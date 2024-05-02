Прогноз кассовых сборов России на уикенде 2–5 мая

Первый майский уикенд не порадует кинотеатры крупными новинками, а в лидерах останутся холдоверы.



За звание лучшей новинки уикенда поборются отечественная комедия ЛЮБВИ НЕ БЫВАЕТ (VLG), неважно стартовавшая в праздничный день 1 мая, и фильм-катастрофа ВСЕМИРНЫЙ ПОТОП (EXP), который, напротив, продемонстрировал хорошую для жанра среднюю заполняемость в первый день проката. По итогу уикенда оба релиза должны записать на свой счет в районе 30 млн рублей.

Около 10 млн рублей к концу недели должна освоить еще одна новинка – триллер с Расселом Кроу в главной роли СПЯЩИЕ ПСЫ (PRD).



Фото: кадр из фильма СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД

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02.05.2024 Автор: БК