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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 9–12 мая


«Сто лет тому вперед» покорит миллиардную планку

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД CP 1800 130 000 000 1 415 814 72 222 -8
2 КАК Я ВСТРЕТИЛ ЕЕ МАМУ GORK / AK 1400 26 000 000 283 163 18 571 -
3 ЧЕРНАЯ ВДОВА. УКУС СМЕРТИ CP 1000 20 000 000 217 817 20 000 -
4 ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ NKI 450 18 000 000 196 036 40 000 -6
5 ВСЕМИРНЫЙ ПОТОП EXP 800 17 000 000 185 145 21 250 -22
6 БЛИНДАЖ CRP 1500 15 000 000 163 363 10 000 -12
7 БУГИМЕН. ЦАРСТВО МЕРТВЫХ KNLG 600 10 000 000 108 909 16 667 -
  236 000 000 2 570 246  

Предстоящий уикенд вновь не подарит кассовые новинки. Лидером проката в очередной раз должен стать фильм Александра Андрющенко СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД (CP). Проект может записать на свой счет еще порядка 130 млн рублей, что позволит ему преодолеть престижную планку сборов в 1 млрд рублей. 

Судя по предпродажам, лучшей новинкой станет российская комедия КАК Я ВСТРЕТИЛ ЕЕ МАМУ (AK). Лента может освоить около 25 млн рублей за четыре дня проката.

Сразу два хоррора также должны преодолеть рубеж сборов в 10 млн – ЧЕРНАЯ ВДОВА. УКУС СМЕРТИ (CP) и БУГИМЕН. ЦАРСТВО МЕРТВЫХ (KNLG). 

Фото: кадр из фильма СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД

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