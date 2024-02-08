Прогноз кассовых сборов России на уикенде 8–11 февраля

На второй неделе февраля лидером кинопроката должна вновь оказаться отечественная картина МАСТЕР И МАРГАРИТА (AK). Во второй уикенд экранизация романа Михаила Булгакова потеряла всего 5% сборов, поэтому смеем предположить, что на этот раз ее падение будет более существенным, но все равно минимальным – порядка 20-30%.



Лучшей новинкой уикенда должна стать вторая часть французской дилогии Мартина Бурбулона ТРИ МУШКЕТЕРА: МИЛЕДИ (AK). Проект показывает схожие цифры предпродаж с предшественником, поэтому и старт в районе 40 млн рублей кажется для него вполне логичным.



Бразильский мультфильм ЗВЕРИНЫЙ РЕЙС (NKI) попробует оттянуть на себя семейную аудиторию, и, судя по предварительным цифрам, вполне может освоить 15-18 млн рублей за четыре дня проката.



Фото: кадр из фильма МАСТЕР И МАРГАРИТА

Смотрите также:

Прогноз кассовых сборов России на уикенде 1–4 февраля

08.02.2024 Автор: БК