Прогноз кассовых сборов России на уикенде 18–21 апреля

Прокат возглавит фантастическая лента «Сто лет тому вперед»
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД
|CP
|2000
|350 000 000
|3 754 559
|175 000
|-
|2
|ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ
|NKI
|1500
|50 000 000
|536 366
|33 333
|-47
|3
|ПАДЕНИЕ ИМПЕРИИ
|AK
|1500
|28 000 000
|300 365
|18 667
|-50
|4
|ПО ФРЕЙДУ
|CPF
|1000
|17 000 000
|182 364
|17 000
|-
|5
|ГОРОД ТАЙН: ИСЧЕЗНУВШАЯ
|EXP
|800
|14 000 000
|150 182
|17 500
|-
|6
|ПАУТИНА СТРАХА
|AK
|750
|11 000 000
|118 000
|14 667
|-
|7
|АРТУР, ТЫ КОРОЛЬ
|PRD
|1000
|10 000 000
|107 273
|10 000
|-52
|480 000 000
|5 149 110
Главным релизом уикенда (а вместе с этим и всего апреля) должен стать фантастический проект СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД (CP). Экранизация произведения Кира Булычева получит максимальную роспись, что, вкупе с мощной рекламной кампанией, должно дать около 350 млн рублей в первые четыре дня проката. Если бы не отток семейной аудитории из кинотеатров, проект мог бы рассчитывать и на более крупный результат.
Биографическая лента ПО ФРЕЙДУ (CPF), в первую очередь, привлекает богатым актерским составом во главе с Энтони Хопкинсом. Картина показывает неплохие предстартовые цифры, но с таким сильным конкурентом на дате ей будет максимально сложно заполучить больше 16-18 млн рублей.
Триллер ГОРОД ТАЙН: ИСЧЕЗНУВШАЯ (EXP) должен стать главным предложением на неделе для любителей остросюжетного кино. Скорее всего, сиквел выступит немного лучше, чем оригинальная картина в 2020 году и запишет на свой счет 13-15 млн рублей.
Также в десятку лучших должна попасть еще одна новинка – французский хоррор ПАУТИНА СТРАХА (AK), результат которого может оказаться в районе 10-12 млн рублей.
Фото: кадр из фильма СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД
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18.04.2024 Автор: Георгий Романов