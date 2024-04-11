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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 11–14 апреля


Главной новинкой уикенда станет «Падение империи»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ NKI 2000 75 000 000 811 776 37 500 -45
2 ПАДЕНИЕ ИМПЕРИИ AK 1800 50 000 000 541 184 27 778 -
3 МАНКИМЭН VLG 800 28 000 000 303 063 35 000 -
4 АРТУР, ТЫ КОРОЛЬ PRD 1400 21 000 000 227 297 15 000 -43
5 ЗОЛОТО УМАЛЬТЫ CRP 1700 16 000 000 173 179 9 412 -47
6 ОНЕГИН AK 500 12 000 000 129 884 24 000 -47
  202 000 000 2 186 384  

Главной новинкой уикенда видится экшн-триллер ПАДЕНИЕ ИМПЕРИИ (AK). Крупные голливудские проекты редко добираются до официального отечественного проката, поэтому фильм Алекса Гарленда в текущей ситуации может восприниматься чуть ли не как блокбастер. У фильма высокие рейтинги ожидания, поэтому старт в районе 50-60 млн рублей кажется для него вполне посильной задачей. 

Бескомпромиссный боевик МАНКИМЭН (VLG) с Девом Пателем в главной роли должен стать главным предложением для мужской и киноманской аудиторий. Новинка также показывает неплохие предстартовые цифры, что по итогу четырех дней проката может вылиться в 25-30 млн рублей. 

Фото: кадр из фильма ПАДЕНИЕ ИМПЕРИИ

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11.04.2024 Автор: БК