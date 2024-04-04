Прогноз кассовых сборов России на уикенде 4–7 апреля

«Летучий корабль» будет праздновать победу третий раз подряд
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ
|NKI
|2000
|130 000 000
|1 404 039
|65 000
|-49
|2
|АРТУР, ТЫ КОРОЛЬ
|PRD
|1000
|30 000 000
|324 009
|30 000
|-
|3
|ЗОЛОТО УМАЛЬТЫ
|CRP
|1200
|28 000 000
|302 408
|23 333
|-
|4
|НЕНОРМАЛЬНЫЙ
|CP
|1500
|24 000 000
|259 207
|16 000
|-42
|5
|ОНЕГИН
|AK
|1000
|22 000 000
|237 607
|22 000
|-43
|6
|ХИТМЕН. ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО
|AK
|500
|12 000 000
|129 604
|24 000
|-
|7
|ДОМОВОЙ
|NKI
|800
|9 000 000
|97 203
|11 250
|-
|255 000 000
|2 754 077
В первый уикенд апреля лидером отечественного проката вновь должна стать сказка ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ (NKI). Заработав еще порядка 130-140 млн рублей, фильм Ильи Учителя вплотную приблизится к отметке сборов в 800 млн рублей.
Многочисленные новинки уикенда не смогут посоревноваться с лидером, но попробуют пробиться в тройку лучших. Американская духоподъемная картина АРТУР, ТЫ КОРОЛЬ (PRD) с Марком Уолбергом в главной роли, скорее всего, не дотянется до цифр ближайшего аналога ЛУЛУ И БРИГГС, но попробует записать на свой счет порядка 25-30 млн рублей.
Примерно на те же цифры претендует и отечественный приключенческий проект ЗОЛОТО УМАЛЬТЫ (CRP). Фильм Андрея Богатырева должен обойти на старте такой аналог как БЕНДЕР. НАЧАЛО, но, судя по предпродажам, уступит ХИТРОВКЕ: ЗНАКУ ЧЕТЫРЕХ.
Криминальный боевик ХИТМЕН. ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО (AK) с Майклом Китоном в главной роли пока не может похвастаться высоким уровнем событийности и скорее всего освоит примерно 12-13 млн рублей за четыре дня проката.
Отечественный хоррор ДОМОВОЙ (NKI) станет главным предложением уикенда для любителей пощекотать себе нервы. Увы, популярность жанра в стране неизменно падает, и новинка может претендовать лишь на 9-10 млн рублей по итогу уикенда.
Фото: кадр из фильма ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ
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04.04.2024 Автор: БК