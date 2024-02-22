Прогноз кассовых сборов России на уикенде 22–25 февраля

Лидировать продолжит «Лед 3»
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ЛЕД 3
|NMG
|2200
|400 000 000
|4 374 932
|181 818
|-22
|2
|КОМАНДИР
|CRP
|1700
|130 000 000
|1 421 853
|76 471
|-
|3
|МАСТЕР И МАРГАРИТА
|AK
|1200
|130 000 000
|1 421 853
|108 333
|-34
|4
|НЕЧИСТЬ
|VLG
|800
|27 000 000
|295 308
|33 750
|-
|5
|БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ
|CP
|500
|20 000 000
|218 747
|40 000
|-27
|6
|ИДЕАЛЬНЫЕ ДРУЗЬЯ
|AK
|400
|16 000 000
|174 997
|40 000
|-
|7
|КОНЕЦ СЛАВЫ
|CP
|700
|10 000 000
|109 373
|14 286
|-62
|8
|КОНЕЦ СЛАВЫ
|CP
|700
|10 000 000
|109 373
|14 286
|-62
|9
|ХОЛОП 2
|CP
|500
|10 000 000
|109 373
|20 000
|-55
|753 000 000
|8 235 809
Расширенный праздничный уикенд ознаменуется второй к ряду победой российской мелодрамы ЛЕД 3 (NMG). Благодаря дополнительному выходному дню, проект может показать минимальное падение и записать на свой счет порядка 400 млн рублей. Это позволит ему преодолеть миллиардный рубеж уже в пятницу.
Лучшей новинкой недели должен стать боевик КОМАНДИР (CRP). Основанная на реальных событиях героическая история выглядит как идеальное предложение в праздничный День Защитника Отечества. Судя по довольно мощным предпродажам, проект может освоить 120-130 млн рублей за четыре дня проката.
Фильм ужасов НЕЧИСТЬ (VLG) также демонстрирует повышенные для жанра предстартовые цифры, которые, впрочем, можно объяснить наличием лишнего выходного дня. Скорее всего, американский релиз сможет записать на свой счет около 25-28 млн рублей.
Черная комедия ИДЕАЛЬНЫЕ ДРУЗЬЯ (AK) должна стать главным фильмом уикенда для избирательной аудитории. Предположительно, к вечеру воскресения на ее счету будет 15-17 млн рублей.
Фото: кадр из фильма ЛЕД 3
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22.02.2024 Автор: БК