Прогноз кассовых сборов России на уикенде 2–5 мая

Лидеры останутся прежние
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД
|CP
|2000
|120 000 000
|1 297 157
|60 000
|-
|2
|ЛЮБВИ НЕ БЫВАЕТ?
|VLG
|2000
|30 000 000
|324 289
|15 000
|-
|3
|ВСЕМИРНЫЙ ПОТОП
|EXP
|900
|30 000 000
|324 289
|33 333
|-
|4
|ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАНДЫ
|VLG
|1200
|17 000 000
|183 764
|14 167
|-
|5
|БЛИНДАЖ
|CRP
|1500
|16 000 000
|172 954
|10 667
|-
|6
|НЕПРИЛИЧНЫЕ ГОСТИ
|AK
|1500
|14 000 000
|151 335
|9 333
|-
|7
|ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ
|NKI
|1000
|12 000 000
|129 716
|12 000
|-
|8
|СПЯЩИЕ ПСЫ
|PRD
|800
|10 000 000
|108 096
|12 500
|-
|249 000 000
|2 691 601
Первый майский уикенд не порадует кинотеатры крупными новинками, а в лидерах останутся холдоверы.
За звание лучшей новинки уикенда поборются отечественная комедия ЛЮБВИ НЕ БЫВАЕТ (VLG), неважно стартовавшая в праздничный день 1 мая, и фильм-катастрофа ВСЕМИРНЫЙ ПОТОП (EXP), который, напротив, продемонстрировал хорошую для жанра среднюю заполняемость в первый день проката. По итогу уикенда оба релиза должны записать на свой счет в районе 30 млн рублей.
Около 10 млн рублей к концу недели должна освоить еще одна новинка – триллер с Расселом Кроу в главной роли СПЯЩИЕ ПСЫ (PRD).
Фото: кадр из фильма СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД
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02.05.2024 Автор: БК