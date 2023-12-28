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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 28–31 декабря


Главными новинками уикенда станут мультфильмы «Три богатыря и пуп земли» и «Великолепная пятерка»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ТРИ БОГАТЫРЯ И ПУП ЗЕМЛИ VLG 2000 70 000 000 763 276 35 000 -
2 ФЕРРАРИ CRP 1300 35 000 000 381 638 26 923 -47
3 МАНЮНЯ: НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ NMG 1500 30 000 000 327 118 20 000 -42
4 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА NKI 1800 28 000 000 305 310 15 556 -
5 ЕЛКИ 10 NMG 1500 26 000 000 283 502 17 333 -45
6 ТЕЩА CP 700 20 000 000 218 079 28 571 -53
7 МАЛЬЧИК И ПТИЦА RUR 500 20 000 000 218 079 40 000 -48
8 НОВОГОДНИЙ ОЛ ИНКЛЮЗИВ AK 1200 11 000 000 119 943 9 167 -53
  240 000 000 2 616 945  

Главными новинками последнего уикенда года должны стать отечественные анимационные релизы. Фаворитом в этом противостоянии окажется новая часть популярной франшизы студии «Мельница» ТРИ БОГАТЫРЯ И ПУП ЗЕМЛИ (VLG), претендующая примерно на 70 млн рублей. 

Ее главный конкурент – мультфильм ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА (NKI) – должен освоить за первые четыре дня проката около 28-30 млн рублей. Однако, основную кассу обе новинки будут делать на январских праздниках. 

Фото: кадр из фильма ТРИ БОГАТЫРЯ И ПУП ЗЕМЛИ

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28.12.2023 Автор: БК