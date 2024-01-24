Прогноз кассовых сборов России на уикенде 25–28 января

Главным релизом уикенда несомненно станет экранизация романа Михаила Булгакова МАСТЕР И МАРГАРИТА (AK). Уровни ожидания, широта росписи и внушительные предпродажи намекают на старт в районе 350-400 млн рублей. Опасение вызыват лишь взрослый рейтинг картины, который отсекает семейную аудиторию.



Единственной новинкой, которой также удастся заинтересовать массового зрителя должна будет стать биографическая драма ПРИСЦИЛЛА: ЭЛВИС И Я (CPF). Новая работа Софии Копполы должна будет оттянуть у лидера часть взыскательной аудитории и записать на свой счет около 10-15 млн рублей.



Фото: кадр из фильма МАСТЕР И МАРГАРИТА

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24.01.2024 Автор: БК