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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 6 – 9 июня


Главной новинкой уикенда должна стать комедия «Непослушники»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 НЕПОСЛУШНИКИ CRP 1500 70 000 000 784 226 46 667 -
2 МАНЮНЯ: ПРИКЛЮЧЕНИЯ В МОСКВЕ NMG 2000 62 000 000 694 600 31 000 -37
3 МАЙОР ГРОМ: ИГРА CP 1500 48 000 000 537 755 32 000 -44
4 ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН VLG 1500 35 000 000 392 113 23 333 -
5 СКАЗОЧНЫЙ ПАТРУЛЬ. ШОУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ NMG 1500 25 000 000 280 081 16 667 -
6 СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД CP 500 21 000 000 235 268 42 000 -33
7 МИНИСТЕРСТВО НЕДЖЕНТЛЬМЕНСКИХ ДЕЛ VLG 700 17 000 000 190 455 24 286 -45
8 ПОЛНОЧЬ С ДЬЯВОЛОМ EXP 800 15 000 000 168 048 18 750 -
  293 000 000 3 282 545  

Главной новинкой уикенда должен стать триквел популярной комедийной отечественной франшизы НЕПОСЛУШНИКИ (CRP). Правда, предварительные цифры новинки значительно уступают показателям второй части, поэтому, скорее всего, фильм Владимира Котта начнет свой прокат с 60-70 млн рублей за первые четыре дня проката. 

В битве предпродаж анимационных релизов почти с двухкратным преимуществом выигрывает испанский проект ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН (VLG). Вероятнее всего, к вечеру воскресенья на счету мультфильма окажется 30-35 млн рублей. Отечественный же релиз СКАЗОЧНЫЙ ПАТРУЛЬ. ШОУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ (NMG) претендует на старт в районе 20-25 млн рублей. 

Последней новинкой, которой удастся преодолеть рубеж в 10 млн сборов, должен стать нашумевший на западе ретро-хоррор ПОЛНОЧЬ С ДЬЯВОЛОМ (EXP). Скорее всего, фильм освоит в первый уикенд примерно 15 млн рублей.

Фото: кадр из фильма НЕПОСЛУШНИКИ

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06.06.2024 Автор: БК