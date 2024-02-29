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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 29 февраля – 3 марта


Лидеры останутся прежними

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ЛЕД 3 NMG 2000 280 000 000 3 028 992 140 000 -38
2 МАСТЕР И МАРГАРИТА AK 1000 120 000 000 1 298 139 120 000 -35
3 КОМАНДИР CRP 2000 45 000 000 486 802 22 500 -51
4 НЕЧИСТЬ VLG 1000 20 000 000 216 357 20 000 -53
5 КОТ И ПЕС GF 1500 18 000 000 194 721 12 000 -
6 БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ CP 500 17 000 000 183 903 34 000 -59
7 ХОЛОП 2 CP 400 12 000 000 129 814 30 000 -53
8 ПЕРВАЯ ВЕДЬМА. РЕИНКАРНАЦИЯ EXP 800 11 000 000 118 996 13 750 -
  523 000 000 5 657 724  

Предстоящий уикенд не порадует кинотеатры крупными новинками. В лидерах останутся ЛЕД 3 (NMG) и МАСТЕР И МАРГАРИТА (AK). 

Главной новинкой недели должен стать французский приключенческий фильм КОТ И ПЕС (GF). Семейная направленность картины принесет ей порядка 18–20 млн рублей за четыре дня проката. 

Фильм ужасов ПЕРВАЯ ВЕДЬМА. РЕИНКАРНАЦИЯ (EXP) показывает средние цифры предпродаж для хорроров прокатчика и скорее всего сможет освоить к концу недели 10-11 млн рублей. 

Фото: кадр из фильма ЛЕД 3

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29.02.2024 Автор: БК