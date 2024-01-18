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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 18–21 января


Лучшей новинкой станет военная драма «Воздух»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ХОЛОП 2 CP 1800 170 000 000 1 924 165 94 444 -53
2 БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ CP 1700 140 000 000 1 584 607 82 353 -53
3 ВОЗДУХ NMG 2000 120 000 000 1 358 234 60 000 -
4 ТРИ БОГАТЫРЯ И ПУП ЗЕМЛИ VLG 1800 45 000 000 509 338 25 000 -50
5 ИЗ ГЛУБИНЫ NKI 800 25 000 000 282 965 31 250 -
6 БОЛЬШАЯ ГОНКА. АУДИ ПРОТИВ ЛЯНЧИ AK 800 20 000 000 226 372 25 000 -
  520 000 000 5 885 682  

Главной новинкой уикенда должна стать военная драма Алексея Германа-младшего ВОЗДУХ (NMG). Проект показывает внушительные предпродажи, которые выше другого проекта прокатчика – НЮРНБЕРГ. Скорее всего, стартовые цифры новинки окажутся схожими – в районе 110-120 млн рублей.

Приключенческий триллер ИЗ ГЛУБИНЫ (NKI) обещает стать главным предложением для любителей пощекотать себе нервы, что позволит ему оприходовать порядка 22-25 млн рублей за уикенд.

Спортивный байопик БОЛЬШАЯ ГОНКА. АУДИ ПРОТИВ ЛЯНЧИ (AK) демонстрирует неплохие для жанра предстартовые цифры. Вероятнее всего, итальянская картина покажет старт между такими проектами как ЛАМБОРГИНИ. ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА и ФЕРРАРИ и заработает в первые четыре дня проката 18-20 млн рублей.

Фото: кадр из фильма ВОЗДУХ 

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18.01.2024 Автор: БК