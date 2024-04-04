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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 4–7 апреля


«Летучий корабль» будет праздновать победу третий раз подряд

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ NKI 2000 130 000 000 1 404 039 65 000 -49
2 АРТУР, ТЫ КОРОЛЬ PRD 1000 30 000 000 324 009 30 000 -
3 ЗОЛОТО УМАЛЬТЫ CRP 1200 28 000 000 302 408 23 333 -
4 НЕНОРМАЛЬНЫЙ CP 1500 24 000 000 259 207 16 000 -42
5 ОНЕГИН AK 1000 22 000 000 237 607 22 000 -43
6 ХИТМЕН. ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО AK 500 12 000 000 129 604 24 000 -
7 ДОМОВОЙ NKI 800 9 000 000 97 203 11 250 -
  255 000 000 2 754 077  

В первый уикенд апреля лидером отечественного проката вновь должна стать сказка ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ (NKI). Заработав еще порядка 130-140 млн рублей, фильм Ильи Учителя вплотную приблизится к отметке сборов в 800 млн рублей.

Многочисленные новинки уикенда не смогут посоревноваться с лидером, но попробуют пробиться в тройку лучших. Американская духоподъемная картина АРТУР, ТЫ КОРОЛЬ (PRD) с Марком Уолбергом в главной роли, скорее всего, не дотянется до цифр ближайшего аналога ЛУЛУ И БРИГГС, но попробует записать на свой счет порядка 25-30 млн рублей.

Примерно на те же цифры претендует и отечественный приключенческий проект ЗОЛОТО УМАЛЬТЫ (CRP). Фильм Андрея Богатырева должен обойти на старте такой аналог как БЕНДЕР. НАЧАЛО, но, судя по предпродажам, уступит ХИТРОВКЕ: ЗНАКУ ЧЕТЫРЕХ.

Криминальный боевик ХИТМЕН. ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО (AK) с Майклом Китоном в главной роли пока не может похвастаться высоким уровнем событийности и скорее всего освоит примерно 12-13 млн рублей за четыре дня проката.

Отечественный хоррор ДОМОВОЙ (NKI) станет главным предложением уикенда для любителей пощекотать себе нервы. Увы, популярность жанра в стране неизменно падает, и новинка может претендовать лишь на 9-10 млн рублей по итогу уикенда. 

Фото: кадр из фильма ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ

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04.04.2024 Автор: БК