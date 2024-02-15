Прогноз кассовых сборов России на уикенде 15–18 февраля

Главным релизом уикенда, несомненно, станет отечественная мелодрама ЛЕД 3 (NMG). Судя по всему, новинка за четыре дня проката заработает примерно 500 млн рублей, что, вкупе с результатом за 14 февраля, может дать 700 млн за всю неделю.



Для семейной аудитории в прокат выйдет южнокорейский мультфильм СУПЕР КРЫЛЬЯ. ФИЛЬМ (VLG). Анимационный релиз должен будет выступить на уровне схожих проектов, основанных на популярных мультсериалах, и принести около 40 млн рублей.

Последней новинкой, которой удастся попасть в топ-10, должна стать французская картина РЕЦЕПТ ЛЮБВИ (CPF). Новинка прекрасно себе показала в первый день проката в День святого Валентина, и за полноценный уикенд сможет пополнить свою копилку еще на 12-14 млн рублей.

Фото: кадр из фильма ЛЕД 3

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15.02.2024 Автор: БК