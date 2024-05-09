Прогноз кассовых сборов России на уикенде 9–12 мая

Предстоящий уикенд вновь не подарит кассовые новинки. Лидером проката в очередной раз должен стать фильм Александра Андрющенко СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД (CP). Проект может записать на свой счет еще порядка 130 млн рублей, что позволит ему преодолеть престижную планку сборов в 1 млрд рублей.



Судя по предпродажам, лучшей новинкой станет российская комедия КАК Я ВСТРЕТИЛ ЕЕ МАМУ (AK). Лента может освоить около 25 млн рублей за четыре дня проката.



Сразу два хоррора также должны преодолеть рубеж сборов в 10 млн – ЧЕРНАЯ ВДОВА. УКУС СМЕРТИ (CP) и БУГИМЕН. ЦАРСТВО МЕРТВЫХ (KNLG).



Фото: кадр из фильма СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД

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09.05.2024 Автор: БК