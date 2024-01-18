Прогноз кассовых сборов России на уикенде 18–21 января

Лучшей новинкой станет военная драма «Воздух»
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ХОЛОП 2
|CP
|1800
|170 000 000
|1 924 165
|94 444
|-53
|2
|БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ
|CP
|1700
|140 000 000
|1 584 607
|82 353
|-53
|3
|ВОЗДУХ
|NMG
|2000
|120 000 000
|1 358 234
|60 000
|-
|4
|ТРИ БОГАТЫРЯ И ПУП ЗЕМЛИ
|VLG
|1800
|45 000 000
|509 338
|25 000
|-50
|5
|ИЗ ГЛУБИНЫ
|NKI
|800
|25 000 000
|282 965
|31 250
|-
|6
|БОЛЬШАЯ ГОНКА. АУДИ ПРОТИВ ЛЯНЧИ
|AK
|800
|20 000 000
|226 372
|25 000
|-
|520 000 000
|5 885 682
Главной новинкой уикенда должна стать военная драма Алексея Германа-младшего ВОЗДУХ (NMG). Проект показывает внушительные предпродажи, которые выше другого проекта прокатчика – НЮРНБЕРГ. Скорее всего, стартовые цифры новинки окажутся схожими – в районе 110-120 млн рублей.
Приключенческий триллер ИЗ ГЛУБИНЫ (NKI) обещает стать главным предложением для любителей пощекотать себе нервы, что позволит ему оприходовать порядка 22-25 млн рублей за уикенд.
Спортивный байопик БОЛЬШАЯ ГОНКА. АУДИ ПРОТИВ ЛЯНЧИ (AK) демонстрирует неплохие для жанра предстартовые цифры. Вероятнее всего, итальянская картина покажет старт между такими проектами как ЛАМБОРГИНИ. ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА и ФЕРРАРИ и заработает в первые четыре дня проката 18-20 млн рублей.
Фото: кадр из фильма ВОЗДУХ
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18.01.2024 Автор: БК