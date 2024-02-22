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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 22–25 февраля


Лидировать продолжит «Лед 3»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ЛЕД 3 NMG 2200 400 000 000 4 374 932 181 818 -22
2 КОМАНДИР CRP 1700 130 000 000 1 421 853 76 471 -
3 МАСТЕР И МАРГАРИТА AK 1200 130 000 000 1 421 853 108 333 -34
4 НЕЧИСТЬ VLG 800 27 000 000 295 308 33 750 -
5 БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ CP 500 20 000 000 218 747 40 000 -27
6 ИДЕАЛЬНЫЕ ДРУЗЬЯ AK 400 16 000 000 174 997 40 000 -
7 КОНЕЦ СЛАВЫ CP 700 10 000 000 109 373 14 286 -62
8 КОНЕЦ СЛАВЫ CP 700 10 000 000 109 373 14 286 -62
9 ХОЛОП 2 CP 500 10 000 000 109 373 20 000 -55
  753 000 000 8 235 809  

Расширенный праздничный уикенд ознаменуется второй к ряду победой российской мелодрамы ЛЕД 3  (NMG). Благодаря дополнительному выходному дню, проект может показать минимальное падение и записать на свой счет порядка 400 млн рублей. Это позволит ему преодолеть миллиардный рубеж уже в пятницу.

Лучшей новинкой недели должен стать боевик КОМАНДИР (CRP). Основанная на реальных событиях героическая история выглядит как идеальное предложение в праздничный День Защитника Отечества. Судя по довольно мощным предпродажам, проект может освоить 120-130 млн рублей за четыре дня проката.

Фильм ужасов НЕЧИСТЬ (VLG) также демонстрирует повышенные для жанра предстартовые цифры, которые, впрочем, можно объяснить наличием лишнего выходного дня. Скорее всего, американский релиз сможет записать на свой счет около 25-28 млн рублей.

Черная комедия ИДЕАЛЬНЫЕ ДРУЗЬЯ (AK) должна стать главным фильмом уикенда для избирательной аудитории. Предположительно, к вечеру воскресения на ее счету будет 15-17 млн рублей. 

Фото: кадр из фильма ЛЕД 3

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22.02.2024 Автор: БК