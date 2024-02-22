Прогноз кассовых сборов России на уикенде 22–25 февраля

Расширенный праздничный уикенд ознаменуется второй к ряду победой российской мелодрамы ЛЕД 3 (NMG). Благодаря дополнительному выходному дню, проект может показать минимальное падение и записать на свой счет порядка 400 млн рублей. Это позволит ему преодолеть миллиардный рубеж уже в пятницу.



Лучшей новинкой недели должен стать боевик КОМАНДИР (CRP). Основанная на реальных событиях героическая история выглядит как идеальное предложение в праздничный День Защитника Отечества. Судя по довольно мощным предпродажам, проект может освоить 120-130 млн рублей за четыре дня проката.



Фильм ужасов НЕЧИСТЬ (VLG) также демонстрирует повышенные для жанра предстартовые цифры, которые, впрочем, можно объяснить наличием лишнего выходного дня. Скорее всего, американский релиз сможет записать на свой счет около 25-28 млн рублей.



Черная комедия ИДЕАЛЬНЫЕ ДРУЗЬЯ (AK) должна стать главным фильмом уикенда для избирательной аудитории. Предположительно, к вечеру воскресения на ее счету будет 15-17 млн рублей.



Фото: кадр из фильма ЛЕД 3

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22.02.2024 Автор: БК