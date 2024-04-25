Прогноз кассовых сборов России на уикенде 25–28 апреля

В последний апрельский уикенд выходным окажется всего один день, что, несомненно, повлияет на кассовые показатели всех участников кинопроката. Лидером здесь останется фантастическая лента СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД (CP), которая должна записать на свой счет порядка 160 млн рублей.

Новинки недели также продемонстрируют стартовые цифры ниже ожидаемого, но на длинных майских выходных они должны нагнать отставание. Лучшей среди них должен оказаться военный фильм БЛИНДАЖ (CRP), который, судя по предпродажам, претендует на результат в районе 30 млн рублей.

Еще одной крупной новинкой видится комедия НЕПРИЛИЧНЫЕ ГОСТИ (NMG) с богатым актерским составом, возглавляемым Максимом Лагашкиным и Павлом Прилучным. Проект пока не впечатляет своими предварительными цифрами, поэтому за четыре дня проката может освоить около 20-22 млн рублей.

Фото: кадр из фильма СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД

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25.04.2024 Автор: БК