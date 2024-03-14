Прогноз кассовых сборов России на уикенде 14–17 марта

После праздничного уикенда кассовых новинок в прокате не ожидается – лидировать продолжит мелодрама ОНЕГИН (AK), которая должна продемонстрировать умеренное падение и заработать в свой второй уикенд еще порядка 150 млн рублей.



Судя по предпродажам билетов, лучшей новинкой станет военная драма ПОЗЫВНОЙ «ПАССАЖИР» (AK). У фильма довольно широкая роспись, однако повышенный уровень предпродаж в последнее время характерен для патриотических проектов, что не всегда выливается в пропорциональный уровень сборов. Скорее всего результат новинки окажется в районе 25–30 млн рублей за четыре дня проката.



Еще одной новинкой, которой покорится отметка сборов в 10 млн рублей на стартовой неделе, может стать драмеди ГЕРОЙ НАШИХ СНОВ (EXP) с Николасом Кейджем в главной роли.



Фото: кадр из фильма ОНЕГИН

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14.03.2024 Автор: БК