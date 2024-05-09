Прогноз кассовых сборов России на уикенде 9–12 мая

«Сто лет тому вперед» покорит миллиардную планку
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД
|CP
|1800
|130 000 000
|1 415 814
|72 222
|-8
|2
|КАК Я ВСТРЕТИЛ ЕЕ МАМУ
|GORK / AK
|1400
|26 000 000
|283 163
|18 571
|-
|3
|ЧЕРНАЯ ВДОВА. УКУС СМЕРТИ
|CP
|1000
|20 000 000
|217 817
|20 000
|-
|4
|ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ
|NKI
|450
|18 000 000
|196 036
|40 000
|-6
|5
|ВСЕМИРНЫЙ ПОТОП
|EXP
|800
|17 000 000
|185 145
|21 250
|-22
|6
|БЛИНДАЖ
|CRP
|1500
|15 000 000
|163 363
|10 000
|-12
|7
|БУГИМЕН. ЦАРСТВО МЕРТВЫХ
|KNLG
|600
|10 000 000
|108 909
|16 667
|-
|236 000 000
|2 570 246
Предстоящий уикенд вновь не подарит кассовые новинки. Лидером проката в очередной раз должен стать фильм Александра Андрющенко СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД (CP). Проект может записать на свой счет еще порядка 130 млн рублей, что позволит ему преодолеть престижную планку сборов в 1 млрд рублей.
Судя по предпродажам, лучшей новинкой станет российская комедия КАК Я ВСТРЕТИЛ ЕЕ МАМУ (AK). Лента может освоить около 25 млн рублей за четыре дня проката.
Сразу два хоррора также должны преодолеть рубеж сборов в 10 млн – ЧЕРНАЯ ВДОВА. УКУС СМЕРТИ (CP) и БУГИМЕН. ЦАРСТВО МЕРТВЫХ (KNLG).
Фото: кадр из фильма СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД
Смотрите также:
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 2–5 мая
09.05.2024 Автор: БК