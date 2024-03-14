Прогноз кассовых сборов России на уикенде 14–17 марта

«Онегин» продолжит лидировать
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ОНЕГИН
|AK
|2000
|150 000 000
|1 660 394
|75 000
|-55
|2
|ЛЕД 3
|NMG
|1200
|80 000 000
|885 544
|66 667
|-50
|3
|МАСТЕР И МАРГАРИТА
|AK
|600
|56 000 000
|619 880
|93 333
|-38
|4
|АДАМ И ЕВА
|CP
|1500
|45 000 000
|498 118
|30 000
|-49
|5
|ПОЗЫВНОЙ «ПАССАЖИР»
|AK
|1800
|30 000 000
|332 079
|16 667
|-
|6
|ЛЮБОВЬ СО ВТОРОГО ВЗГЛЯДА
|NMG
|1600
|18 000 000
|199 247
|11 250
|-57
|7
|КОТ И ПЕС
|GF
|1200
|13 000 000
|143 901
|10 833
|-63
|8
|ГЕРОЙ НАШИХ СНОВ
|EXP
|800
|10 000 000
|110 693
|12 500
|-
|402 000 000
|4 449 856
После праздничного уикенда кассовых новинок в прокате не ожидается – лидировать продолжит мелодрама ОНЕГИН (AK), которая должна продемонстрировать умеренное падение и заработать в свой второй уикенд еще порядка 150 млн рублей.
Судя по предпродажам билетов, лучшей новинкой станет военная драма ПОЗЫВНОЙ «ПАССАЖИР» (AK). У фильма довольно широкая роспись, однако повышенный уровень предпродаж в последнее время характерен для патриотических проектов, что не всегда выливается в пропорциональный уровень сборов. Скорее всего результат новинки окажется в районе 25–30 млн рублей за четыре дня проката.
Еще одной новинкой, которой покорится отметка сборов в 10 млн рублей на стартовой неделе, может стать драмеди ГЕРОЙ НАШИХ СНОВ (EXP) с Николасом Кейджем в главной роли.
Фото: кадр из фильма ОНЕГИН
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14.03.2024 Автор: БК