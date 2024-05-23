Прогноз кассовых сборов России на уикенде 23–26 мая

Главным релизом уикенда станет «Майор Гром: Игра»
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|МАЙОР ГРОМ: ИГРА
|CP
|1800
|300 000 000
|3 287 311
|166 667
|-
|2
|МИНИСТЕРСТВО НЕДЖЕНТЛЬМЕНСКИХ ДЕЛ
|VLG
|1500
|65 000 000
|712 251
|43 333
|-46
|3
|СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД
|CP
|1000
|33 000 000
|361 604
|33 000
|-41
|4
|ПУШИСТЫЙ ВОЯЖ
|NKI
|1500
|30 000 000
|328 731
|20 000
|-
|5
|ОГНЕННЫЙ ЛИС
|CRP
|1500
|15 000 000
|164 366
|10 000
|-15
|443 000 000
|4 854 263
Несомненно, главной новинкой недели должен стать отечественный кинокомикс МАЙОР ГРОМ: ИГРА (CP). Фильм демонстрирует внушительные предпродажи, опережая по этому показателю недавний крупный релиз прокатчика СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД. Осторожно предположим, что картине покорится престижная планка в 300 млн рублей за четыре дня проката.
Единственная новинка, которая может хорошо себя показать с таким мощным лидером – это анимационная лента ПУШИСТЫЙ ВОЯЖ (NKI). Предположительно, рассчитанному на семейную аудиторию релизу в премьерный уикенд удастся заработать порядка 30 млн рублей.
Фото: кадр из фильма МАЙОР ГРОМ: ИГРА
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23.05.2024 Автор: БК