
|190 455
|24 286
|-45
|8
|ПОЛНОЧЬ С ДЬЯВОЛОМ
|EXP
|800
|15 000 000
|168 048
|18 750
|-
|293 000 000
|3 282 545
Главной новинкой уикенда должен стать триквел популярной комедийной отечественной франшизы НЕПОСЛУШНИКИ (CRP). Правда, предварительные цифры новинки значительно уступают показателям второй части, поэтому, скорее всего, фильм Владимира Котта начнет свой прокат с 60-70 млн рублей за первые четыре дня проката.
В битве предпродаж анимационных релизов почти с двухкратным преимуществом выигрывает испанский проект ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН (VLG). Вероятнее всего, к вечеру воскресенья на счету мультфильма окажется 30-35 млн рублей. Отечественный же релиз СКАЗОЧНЫЙ ПАТРУЛЬ. ШОУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ (NMG) претендует на старт в районе 20-25 млн рублей.
Последней новинкой, которой удастся преодолеть рубеж в 10 млн сборов, должен стать нашумевший на западе ретро-хоррор ПОЛНОЧЬ С ДЬЯВОЛОМ (EXP). Скорее всего, фильм освоит в первый уикенд примерно 15 млн рублей.
Фото: кадр из фильма НЕПОСЛУШНИКИ
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06.06.2024 Автор: БК