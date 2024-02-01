Прогноз кассовых сборов России на уикенде 1–4 февраля

«Мастер и Маргарита» продолжит лидировать
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|МАСТЕР И МАРГАРИТА
|AK
|2000
|250 000 000
|2 788 000
|125 000
|-40
|2
|КОНЕЦ СЛАВЫ
|CP
|1800
|110 000 000
|1 226 720
|61 111
|-
|3
|БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ
|CP
|1500
|65 000 000
|724 880
|43 333
|-45
|4
|ВОЗДУХ
|NMG
|2000
|60 000 000
|669 120
|30 000
|-42
|5
|ХОЛОП 2
|CP
|1500
|60 000 000
|669 120
|40 000
|-49
|6
|Я – МЕДВЕДЬ
|CRP
|1500
|55 000 000
|613 360
|36 667
|-
|7
|МОЯ ПРЕКРАСНАЯ СВАДЬБА
|VLG
|1000
|23 000 000
|256 496
|23 000
|-
|8
|ТРИ БОГАТЫРЯ И ПУП ЗЕМЛИ
|VLG
|700
|22 000 000
|245 344
|31 429
|-38
|9
|ИЗБАВИ НАС. ОДЕРЖИМЫЕ
|EXP
|800
|13 000 000
|144 976
|16 250
|-
|658 000 000
|7 338 017
В первый февральский уикенд лидировать продолжит экранизация романа Михаила Булгакова МАСТЕР И МАРГАРИТА (AK). Проект должен показать умеренное падение и заработать еще 250 млн рублей.
Лучшей новинкой уикенда, по всей вероятности, станет отечественная комедия КОНЕЦ СЛАВЫ (CP). Релиз показывает уверенные предпродажи, которые за четыре дня проката могут вылиться в 100-120 млн рублей, что соответствует старту другого проекта с Павлом Деревянко БЕСПРИНЦИПНЫЕ В ДЕРЕВНЕ.
Семейная картина Я – МЕДВЕДЬ (CRP), в которой очень сильный упор делается на хоккейную тематику, судя по предварительным цифрам, идет на схожий с прошлогодними ХОККЕЙНЫМИ ПАПАМИ старт. По итогу недели картина может освоить около 50-60 млн рублей.
Вторая часть молодежной франшизы МОЯ ПРЕКРАСНАЯ СВАДЬБА (VLG), по всей видимости, начнет свой прокат слабее предыдущего фильма и освоит в первый уикенд примерно 20-25 млн рублей.
Также в прокат выйдет фильм ужасов ИЗБАВИ НАС. ОДЕРЖИМЫЕ (EXP), который должен положить в свою копилку 12-15 млн рублей.
Фото: кадр из фильма МАСТЕР И МАРГАРИТА
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01.02.2024 Автор: БК