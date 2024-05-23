Прогноз кассовых сборов России на уикенде 23–26 мая

Несомненно, главной новинкой недели должен стать отечественный кинокомикс МАЙОР ГРОМ: ИГРА (CP). Фильм демонстрирует внушительные предпродажи, опережая по этому показателю недавний крупный релиз прокатчика СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД. Осторожно предположим, что картине покорится престижная планка в 300 млн рублей за четыре дня проката.



Единственная новинка, которая может хорошо себя показать с таким мощным лидером – это анимационная лента ПУШИСТЫЙ ВОЯЖ (NKI). Предположительно, рассчитанному на семейную аудиторию релизу в премьерный уикенд удастся заработать порядка 30 млн рублей.



Фото: кадр из фильма МАЙОР ГРОМ: ИГРА

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23.05.2024 Автор: БК