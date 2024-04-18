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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 18–21 апреля


Прокат возглавит фантастическая лента «Сто лет тому вперед»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД CP 2000 350 000 000 3 754 559 175 000 -
2 ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ NKI 1500 50 000 000 536 366 33 333 -47
3 ПАДЕНИЕ ИМПЕРИИ AK 1500 28 000 000 300 365 18 667 -50
4 ПО ФРЕЙДУ CPF 1000 17 000 000 182 364 17 000 -
5 ГОРОД ТАЙН: ИСЧЕЗНУВШАЯ EXP 800 14 000 000 150 182 17 500 -
6 ПАУТИНА СТРАХА AK 750 11 000 000 118 000 14 667 -
7 АРТУР, ТЫ КОРОЛЬ PRD 1000 10 000 000 107 273 10 000 -52
  480 000 000 5 149 110  

Главным релизом уикенда (а вместе с этим и всего апреля) должен стать фантастический проект СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД (CP). Экранизация произведения Кира Булычева получит максимальную роспись, что, вкупе с мощной рекламной кампанией, должно дать около 350 млн рублей в первые четыре дня проката. Если бы не отток семейной аудитории из кинотеатров, проект мог бы рассчитывать и на более крупный результат. 

Биографическая лента ПО ФРЕЙДУ (CPF), в первую очередь, привлекает богатым актерским составом во главе с Энтони Хопкинсом. Картина показывает неплохие предстартовые цифры, но с таким сильным конкурентом на дате ей будет максимально сложно заполучить больше 16-18 млн рублей. 

Триллер ГОРОД ТАЙН: ИСЧЕЗНУВШАЯ (EXP) должен стать главным предложением на неделе для любителей остросюжетного кино. Скорее всего, сиквел выступит немного лучше, чем оригинальная картина в 2020 году и запишет на свой счет 13-15 млн рублей.

Также в десятку лучших должна попасть еще одна новинка – французский хоррор ПАУТИНА СТРАХА (AK), результат которого может оказаться в районе 10-12 млн рублей. 

Фото: кадр из фильма СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД

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18.04.2024 Автор: Георгий Романов