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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 21–24 декабря


В лидеры проката должен выбиться байопик «Феррари»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ФЕРРАРИ CRP 1500 160 000 000 1 769 716 106 667 -
2 ТЕЩА CP 1200 40 000 000 442 429 33 333 -46
3 МАЛЬЧИК И ПТИЦА RUR 800 40 000 000 442 429 50 000 -38
4 ЕЛКИ 10 NMG 1500 38 000 000 420 307 25 333 -47
5 МАНЮНЯ: НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ NMG 1500 38 000 000 420 307 25 333 -46
6 НОВОГОДНИЙ ОЛ ИНКЛЮЗИВ AK 1200 33 000 000 365 004 27 500 -
7 ВРЕДНАЯ ПРИВЫЧКА NMG 1660 20 000 000 221 214 12 048 -
8 НОВОГОДНИЙ ШЕФ NKI 1500 17 000 000 188 032 11 333 -43
9 ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ NMG 600 16 000 000 176 972 26 667 -43
  402 000 000 4 446 411  

Главной новинкой уикенда, несомненно, станет биографическая лента Майкла Манна ФЕРРАРИ (CRP). Долгожданный голливудский релиз наконец добрался до российских экранов и, судя по предпродажам, претендует на стартовые цифры в районе 150-180 млн рублей. Главным кассовым ориентиром здесь может служить другая биографическая картина с Адамом Драйвером – ДОМ GUCCI

Сразу две российские комедии с Яном Цапником выходят в прокат в предпоследний уикенд года. Судя по предстартовым цифрам, фаворитом в этой дуэли значится НОВОГОДНИЙ ОЛ ИНКЛЮЗИВ (AK), который метит на схожий с вышедшим неделю назад НОВОГОДНИМ ШЕФОМ результат в 30-35 млн рублей. Проект без привязки к новогодним праздникам ВРЕДНАЯ ПРИВЫЧКА (NMG) должен будет выступить гораздо скромнее и оприходовать за четыре дня проката 18-20 млн рублей.

Другие новинки уикенда, скорее всего, не смогут преодолеть планку сборов в 10 млн рублей. 

Фото: кадр из фильма ФЕРРАРИ

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21.12.2023 Автор: БК