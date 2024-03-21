Прогноз кассовых сборов России на уикенде 21–24 марта

Новинка «Летучий корабль» возглавит прокат
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ
|NKI
|2200
|400 000 000
|4 369 674
|181 818
|-
|2
|ОНЕГИН
|AK
|2000
|90 000 000
|983 177
|45 000
|-46
|3
|ЛЕД 3
|NMG
|800
|30 000 000
|327 726
|37 500
|-49
|4
|ПОЗЫВНОЙ «ПАССАЖИР»
|AK
|2000
|28 000 000
|305 877
|14 000
|-51
|5
|МАСТЕР И МАРГАРИТА
|AK
|600
|18 000 000
|196 635
|30 000
|-56
|6
|КРУТЫЕ ЯЙЦА: МИССИЯ «ПИНГВИН»
|VLG
|1000
|17 000 000
|185 711
|17 000
|-
|7
|ОМЕН. НЕПОРОЧНАЯ
|GF
|800
|16 000 000
|174 787
|20 000
|-
|8
|АДАМ И ЕВА
|CP
|1000
|12 000 000
|131 090
|12 000
|-67
|611 000 000
|6 674 678
Главной новинкой уикенда (а также, возможно, и всего марта) должна стать сказка ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ (NKI). Отечественная лента показывает высокий уровень предпродаж, а начавшиемся школьные каникулы, скорее всего, усилят стартовые сборы и в будние дни. Предположительно, фильм Ильи Учителя сможет заработать в первый уикенд около 400-420 млн рублей.
С таким сильным лидером оставшиеся новинки не смогут претендовать на высокий результат. Мексиканский мультфильм КРУТЫЕ ЯЙЦА: МИССИЯ «ПИНГВИН» (VLG) также попробует воспользоваться каникулами – это может выйти в 15-18 млн рублей на старте.
Фильм ужасов ОМЕН. НЕПОРОЧНАЯ (GF) с популярной среди молодежной аудитории Сидни Суини постарается сыграть на контрпрограммировании, что также может ему принести 15-18 млн рублей за четыре дня проката.
Фото: кадр из фильма ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ
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21.03.2024 Автор: БК