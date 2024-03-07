Прогноз кассовых сборов России на уикенде 7–10 марта

Предстоящий уикенд станет расширенным – с дополнительным выходным в пятницу, 8 марта, что, несомненно, положительно скажется на кассовом результате всех релизов.

Главной новинкой уикенда, безусловно, станет историческая мелодрама ОНЕГИН (AK). Фильм Сарика Андреасяна показывает довольно внушительные предпродажи, сравнимые с цифрами МАСТЕРА И МАРГАРИТЫ. Скорее всего, новинке удастся повторить старт литературного аналога в районе 400 млн рублей.

Среди романтических премьер сильнее всего выделяется фильм с Дмитрием Чеботаревым и Полиной Максимовой АДАМ И ЕВА (CP). Релиз показывает уверенные для жанра предварительные цифры, что вкупе с широкой росписью и праздничной тематикой должно дать 100-120 млн рублей за четыре дня проката.

Другая жанровая новинка – ЛЮБОВЬ СО ВТОРОГО ВЗГЛЯДА (NMG) выглядит менее привлекательно для целевой аудитории, о чем говорят и предпродажи проекта. Скорее всего она покажет стартовые цифры в районе 60-70 млн рублей, схожие с аналогом СВОБОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ.

Фото: кадр из фильма ОНЕГИН

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07.03.2024 Автор: БК