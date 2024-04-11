Прогноз кассовых сборов России на уикенде 11–14 апреля

Главной новинкой уикенда видится экшн-триллер ПАДЕНИЕ ИМПЕРИИ (AK). Крупные голливудские проекты редко добираются до официального отечественного проката, поэтому фильм Алекса Гарленда в текущей ситуации может восприниматься чуть ли не как блокбастер. У фильма высокие рейтинги ожидания, поэтому старт в районе 50-60 млн рублей кажется для него вполне посильной задачей.

Бескомпромиссный боевик МАНКИМЭН (VLG) с Девом Пателем в главной роли должен стать главным предложением для мужской и киноманской аудиторий. Новинка также показывает неплохие предстартовые цифры, что по итогу четырех дней проката может вылиться в 25-30 млн рублей.



Фото: кадр из фильма ПАДЕНИЕ ИМПЕРИИ

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11.04.2024 Автор: БК