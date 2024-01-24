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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 25–28 января


Главным релизом недели станет отечественная драма «Мастер и Маргарита»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 МАСТЕР И МАРГАРИТА AK 2200 400 000 000 4 527 448 181 818 -
2 БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ CP 1800 100 000 000 1 131 862 55 556 -49
3 ХОЛОП 2 CP 1800 90 000 000 1 018 676 50 000 -57
4 ВОЗДУХ NMG 2200 70 000 000 792 303 31 818 -50
5 ТРИ БОГАТЫРЯ И ПУП ЗЕМЛИ VLG 1000 25 000 000 282 965 25 000 -51
6 ИЗ ГЛУБИНЫ NKI 1100 13 000 000 147 142 11 818 -59
7 ПРИСЦИЛЛА: ЭЛВИС И Я CPF 800 13 000 000 147 142 16 250 -
  711 000 000 8 047 538  

Главным релизом уикенда несомненно станет экранизация романа Михаила Булгакова МАСТЕР И МАРГАРИТА (AK). Уровни ожидания, широта росписи и внушительные предпродажи намекают на старт в районе 350-400 млн рублей. Опасение вызыват лишь взрослый рейтинг картины, который отсекает семейную аудиторию. 

Единственной новинкой, которой также удастся заинтересовать массового зрителя должна будет стать биографическая драма ПРИСЦИЛЛА: ЭЛВИС И Я (CPF). Новая работа Софии Копполы должна будет оттянуть у лидера часть взыскательной аудитории и записать на свой счет около 10-15 млн рублей.

Фото: кадр из фильма МАСТЕР И МАРГАРИТА

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24.01.2024 Автор: БК