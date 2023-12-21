Прогноз кассовых сборов России на уикенде 21–24 декабря

Главной новинкой уикенда, несомненно, станет биографическая лента Майкла Манна ФЕРРАРИ (CRP). Долгожданный голливудский релиз наконец добрался до российских экранов и, судя по предпродажам, претендует на стартовые цифры в районе 150-180 млн рублей. Главным кассовым ориентиром здесь может служить другая биографическая картина с Адамом Драйвером – ДОМ GUCCI.



Сразу две российские комедии с Яном Цапником выходят в прокат в предпоследний уикенд года. Судя по предстартовым цифрам, фаворитом в этой дуэли значится НОВОГОДНИЙ ОЛ ИНКЛЮЗИВ (AK), который метит на схожий с вышедшим неделю назад НОВОГОДНИМ ШЕФОМ результат в 30-35 млн рублей. Проект без привязки к новогодним праздникам ВРЕДНАЯ ПРИВЫЧКА (NMG) должен будет выступить гораздо скромнее и оприходовать за четыре дня проката 18-20 млн рублей.



Другие новинки уикенда, скорее всего, не смогут преодолеть планку сборов в 10 млн рублей.

Фото: кадр из фильма ФЕРРАРИ

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21.12.2023 Автор: БК