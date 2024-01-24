Прогноз кассовых сборов России на уикенде 25–28 января

Главным релизом недели станет отечественная драма «Мастер и Маргарита»
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|МАСТЕР И МАРГАРИТА
|AK
|2200
|400 000 000
|4 527 448
|181 818
|-
|2
|БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ
|CP
|1800
|100 000 000
|1 131 862
|55 556
|-49
|3
|ХОЛОП 2
|CP
|1800
|90 000 000
|1 018 676
|50 000
|-57
|4
|ВОЗДУХ
|NMG
|2200
|70 000 000
|792 303
|31 818
|-50
|5
|ТРИ БОГАТЫРЯ И ПУП ЗЕМЛИ
|VLG
|1000
|25 000 000
|282 965
|25 000
|-51
|6
|ИЗ ГЛУБИНЫ
|NKI
|1100
|13 000 000
|147 142
|11 818
|-59
|7
|ПРИСЦИЛЛА: ЭЛВИС И Я
|CPF
|800
|13 000 000
|147 142
|16 250
|-
|711 000 000
|8 047 538
Главным релизом уикенда несомненно станет экранизация романа Михаила Булгакова МАСТЕР И МАРГАРИТА (AK). Уровни ожидания, широта росписи и внушительные предпродажи намекают на старт в районе 350-400 млн рублей. Опасение вызыват лишь взрослый рейтинг картины, который отсекает семейную аудиторию.
Единственной новинкой, которой также удастся заинтересовать массового зрителя должна будет стать биографическая драма ПРИСЦИЛЛА: ЭЛВИС И Я (CPF). Новая работа Софии Копполы должна будет оттянуть у лидера часть взыскательной аудитории и записать на свой счет около 10-15 млн рублей.
Фото: кадр из фильма МАСТЕР И МАРГАРИТА
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24.01.2024 Автор: БК