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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 15–18 февраля


Главным релизом уикенда станет «Лед 3»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ЛЕД 3 NMG 2200 500 000 000 5 468 665 227 273 -
2 МАСТЕР И МАРГАРИТА AK 1500 180 000 000 1 968 719 120 000 -43
3 СУПЕР КРЫЛЬЯ. ФИЛЬМ VLG 1200 40 000 000 437 493 33 333 -
4 КОНЕЦ СЛАВЫ CP 1200 33 000 000 360 932 27 500 -52
5 БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ CP 600 30 000 000 328 120 50 000 -39
6 ХОЛОП 2 CP 600 24 000 000 262 496 40 000 -49
7 Я – МЕДВЕДЬ CRP 1500 20 000 000 218 747 13 333 -49
8 ВОЗДУХ NMG 800 20 000 000 218 747 25 000 -51
9 ТРИ МУШКЕТЕРА: МИЛЕДИ AK 1300 18 000 000 196 872 13 846 -46
10 РЕЦЕПТ ЛЮБВИ GF 400 13 000 000 142 185 32 500 -
  878 000 000 9 602 975  

Главным релизом уикенда, несомненно, станет отечественная мелодрама ЛЕД 3 (NMG). Судя по всему, новинка за четыре дня проката заработает примерно 500 млн рублей, что, вкупе с результатом за 14 февраля, может дать 700 млн за всю неделю. 

Для семейной аудитории в прокат выйдет южнокорейский мультфильм СУПЕР КРЫЛЬЯ. ФИЛЬМ (VLG). Анимационный релиз должен будет выступить на уровне схожих проектов, основанных на популярных мультсериалах, и принести около 40 млн рублей.

Последней новинкой, которой удастся попасть в топ-10, должна стать французская картина РЕЦЕПТ ЛЮБВИ (CPF). Новинка прекрасно себе показала в первый день проката в День святого Валентина, и за полноценный уикенд сможет пополнить свою копилку еще на 12-14 млн рублей.

Фото: кадр из фильма ЛЕД 3

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15.02.2024 Автор: БК