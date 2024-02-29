Прогноз кассовых сборов России на уикенде 29 февраля – 3 марта

Предстоящий уикенд не порадует кинотеатры крупными новинками. В лидерах останутся ЛЕД 3 (NMG) и МАСТЕР И МАРГАРИТА (AK).



Главной новинкой недели должен стать французский приключенческий фильм КОТ И ПЕС (GF). Семейная направленность картины принесет ей порядка 18–20 млн рублей за четыре дня проката.



Фильм ужасов ПЕРВАЯ ВЕДЬМА. РЕИНКАРНАЦИЯ (EXP) показывает средние цифры предпродаж для хорроров прокатчика и скорее всего сможет освоить к концу недели 10-11 млн рублей.



Фото: кадр из фильма ЛЕД 3

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