Прогноз кассовых сборов России на уикенде 8–11 февраля

Вновь на вершине чарта окажется «Мастер и Маргарита»
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|МАСТЕР И МАРГАРИТА
|AK
|2000
|300 000 000
|3 291 278
|150 000
|-24
|2
|КОНЕЦ СЛАВЫ
|CP
|1700
|75 000 000
|822 820
|44 118
|-41
|3
|ТРИ МУШКЕТЕРА: МИЛЕДИ
|AK
|1200
|40 000 000
|438 837
|33 333
|-
|4
|Я – МЕДВЕДЬ
|CRP
|2000
|38 000 000
|416 895
|19 000
|-39
|5
|БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ
|CP
|700
|38 000 000
|416 895
|54 286
|-45
|6
|ХОЛОП 2
|CP
|700
|36 000 000
|394 953
|51 429
|-47
|7
|ВОЗДУХ
|NMG
|1200
|30 000 000
|329 128
|25 000
|-49
|8
|ЗВЕРИНЫЙ РЕЙС
|NKI
|1500
|17 000 000
|186 506
|11 333
|-
|9
|ТРИ БОГАТЫРЯ И ПУП ЗЕМЛИ
|VLG
|400
|15 000 000
|164 564
|37 500
|-37
|589 000 000
|6 461 876
На второй неделе февраля лидером кинопроката должна вновь оказаться отечественная картина МАСТЕР И МАРГАРИТА (AK). Во второй уикенд экранизация романа Михаила Булгакова потеряла всего 5% сборов, поэтому смеем предположить, что на этот раз ее падение будет более существенным, но все равно минимальным – порядка 20-30%.
Лучшей новинкой уикенда должна стать вторая часть французской дилогии Мартина Бурбулона ТРИ МУШКЕТЕРА: МИЛЕДИ (AK). Проект показывает схожие цифры предпродаж с предшественником, поэтому и старт в районе 40 млн рублей кажется для него вполне логичным.
Бразильский мультфильм ЗВЕРИНЫЙ РЕЙС (NKI) попробует оттянуть на себя семейную аудиторию, и, судя по предварительным цифрам, вполне может освоить 15-18 млн рублей за четыре дня проката.
Фото: кадр из фильма МАСТЕР И МАРГАРИТА
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08.02.2024 Автор: БК