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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 11-14 января


В лидерах останутся новогодние холдоверы

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ХОЛОП 2 CP 2000 400 000 000 4 474 773 200 000 -70
2 БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ CP 2000 320 000 000 3 579 819 160 000 -67
3 ТРИ БОГАТЫРЯ И ПУП ЗЕМЛИ VLG 2000 100 000 000 1 118 693 50 000 -68
4 СТАЛЬНАЯ ХВАТКА AK 600 16 000 000 178 991 26 667 -
5 МАНЮНЯ: НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ NMG 400 16 000 000 178 991 40 000 -59
6 ПОСЛЕДНИЙ НАЕМНИК EXP 1000 15 000 000 167 804 15 000 -
7 ФЕРРАРИ CRP 500 14 000 000 156 617 28 000 -68
8 АСТРАЛ. НОВЫЕ ДУШИ EXP 700 13 000 000 145 430 18 571 -64
9 МАЛЬЧИК И ПТИЦА RUR 250 12 000 000 134 243 48 000 -72
10 ТУРБОЗАВРЫ. ГОД ДРАКОНА CP 1000 10 000 000 111 869 10 000 -
  916 000 000 10 247 231  

Второй уикенд 2024 года не преподнесет отечественному прокату кассовых новинок – в лидерах останутся холдоверы ХОЛОП 2 (CP) и БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ (CP).

Среди новинок преодолеть рубеж сборов в 15 млн рублей должны боевик с Лиамом Нисоном ПОСЛЕДНИЙ НАЕМНИК (EXP) и спортивный байопик СТАЛЬНАЯ ХВАТКА (AK). Отечественный мультфильм ТУРБОЗАВРЫ. ГОД ДРАКОНА (CP), в свою очередь, скорее всего освоит порядка 10 млн рублей.

Фото: кадр из фильма ХОЛОП 2

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11.01.2024 Автор: БК