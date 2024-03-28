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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 28–31 марта


«Летучий корабль» продолжит лидировать

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ NKI 2200 400 000 000 4 315 460 181 818 76
2 НЕНОРМАЛЬНЫЙ CP 1800 40 000 000 431 546 22 222 -
3 ОНЕГИН AK 1500 40 000 000 431 546 26 667 -13
4 МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ VLG 1000 22 000 000 237 350 22 000 -
5 ПОЗЫВНОЙ «ПАССАЖИР» AK 1800 17 000 000 183 407 9 444 -21
6 УИДЖИ. ПОТУСТОРОННЕЕ ИЗМЕРЕНИЕ EXP 800 15 000 000 161 830 18 750 -
  534 000 000 5 761 139  

В последний уикенд марта лидером российского проката вновь станет сказка ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ (NKI). Из-за траурных дней прошлой недели фильм Ильи Учителя не смог выработать весь свой потенциал в первый уикенд, так что не исключено, что отложенный спрос сработает на втором, и проект запишет на свой счет порядка 400 млн рублей.

Лучшей новинкой недели, по всей видимости, станет отечественное драмеди НЕНОРМАЛЬНЫЙ (CP). У фильма не самые впечатляющие предпродажи, но зато широкая роспись и солидная рекламная кампания, которые смогут вывести его сборы на уровень 35-40 млн рублей.

Триллер МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ (VLG) с Джессикой Честейн и Энн Хэтуэй в главных ролях станет главным предложением для любителей остросюжетного кино. Несколько смущает, разве что, исторический сеттинг картины, который в нашей стране не сильно популярен, но 20-25 млн рублей за четыре дня проката новинка вполне может осилить.

Фильм ужасов УИДЖИ. ПОТУСТОРОННЕЕ ИЗМЕРЕНИЕ (EXP) также должен будет попасть в десятку по итогу уикенда. Аргентинский ужастик на предварительных продажах показывает довольно уверенные для жанра цифры и скорее всего заработает порядка 13-15 млн рублей.

Фото: кадр из фильма ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ

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28.03.2024 Автор: БК