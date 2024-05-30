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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 30 мая – 2 июня


Лучшей новинкой станет «Манюня: Приключения в Москве»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 МАЙОР ГРОМ: ИГРА CP 1700 90 000 000 1 008 290 52 941 -44
2 МАНЮНЯ: ПРИКЛЮЧЕНИЯ В МОСКВЕ NMG 1500 80 000 000 896 258 53 333 -
3 МИНИСТЕРСТВО НЕДЖЕНТЛЬМЕНСКИХ ДЕЛ VLG 1500 30 000 000 336 097 20 000 -47
4 СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД CP 600 25 000 000 280 081 41 667 -36
5 ОГНЕННЫЙ ЛИС CRP 1500 15 000 000 168 048 10 000 -37
6 ПУШИСТЫЙ ВОЯЖ NKI 1800 14 000 000 156 845 7 778 -39
7 СУПЕРПТАШКИ: УЛЕТНАЯ МИССИЯ EXP 1000 10 000 000 112 032 10 000 -
8 НЕЗНАКОМЦЫ. НАЧАЛО GF 700 10 000 000 112 032 14 286 -
9 ВИННИ-ПУХ: КРОВЬ И МЕД 2 NKI 800 9 000 000 100 829 11 250 -
  283 000 000 3 170 513  

В последний уикенд мая главной новинкой должна стать семейная лента МАНЮНЯ: ПРИКЛЮЧЕНИЯ В МОСКВЕ (NMG). Проект показывает высокие цифры предпродаж, которые даже опережают предыдущую часть франшизы. Впрочем, это связано в том числе и с начавшимися летними каникулами у школьников, поэтому скорее всего старт проекта будет аналогичен предшественнику – в районе 7080 млн рублей.

Конкуренцию отечественной картине за самого юного зрителя попробует составить мультфильм СУПЕРПТАШКИ: УЛЕТНАЯ МИССИЯ (EXP). Его касса за четыре дня проката может достичь примерно 10 млн рублей.

Аналогичные сборы (в районе 10 млн рублей) должны показать и релизы, рассчитанные на любителей пощекотать себе нервы – НЕЗНАКОМЦЫ. НАЧАЛО (GF) и ВИННИ-ПУХ: КРОВЬ И МЕД 2 (NKI).

Фото: кадр со съемок фильма МАНЮНЯ: ПРИКЛЮЧЕНИЯ В МОСКВЕ

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30.05.2024 Автор: БК