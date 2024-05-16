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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 16–19 мая


Лидерство в прокате захватит «Министерство неджентльменских дел»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 МИНИСТЕРСТВО НЕДЖЕНТЛЬМЕНСКИХ ДЕЛ VLG 1200 100 000 000 1 089 087 83 333 -
2 СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД CP 1500 70 000 000 762 361 46 667 -70
3 7 ДНЕЙ, 7 НОЧЕЙ NMG 600 15 000 000 163 363 25 000 -
4 ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ NKI 200 12 000 000 130 690 60 000 -72
5 ПАЦАН ПРОТИВ ВСЕХ CRP 1000 10 000 000 108 909 10 000 -
6 Я НЕ КИЛЛЕР PRD 600 10 000 000 108 909 16 667 -
  217 000 000 2 363 320  

Довольно неожиданно вышедший в понедельник боевик МИНИСТЕРСТВО НЕДЖЕНТЛЬМЕНСКИХ ДЕЛ (VLG) должен возглавить в текущий уикенд отечественный прокат. Гибридная форма релиза проекта, очевидно, не даст ему выработать весь свой кинотеатральный потенциал, но заработать порядка 100 млн рублей за четыре дня ему вполне по силам. 

Из-за образовавшегося сильного конкурента, остальные новинки явно недополучат зрительского внимания. Так, отечественная комедия 7 ДНЕЙ, 7 НОЧЕЙ (NMG) показывает довольно неважные предварительные цифры и, скорее всего, запишет на свой счет около 15 млн рублей. 

Пересекающиеся целевой аудиторией с фильмом Гая Ричи проекты ПАЦАН ПРОТИВ ВСЕХ (CRP) и Я НЕ КИЛЛЕР (PRD) и вовсе смогут рассчитывать к вечеру воскресенья на результат в районе 10 млн рублей. 

Фото: кадр из фильма МИНИСТЕРСТВО НЕДЖЕНЛЬМЕНСКИХ ДЕЛ

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