Прогноз кассовых сборов России на уикенде 28–31 декабря

Главными новинками последнего уикенда года должны стать отечественные анимационные релизы. Фаворитом в этом противостоянии окажется новая часть популярной франшизы студии «Мельница» ТРИ БОГАТЫРЯ И ПУП ЗЕМЛИ (VLG), претендующая примерно на 70 млн рублей.



Ее главный конкурент – мультфильм ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА (NKI) – должен освоить за первые четыре дня проката около 28-30 млн рублей. Однако, основную кассу обе новинки будут делать на январских праздниках.

Фото: кадр из фильма ТРИ БОГАТЫРЯ И ПУП ЗЕМЛИ

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28.12.2023 Автор: БК