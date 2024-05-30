Прогноз кассовых сборов России на уикенде 30 мая – 2 июня

В последний уикенд мая главной новинкой должна стать семейная лента МАНЮНЯ: ПРИКЛЮЧЕНИЯ В МОСКВЕ (NMG). Проект показывает высокие цифры предпродаж, которые даже опережают предыдущую часть франшизы. Впрочем, это связано в том числе и с начавшимися летними каникулами у школьников, поэтому скорее всего старт проекта будет аналогичен предшественнику – в районе 70–80 млн рублей.

Конкуренцию отечественной картине за самого юного зрителя попробует составить мультфильм СУПЕРПТАШКИ: УЛЕТНАЯ МИССИЯ (EXP). Его касса за четыре дня проката может достичь примерно 10 млн рублей.

Аналогичные сборы (в районе 10 млн рублей) должны показать и релизы, рассчитанные на любителей пощекотать себе нервы – НЕЗНАКОМЦЫ. НАЧАЛО (GF) и ВИННИ-ПУХ: КРОВЬ И МЕД 2 (NKI).



Фото: кадр со съемок фильма МАНЮНЯ: ПРИКЛЮЧЕНИЯ В МОСКВЕ

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30.05.2024 Автор: БК