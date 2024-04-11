Прогноз кассовых сборов России на уикенде 11–14 апреля

Главной новинкой уикенда станет «Падение империи»
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ
|NKI
|2000
|75 000 000
|811 776
|37 500
|-45
|2
|ПАДЕНИЕ ИМПЕРИИ
|AK
|1800
|50 000 000
|541 184
|27 778
|-
|3
|МАНКИМЭН
|VLG
|800
|28 000 000
|303 063
|35 000
|-
|4
|АРТУР, ТЫ КОРОЛЬ
|PRD
|1400
|21 000 000
|227 297
|15 000
|-43
|5
|ЗОЛОТО УМАЛЬТЫ
|CRP
|1700
|16 000 000
|173 179
|9 412
|-47
|6
|ОНЕГИН
|AK
|500
|12 000 000
|129 884
|24 000
|-47
|202 000 000
|2 186 384
Главной новинкой уикенда видится экшн-триллер ПАДЕНИЕ ИМПЕРИИ (AK). Крупные голливудские проекты редко добираются до официального отечественного проката, поэтому фильм Алекса Гарленда в текущей ситуации может восприниматься чуть ли не как блокбастер. У фильма высокие рейтинги ожидания, поэтому старт в районе 50-60 млн рублей кажется для него вполне посильной задачей.
Бескомпромиссный боевик МАНКИМЭН (VLG) с Девом Пателем в главной роли должен стать главным предложением для мужской и киноманской аудиторий. Новинка также показывает неплохие предстартовые цифры, что по итогу четырех дней проката может вылиться в 25-30 млн рублей.
Фото: кадр из фильма ПАДЕНИЕ ИМПЕРИИ
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11.04.2024 Автор: БК