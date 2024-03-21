Прогноз кассовых сборов России на уикенде 21–24 марта

Главной новинкой уикенда (а также, возможно, и всего марта) должна стать сказка ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ (NKI). Отечественная лента показывает высокий уровень предпродаж, а начавшиемся школьные каникулы, скорее всего, усилят стартовые сборы и в будние дни. Предположительно, фильм Ильи Учителя сможет заработать в первый уикенд около 400-420 млн рублей.

С таким сильным лидером оставшиеся новинки не смогут претендовать на высокий результат. Мексиканский мультфильм КРУТЫЕ ЯЙЦА: МИССИЯ «ПИНГВИН» (VLG) также попробует воспользоваться каникулами – это может выйти в 15-18 млн рублей на старте.



Фильм ужасов ОМЕН. НЕПОРОЧНАЯ (GF) с популярной среди молодежной аудитории Сидни Суини постарается сыграть на контрпрограммировании, что также может ему принести 15-18 млн рублей за четыре дня проката.



Фото: кадр из фильма ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ

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21.03.2024 Автор: БК