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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 1–4 февраля


«Мастер и Маргарита» продолжит лидировать

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 МАСТЕР И МАРГАРИТА AK 2000 250 000 000 2 788 000 125 000 -40
2 КОНЕЦ СЛАВЫ CP 1800 110 000 000 1 226 720 61 111 -
3 БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ CP 1500 65 000 000 724 880 43 333 -45
4 ВОЗДУХ NMG 2000 60 000 000 669 120 30 000 -42
5 ХОЛОП 2 CP 1500 60 000 000 669 120 40 000 -49
6 Я – МЕДВЕДЬ CRP 1500 55 000 000 613 360 36 667 -
7 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ СВАДЬБА VLG 1000 23 000 000 256 496 23 000 -
8 ТРИ БОГАТЫРЯ И ПУП ЗЕМЛИ VLG 700 22 000 000 245 344 31 429 -38
9 ИЗБАВИ НАС. ОДЕРЖИМЫЕ EXP 800 13 000 000 144 976 16 250 -
  658 000 000 7 338 017  

В первый февральский уикенд лидировать продолжит экранизация романа Михаила Булгакова МАСТЕР И МАРГАРИТА (AK). Проект должен показать умеренное падение и заработать еще 250 млн рублей.

Лучшей новинкой уикенда, по всей вероятности, станет отечественная комедия КОНЕЦ СЛАВЫ (CP). Релиз показывает уверенные предпродажи, которые за четыре дня проката могут вылиться в 100-120 млн рублей, что соответствует старту другого проекта с Павлом Деревянко БЕСПРИНЦИПНЫЕ В ДЕРЕВНЕ.

Семейная картина Я – МЕДВЕДЬ (CRP),  в которой очень сильный упор делается на хоккейную тематику, судя по предварительным цифрам, идет на схожий с прошлогодними ХОККЕЙНЫМИ ПАПАМИ стартПо итогу недели картина может освоить около 50-60 млн рублей.

Вторая часть молодежной франшизы МОЯ ПРЕКРАСНАЯ СВАДЬБА (VLG), по всей видимости, начнет свой прокат слабее предыдущего фильма и освоит в первый уикенд примерно 20-25 млн рублей. 

Также в прокат выйдет фильм ужасов ИЗБАВИ НАС. ОДЕРЖИМЫЕ (EXP), который должен положить в свою копилку 12-15 млн рублей.

Фото: кадр из фильма МАСТЕР И МАРГАРИТА

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01.02.2024 Автор: БК