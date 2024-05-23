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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 23–26 мая


Главным релизом уикенда станет «Майор Гром: Игра»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 МАЙОР ГРОМ: ИГРА CP 1800 300 000 000 3 287 311 166 667 -
2 МИНИСТЕРСТВО НЕДЖЕНТЛЬМЕНСКИХ ДЕЛ VLG 1500 65 000 000 712 251 43 333 -46
3 СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД CP 1000 33 000 000 361 604 33 000 -41
4 ПУШИСТЫЙ ВОЯЖ NKI 1500 30 000 000 328 731 20 000 -
5 ОГНЕННЫЙ ЛИС CRP 1500 15 000 000 164 366 10 000 -15
  443 000 000 4 854 263  

Несомненно, главной новинкой недели должен стать отечественный кинокомикс МАЙОР ГРОМ: ИГРА (CP). Фильм демонстрирует внушительные предпродажи, опережая по этому показателю недавний крупный релиз прокатчика СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД. Осторожно предположим, что картине покорится престижная планка в 300 млн рублей за четыре дня проката. 

Единственная новинка, которая может хорошо себя показать с таким мощным лидером – это анимационная лента ПУШИСТЫЙ ВОЯЖ (NKI). Предположительно, рассчитанному на семейную аудиторию релизу в премьерный уикенд удастся заработать порядка 30 млн рублей. 

Фото: кадр из фильма МАЙОР ГРОМ: ИГРА

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