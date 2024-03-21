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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 21–24 марта


Новинка «Летучий корабль» возглавит прокат

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ NKI 2200 400 000 000 4 369 674 181 818 -
2 ОНЕГИН AK 2000 90 000 000 983 177 45 000 -46
3 ЛЕД 3 NMG 800 30 000 000 327 726 37 500 -49
4 ПОЗЫВНОЙ «ПАССАЖИР» AK 2000 28 000 000 305 877 14 000 -51
5 МАСТЕР И МАРГАРИТА AK 600 18 000 000 196 635 30 000 -56
6 КРУТЫЕ ЯЙЦА: МИССИЯ «ПИНГВИН» VLG 1000 17 000 000 185 711 17 000 -
7 ОМЕН. НЕПОРОЧНАЯ GF 800 16 000 000 174 787 20 000 -
8 АДАМ И ЕВА CP 1000 12 000 000 131 090 12 000 -67
  611 000 000 6 674 678  

Главной новинкой уикенда (а также, возможно, и всего марта) должна стать сказка ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ (NKI). Отечественная лента показывает высокий уровень предпродаж, а начавшиемся школьные каникулы, скорее всего, усилят стартовые сборы и в будние дни. Предположительно, фильм Ильи Учителя сможет заработать в первый уикенд около 400-420 млн рублей. 

С таким сильным лидером оставшиеся новинки не смогут претендовать на высокий результат. Мексиканский мультфильм КРУТЫЕ ЯЙЦА: МИССИЯ «ПИНГВИН» (VLG) также попробует воспользоваться каникулами – это может выйти в 15-18 млн рублей на старте.

Фильм ужасов ОМЕН. НЕПОРОЧНАЯ (GF) с популярной среди молодежной аудитории Сидни Суини постарается сыграть на контрпрограммировании, что также может ему принести 15-18 млн рублей за четыре дня проката.

Фото: кадр из фильма ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ

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21.03.2024 Автор: БК