Прогноз кассовых сборов России на уикенде 30 мая – 2 июня

Лучшей новинкой станет «Манюня: Приключения в Москве»
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|МАЙОР ГРОМ: ИГРА
|CP
|1700
|90 000 000
|1 008 290
|52 941
|-44
|2
|МАНЮНЯ: ПРИКЛЮЧЕНИЯ В МОСКВЕ
|NMG
|1500
|80 000 000
|896 258
|53 333
|-
|3
|МИНИСТЕРСТВО НЕДЖЕНТЛЬМЕНСКИХ ДЕЛ
|VLG
|1500
|30 000 000
|336 097
|20 000
|-47
|4
|СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД
|CP
|600
|25 000 000
|280 081
|41 667
|-36
|5
|ОГНЕННЫЙ ЛИС
|CRP
|1500
|15 000 000
|168 048
|10 000
|-37
|6
|ПУШИСТЫЙ ВОЯЖ
|NKI
|1800
|14 000 000
|156 845
|7 778
|-39
|7
|СУПЕРПТАШКИ: УЛЕТНАЯ МИССИЯ
|EXP
|1000
|10 000 000
|112 032
|10 000
|-
|8
|НЕЗНАКОМЦЫ. НАЧАЛО
|GF
|700
|10 000 000
|112 032
|14 286
|-
|9
|ВИННИ-ПУХ: КРОВЬ И МЕД 2
|NKI
|800
|9 000 000
|100 829
|11 250
|-
|283 000 000
|3 170 513
В последний уикенд мая главной новинкой должна стать семейная лента МАНЮНЯ: ПРИКЛЮЧЕНИЯ В МОСКВЕ (NMG). Проект показывает высокие цифры предпродаж, которые даже опережают предыдущую часть франшизы. Впрочем, это связано в том числе и с начавшимися летними каникулами у школьников, поэтому скорее всего старт проекта будет аналогичен предшественнику – в районе 70–80 млн рублей.
Конкуренцию отечественной картине за самого юного зрителя попробует составить мультфильм СУПЕРПТАШКИ: УЛЕТНАЯ МИССИЯ (EXP). Его касса за четыре дня проката может достичь примерно 10 млн рублей.
Аналогичные сборы (в районе 10 млн рублей) должны показать и релизы, рассчитанные на любителей пощекотать себе нервы – НЕЗНАКОМЦЫ. НАЧАЛО (GF) и ВИННИ-ПУХ: КРОВЬ И МЕД 2 (NKI).
Фото: кадр со съемок фильма МАНЮНЯ: ПРИКЛЮЧЕНИЯ В МОСКВЕ
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30.05.2024 Автор: БК