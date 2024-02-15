Прогноз кассовых сборов России на уикенде 15–18 февраля

Главным релизом уикенда станет «Лед 3»
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ЛЕД 3
|NMG
|2200
|500 000 000
|5 468 665
|227 273
|-
|2
|МАСТЕР И МАРГАРИТА
|AK
|1500
|180 000 000
|1 968 719
|120 000
|-43
|3
|СУПЕР КРЫЛЬЯ. ФИЛЬМ
|VLG
|1200
|40 000 000
|437 493
|33 333
|-
|4
|КОНЕЦ СЛАВЫ
|CP
|1200
|33 000 000
|360 932
|27 500
|-52
|5
|БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ
|CP
|600
|30 000 000
|328 120
|50 000
|-39
|6
|ХОЛОП 2
|CP
|600
|24 000 000
|262 496
|40 000
|-49
|7
|Я – МЕДВЕДЬ
|CRP
|1500
|20 000 000
|218 747
|13 333
|-49
|8
|ВОЗДУХ
|NMG
|800
|20 000 000
|218 747
|25 000
|-51
|9
|ТРИ МУШКЕТЕРА: МИЛЕДИ
|AK
|1300
|18 000 000
|196 872
|13 846
|-46
|10
|РЕЦЕПТ ЛЮБВИ
|GF
|400
|13 000 000
|142 185
|32 500
|-
|878 000 000
|9 602 975
Главным релизом уикенда, несомненно, станет отечественная мелодрама ЛЕД 3 (NMG). Судя по всему, новинка за четыре дня проката заработает примерно 500 млн рублей, что, вкупе с результатом за 14 февраля, может дать 700 млн за всю неделю.
Для семейной аудитории в прокат выйдет южнокорейский мультфильм СУПЕР КРЫЛЬЯ. ФИЛЬМ (VLG). Анимационный релиз должен будет выступить на уровне схожих проектов, основанных на популярных мультсериалах, и принести около 40 млн рублей.
Последней новинкой, которой удастся попасть в топ-10, должна стать французская картина РЕЦЕПТ ЛЮБВИ (CPF). Новинка прекрасно себе показала в первый день проката в День святого Валентина, и за полноценный уикенд сможет пополнить свою копилку еще на 12-14 млн рублей.
Фото: кадр из фильма ЛЕД 3
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15.02.2024 Автор: БК