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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 2–5 мая


Лидеры останутся прежние

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД CP 2000 120 000 000 1 297 157 60 000 -
2 ЛЮБВИ НЕ БЫВАЕТ? VLG 2000 30 000 000 324 289 15 000 -
3 ВСЕМИРНЫЙ ПОТОП EXP 900 30 000 000 324 289 33 333 -
4 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАНДЫ VLG 1200 17 000 000 183 764 14 167 -
5 БЛИНДАЖ CRP 1500 16 000 000 172 954 10 667 -
6 НЕПРИЛИЧНЫЕ ГОСТИ AK 1500 14 000 000 151 335 9 333 -
7 ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ NKI 1000 12 000 000 129 716 12 000 -
8 СПЯЩИЕ ПСЫ PRD 800 10 000 000 108 096 12 500 -
  249 000 000 2 691 601  

Первый майский уикенд не порадует кинотеатры крупными новинками, а в лидерах останутся холдоверы.

За звание лучшей новинки уикенда поборются отечественная комедия ЛЮБВИ НЕ БЫВАЕТ (VLG), неважно стартовавшая в праздничный день 1 мая, и фильм-катастрофа ВСЕМИРНЫЙ ПОТОП (EXP), который, напротив, продемонстрировал хорошую для жанра среднюю заполняемость в первый день проката. По итогу уикенда оба релиза должны записать на свой счет в районе 30 млн рублей.

Около 10 млн рублей к концу недели должна освоить еще одна новинка – триллер с Расселом Кроу в главной роли СПЯЩИЕ ПСЫ (PRD). 

Фото: кадр из фильма СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД

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02.05.2024 Автор: БК