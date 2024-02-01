Прогноз кассовых сборов России на уикенде 1–4 февраля

В первый февральский уикенд лидировать продолжит экранизация романа Михаила Булгакова МАСТЕР И МАРГАРИТА (AK). Проект должен показать умеренное падение и заработать еще 250 млн рублей.

Лучшей новинкой уикенда, по всей вероятности, станет отечественная комедия КОНЕЦ СЛАВЫ (CP). Релиз показывает уверенные предпродажи, которые за четыре дня проката могут вылиться в 100-120 млн рублей, что соответствует старту другого проекта с Павлом Деревянко БЕСПРИНЦИПНЫЕ В ДЕРЕВНЕ.



Семейная картина Я – МЕДВЕДЬ (CRP), в которой очень сильный упор делается на хоккейную тематику, судя по предварительным цифрам, идет на схожий с прошлогодними ХОККЕЙНЫМИ ПАПАМИ старт. По итогу недели картина может освоить около 50-60 млн рублей.

Вторая часть молодежной франшизы МОЯ ПРЕКРАСНАЯ СВАДЬБА (VLG), по всей видимости, начнет свой прокат слабее предыдущего фильма и освоит в первый уикенд примерно 20-25 млн рублей.



Также в прокат выйдет фильм ужасов ИЗБАВИ НАС. ОДЕРЖИМЫЕ (EXP), который должен положить в свою копилку 12-15 млн рублей.



Фото: кадр из фильма МАСТЕР И МАРГАРИТА

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