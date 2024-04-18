Прогноз кассовых сборов России на уикенде 18–21 апреля

Главным релизом уикенда (а вместе с этим и всего апреля) должен стать фантастический проект СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД (CP). Экранизация произведения Кира Булычева получит максимальную роспись, что, вкупе с мощной рекламной кампанией, должно дать около 350 млн рублей в первые четыре дня проката. Если бы не отток семейной аудитории из кинотеатров, проект мог бы рассчитывать и на более крупный результат.



Биографическая лента ПО ФРЕЙДУ (CPF), в первую очередь, привлекает богатым актерским составом во главе с Энтони Хопкинсом. Картина показывает неплохие предстартовые цифры, но с таким сильным конкурентом на дате ей будет максимально сложно заполучить больше 16-18 млн рублей.



Триллер ГОРОД ТАЙН: ИСЧЕЗНУВШАЯ (EXP) должен стать главным предложением на неделе для любителей остросюжетного кино. Скорее всего, сиквел выступит немного лучше, чем оригинальная картина в 2020 году и запишет на свой счет 13-15 млн рублей.

Также в десятку лучших должна попасть еще одна новинка – французский хоррор ПАУТИНА СТРАХА (AK), результат которого может оказаться в районе 10-12 млн рублей.



Фото: кадр из фильма СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД

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18.04.2024 Автор: Георгий Романов