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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 14–17 марта


«Онегин» продолжит лидировать

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ОНЕГИН AK 2000 150 000 000 1 660 394 75 000 -55
2 ЛЕД 3 NMG 1200 80 000 000 885 544 66 667 -50
3 МАСТЕР И МАРГАРИТА AK 600 56 000 000 619 880 93 333 -38
4 АДАМ И ЕВА CP 1500 45 000 000 498 118 30 000 -49
5 ПОЗЫВНОЙ «ПАССАЖИР» AK 1800 30 000 000 332 079 16 667 -
6 ЛЮБОВЬ СО ВТОРОГО ВЗГЛЯДА NMG 1600 18 000 000 199 247 11 250 -57
7 КОТ И ПЕС GF 1200 13 000 000 143 901 10 833 -63
8 ГЕРОЙ НАШИХ СНОВ EXP 800 10 000 000 110 693 12 500 -
  402 000 000 4 449 856  

После праздничного уикенда кассовых новинок в прокате не ожидается – лидировать продолжит мелодрама ОНЕГИН (AK), которая должна продемонстрировать умеренное падение и заработать в свой второй уикенд еще порядка 150 млн рублей.

Судя по предпродажам билетов, лучшей новинкой станет военная драма ПОЗЫВНОЙ «ПАССАЖИР» (AK). У фильма довольно широкая роспись, однако повышенный уровень предпродаж в последнее время характерен для патриотических проектов, что не всегда выливается в пропорциональный уровень сборов. Скорее всего результат новинки окажется в районе 25–30 млн рублей за четыре дня проката. 

Еще одной новинкой, которой покорится отметка сборов в 10 млн рублей на стартовой неделе, может стать драмеди ГЕРОЙ НАШИХ СНОВ (EXP) с Николасом Кейджем в главной роли. 

Фото: кадр из фильма ОНЕГИН

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14.03.2024 Автор: БК