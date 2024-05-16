Прогноз кассовых сборов России на уикенде 16–19 мая

Довольно неожиданно вышедший в понедельник боевик МИНИСТЕРСТВО НЕДЖЕНТЛЬМЕНСКИХ ДЕЛ (VLG) должен возглавить в текущий уикенд отечественный прокат. Гибридная форма релиза проекта, очевидно, не даст ему выработать весь свой кинотеатральный потенциал, но заработать порядка 100 млн рублей за четыре дня ему вполне по силам.

Из-за образовавшегося сильного конкурента, остальные новинки явно недополучат зрительского внимания. Так, отечественная комедия 7 ДНЕЙ, 7 НОЧЕЙ (NMG) показывает довольно неважные предварительные цифры и, скорее всего, запишет на свой счет около 15 млн рублей.

Пересекающиеся целевой аудиторией с фильмом Гая Ричи проекты ПАЦАН ПРОТИВ ВСЕХ (CRP) и Я НЕ КИЛЛЕР (PRD) и вовсе смогут рассчитывать к вечеру воскресенья на результат в районе 10 млн рублей.



Фото: кадр из фильма МИНИСТЕРСТВО НЕДЖЕНЛЬМЕНСКИХ ДЕЛ

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16.05.2024 Автор: БК