Прогноз кассовых сборов России на уикенде 29 февраля – 3 марта

Лидеры останутся прежними
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ЛЕД 3
|NMG
|2000
|280 000 000
|3 028 992
|140 000
|-38
|2
|МАСТЕР И МАРГАРИТА
|AK
|1000
|120 000 000
|1 298 139
|120 000
|-35
|3
|КОМАНДИР
|CRP
|2000
|45 000 000
|486 802
|22 500
|-51
|4
|НЕЧИСТЬ
|VLG
|1000
|20 000 000
|216 357
|20 000
|-53
|5
|КОТ И ПЕС
|GF
|1500
|18 000 000
|194 721
|12 000
|-
|6
|БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ
|CP
|500
|17 000 000
|183 903
|34 000
|-59
|7
|ХОЛОП 2
|CP
|400
|12 000 000
|129 814
|30 000
|-53
|8
|ПЕРВАЯ ВЕДЬМА. РЕИНКАРНАЦИЯ
|EXP
|800
|11 000 000
|118 996
|13 750
|-
|523 000 000
|5 657 724
Предстоящий уикенд не порадует кинотеатры крупными новинками. В лидерах останутся ЛЕД 3 (NMG) и МАСТЕР И МАРГАРИТА (AK).
Главной новинкой недели должен стать французский приключенческий фильм КОТ И ПЕС (GF). Семейная направленность картины принесет ей порядка 18–20 млн рублей за четыре дня проката.
Фильм ужасов ПЕРВАЯ ВЕДЬМА. РЕИНКАРНАЦИЯ (EXP) показывает средние цифры предпродаж для хорроров прокатчика и скорее всего сможет освоить к концу недели 10-11 млн рублей.
Фото: кадр из фильма ЛЕД 3
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29.02.2024 Автор: БК