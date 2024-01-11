Прогноз кассовых сборов России на уикенде 11-14 января

Второй уикенд 2024 года не преподнесет отечественному прокату кассовых новинок – в лидерах останутся холдоверы ХОЛОП 2 (CP) и БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ (CP).



Среди новинок преодолеть рубеж сборов в 15 млн рублей должны боевик с Лиамом Нисоном ПОСЛЕДНИЙ НАЕМНИК (EXP) и спортивный байопик СТАЛЬНАЯ ХВАТКА (AK). Отечественный мультфильм ТУРБОЗАВРЫ. ГОД ДРАКОНА (CP), в свою очередь, скорее всего освоит порядка 10 млн рублей.



Фото: кадр из фильма ХОЛОП 2

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11.01.2024 Автор: БК