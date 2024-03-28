Прогноз кассовых сборов России на уикенде 28–31 марта

«Летучий корабль» продолжит лидировать
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ
|NKI
|2200
|400 000 000
|4 315 460
|181 818
|76
|2
|НЕНОРМАЛЬНЫЙ
|CP
|1800
|40 000 000
|431 546
|22 222
|-
|3
|ОНЕГИН
|AK
|1500
|40 000 000
|431 546
|26 667
|-13
|4
|МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ
|VLG
|1000
|22 000 000
|237 350
|22 000
|-
|5
|ПОЗЫВНОЙ «ПАССАЖИР»
|AK
|1800
|17 000 000
|183 407
|9 444
|-21
|6
|УИДЖИ. ПОТУСТОРОННЕЕ ИЗМЕРЕНИЕ
|EXP
|800
|15 000 000
|161 830
|18 750
|-
|534 000 000
|5 761 139
В последний уикенд марта лидером российского проката вновь станет сказка ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ (NKI). Из-за траурных дней прошлой недели фильм Ильи Учителя не смог выработать весь свой потенциал в первый уикенд, так что не исключено, что отложенный спрос сработает на втором, и проект запишет на свой счет порядка 400 млн рублей.
Лучшей новинкой недели, по всей видимости, станет отечественное драмеди НЕНОРМАЛЬНЫЙ (CP). У фильма не самые впечатляющие предпродажи, но зато широкая роспись и солидная рекламная кампания, которые смогут вывести его сборы на уровень 35-40 млн рублей.
Триллер МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ (VLG) с Джессикой Честейн и Энн Хэтуэй в главных ролях станет главным предложением для любителей остросюжетного кино. Несколько смущает, разве что, исторический сеттинг картины, который в нашей стране не сильно популярен, но 20-25 млн рублей за четыре дня проката новинка вполне может осилить.
Фильм ужасов УИДЖИ. ПОТУСТОРОННЕЕ ИЗМЕРЕНИЕ (EXP) также должен будет попасть в десятку по итогу уикенда. Аргентинский ужастик на предварительных продажах показывает довольно уверенные для жанра цифры и скорее всего заработает порядка 13-15 млн рублей.
Фото: кадр из фильма ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ
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28.03.2024 Автор: БК