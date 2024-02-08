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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 8–11 февраля


Вновь на вершине чарта окажется «Мастер и Маргарита»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 МАСТЕР И МАРГАРИТА AK 2000 300 000 000 3 291 278 150 000 -24
2 КОНЕЦ СЛАВЫ CP 1700 75 000 000 822 820 44 118 -41
3 ТРИ МУШКЕТЕРА: МИЛЕДИ AK 1200 40 000 000 438 837 33 333 -
4 Я – МЕДВЕДЬ CRP 2000 38 000 000 416 895 19 000 -39
5 БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ CP 700 38 000 000 416 895 54 286 -45
6 ХОЛОП 2 CP 700 36 000 000 394 953 51 429 -47
7 ВОЗДУХ NMG 1200 30 000 000 329 128 25 000 -49
8 ЗВЕРИНЫЙ РЕЙС NKI 1500 17 000 000 186 506 11 333 -
9 ТРИ БОГАТЫРЯ И ПУП ЗЕМЛИ VLG 400 15 000 000 164 564 37 500 -37
  589 000 000 6 461 876  

На второй неделе февраля лидером кинопроката должна вновь оказаться отечественная картина МАСТЕР И МАРГАРИТА (AK). Во второй уикенд экранизация романа Михаила Булгакова потеряла всего 5% сборов, поэтому смеем предположить, что на этот раз ее падение будет более существенным, но все равно минимальным – порядка 20-30%.

Лучшей новинкой уикенда должна стать вторая часть французской дилогии Мартина Бурбулона ТРИ МУШКЕТЕРА: МИЛЕДИ (AK). Проект показывает схожие цифры предпродаж с предшественником, поэтому и старт в районе 40 млн рублей кажется для него вполне логичным.

Бразильский мультфильм ЗВЕРИНЫЙ РЕЙС (NKI) попробует оттянуть на себя семейную аудиторию, и, судя по предварительным цифрам, вполне может освоить 15-18 млн рублей за четыре дня проката. 

Фото: кадр из фильма МАСТЕР И МАРГАРИТА

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08.02.2024 Автор: БК