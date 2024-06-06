Прогноз кассовых сборов России на уикенде 6 – 9 июня

Главной новинкой уикенда должен стать триквел популярной комедийной отечественной франшизы НЕПОСЛУШНИКИ (CRP). Правда, предварительные цифры новинки значительно уступают показателям второй части, поэтому, скорее всего, фильм Владимира Котта начнет свой прокат с 60-70 млн рублей за первые четыре дня проката.



В битве предпродаж анимационных релизов почти с двухкратным преимуществом выигрывает испанский проект ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН (VLG). Вероятнее всего, к вечеру воскресенья на счету мультфильма окажется 30-35 млн рублей. Отечественный же релиз СКАЗОЧНЫЙ ПАТРУЛЬ. ШОУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ (NMG) претендует на старт в районе 20-25 млн рублей.



Последней новинкой, которой удастся преодолеть рубеж в 10 млн сборов, должен стать нашумевший на западе ретро-хоррор ПОЛНОЧЬ С ДЬЯВОЛОМ (EXP). Скорее всего, фильм освоит в первый уикенд примерно 15 млн рублей.

Фото: кадр из фильма НЕПОСЛУШНИКИ

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06.06.2024 Автор: БК