Прогноз кассовых сборов России на уикенде 11-14 января

В лидерах останутся новогодние холдоверы
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ХОЛОП 2
|CP
|2000
|400 000 000
|4 474 773
|200 000
|-70
|2
|БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ
|CP
|2000
|320 000 000
|3 579 819
|160 000
|-67
|3
|ТРИ БОГАТЫРЯ И ПУП ЗЕМЛИ
|VLG
|2000
|100 000 000
|1 118 693
|50 000
|-68
|4
|СТАЛЬНАЯ ХВАТКА
|AK
|600
|16 000 000
|178 991
|26 667
|-
|5
|МАНЮНЯ: НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
|NMG
|400
|16 000 000
|178 991
|40 000
|-59
|6
|ПОСЛЕДНИЙ НАЕМНИК
|EXP
|1000
|15 000 000
|167 804
|15 000
|-
|7
|ФЕРРАРИ
|CRP
|500
|14 000 000
|156 617
|28 000
|-68
|8
|АСТРАЛ. НОВЫЕ ДУШИ
|EXP
|700
|13 000 000
|145 430
|18 571
|-64
|9
|МАЛЬЧИК И ПТИЦА
|RUR
|250
|12 000 000
|134 243
|48 000
|-72
|10
|ТУРБОЗАВРЫ. ГОД ДРАКОНА
|CP
|1000
|10 000 000
|111 869
|10 000
|-
|916 000 000
|10 247 231
Второй уикенд 2024 года не преподнесет отечественному прокату кассовых новинок – в лидерах останутся холдоверы ХОЛОП 2 (CP) и БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ (CP).
Среди новинок преодолеть рубеж сборов в 15 млн рублей должны боевик с Лиамом Нисоном ПОСЛЕДНИЙ НАЕМНИК (EXP) и спортивный байопик СТАЛЬНАЯ ХВАТКА (AK). Отечественный мультфильм ТУРБОЗАВРЫ. ГОД ДРАКОНА (CP), в свою очередь, скорее всего освоит порядка 10 млн рублей.
Фото: кадр из фильма ХОЛОП 2
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11.01.2024 Автор: БК