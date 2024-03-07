Прогноз кассовых сборов России на уикенде 7–10 марта

Новинка «Онегин» возглавит прокат
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ОНЕГИН
|AK
|2000
|400 000 000
|4 353 978
|200 000
|-
|2
|ЛЕД 3
|NMG
|2000
|130 000 000
|1 415 043
|65 000
|-33
|3
|АДАМ И ЕВА
|CP
|1800
|110 000 000
|1 197 344
|61 111
|-
|4
|МАСТЕР И МАРГАРИТА
|AK
|900
|65 000 000
|707 521
|72 222
|-34
|5
|ЛЮБОВЬ СО ВТОРОГО ВЗГЛЯДА
|NMG
|1500
|60 000 000
|653 097
|40 000
|-
|6
|КОТ И ПЕС
|GF
|1500
|25 000 000
|272 124
|16 667
|-22
|7
|КОМАНДИР
|CRP
|1500
|12 000 000
|130 619
|8 000
|-63
|802 000 000
|8 729 727
Предстоящий уикенд станет расширенным – с дополнительным выходным в пятницу, 8 марта, что, несомненно, положительно скажется на кассовом результате всех релизов.
Главной новинкой уикенда, безусловно, станет историческая мелодрама ОНЕГИН (AK). Фильм Сарика Андреасяна показывает довольно внушительные предпродажи, сравнимые с цифрами МАСТЕРА И МАРГАРИТЫ. Скорее всего, новинке удастся повторить старт литературного аналога в районе 400 млн рублей.
Среди романтических премьер сильнее всего выделяется фильм с Дмитрием Чеботаревым и Полиной Максимовой АДАМ И ЕВА (CP). Релиз показывает уверенные для жанра предварительные цифры, что вкупе с широкой росписью и праздничной тематикой должно дать 100-120 млн рублей за четыре дня проката.
Другая жанровая новинка – ЛЮБОВЬ СО ВТОРОГО ВЗГЛЯДА (NMG) выглядит менее привлекательно для целевой аудитории, о чем говорят и предпродажи проекта. Скорее всего она покажет стартовые цифры в районе 60-70 млн рублей, схожие с аналогом СВОБОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ.
Фото: кадр из фильма ОНЕГИН
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07.03.2024 Автор: БК