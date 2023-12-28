Прогноз кассовых сборов России на уикенде 28–31 декабря

Главными новинками уикенда станут мультфильмы «Три богатыря и пуп земли» и «Великолепная пятерка»
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ТРИ БОГАТЫРЯ И ПУП ЗЕМЛИ
|VLG
|2000
|70 000 000
|763 276
|35 000
|-
|2
|ФЕРРАРИ
|CRP
|1300
|35 000 000
|381 638
|26 923
|-47
|3
|МАНЮНЯ: НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
|NMG
|1500
|30 000 000
|327 118
|20 000
|-42
|4
|ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА
|NKI
|1800
|28 000 000
|305 310
|15 556
|-
|5
|ЕЛКИ 10
|NMG
|1500
|26 000 000
|283 502
|17 333
|-45
|6
|ТЕЩА
|CP
|700
|20 000 000
|218 079
|28 571
|-53
|7
|МАЛЬЧИК И ПТИЦА
|RUR
|500
|20 000 000
|218 079
|40 000
|-48
|8
|НОВОГОДНИЙ ОЛ ИНКЛЮЗИВ
|AK
|1200
|11 000 000
|119 943
|9 167
|-53
|240 000 000
|2 616 945
Главными новинками последнего уикенда года должны стать отечественные анимационные релизы. Фаворитом в этом противостоянии окажется новая часть популярной франшизы студии «Мельница» ТРИ БОГАТЫРЯ И ПУП ЗЕМЛИ (VLG), претендующая примерно на 70 млн рублей.
Ее главный конкурент – мультфильм ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА (NKI) – должен освоить за первые четыре дня проката около 28-30 млн рублей. Однако, основную кассу обе новинки будут делать на январских праздниках.
Фото: кадр из фильма ТРИ БОГАТЫРЯ И ПУП ЗЕМЛИ
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28.12.2023 Автор: БК