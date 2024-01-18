Прогноз кассовых сборов России на уикенде 18–21 января

Главной новинкой уикенда должна стать военная драма Алексея Германа-младшего ВОЗДУХ (NMG). Проект показывает внушительные предпродажи, которые выше другого проекта прокатчика – НЮРНБЕРГ. Скорее всего, стартовые цифры новинки окажутся схожими – в районе 110-120 млн рублей.

Приключенческий триллер ИЗ ГЛУБИНЫ (NKI) обещает стать главным предложением для любителей пощекотать себе нервы, что позволит ему оприходовать порядка 22-25 млн рублей за уикенд.

Спортивный байопик БОЛЬШАЯ ГОНКА. АУДИ ПРОТИВ ЛЯНЧИ (AK) демонстрирует неплохие для жанра предстартовые цифры. Вероятнее всего, итальянская картина покажет старт между такими проектами как ЛАМБОРГИНИ. ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА и ФЕРРАРИ и заработает в первые четыре дня проката 18-20 млн рублей.

Фото: кадр из фильма ВОЗДУХ

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18.01.2024 Автор: БК