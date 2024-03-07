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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 7–10 марта


Новинка «Онегин» возглавит прокат

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ОНЕГИН AK 2000 400 000 000 4 353 978 200 000 -
2 ЛЕД 3 NMG 2000 130 000 000 1 415 043 65 000 -33
3 АДАМ И ЕВА CP 1800 110 000 000 1 197 344 61 111 -
4 МАСТЕР И МАРГАРИТА AK 900 65 000 000 707 521 72 222 -34
5 ЛЮБОВЬ СО ВТОРОГО ВЗГЛЯДА NMG 1500 60 000 000 653 097 40 000 -
6 КОТ И ПЕС GF 1500 25 000 000 272 124 16 667 -22
7 КОМАНДИР CRP 1500 12 000 000 130 619 8 000 -63
  802 000 000 8 729 727  

Предстоящий уикенд станет расширенным – с дополнительным выходным в пятницу, 8 марта, что, несомненно, положительно скажется на кассовом результате всех релизов.

Главной новинкой уикенда, безусловно, станет историческая мелодрама ОНЕГИН (AK). Фильм Сарика Андреасяна показывает довольно внушительные предпродажи, сравнимые с цифрами МАСТЕРА И МАРГАРИТЫ. Скорее всего, новинке удастся повторить старт литературного аналога в районе 400 млн рублей. 

Среди романтических премьер сильнее всего выделяется фильм с Дмитрием Чеботаревым и Полиной Максимовой АДАМ И ЕВА (CP). Релиз показывает уверенные для жанра предварительные цифры, что вкупе с широкой росписью и праздничной тематикой должно дать 100-120 млн рублей за четыре дня проката.

Другая жанровая новинка – ЛЮБОВЬ СО ВТОРОГО ВЗГЛЯДА (NMG) выглядит менее привлекательно для целевой аудитории, о чем говорят и предпродажи проекта. Скорее всего она покажет стартовые цифры в районе 60-70 млн рублей, схожие с аналогом СВОБОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ.

Фото: кадр из фильма ОНЕГИН

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07.03.2024 Автор: БК