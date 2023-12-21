Прогноз кассовых сборов России на уикенде 21–24 декабря

В лидеры проката должен выбиться байопик «Феррари»
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ФЕРРАРИ
|CRP
|1500
|160 000 000
|1 769 716
|106 667
|-
|2
|ТЕЩА
|CP
|1200
|40 000 000
|442 429
|33 333
|-46
|3
|МАЛЬЧИК И ПТИЦА
|RUR
|800
|40 000 000
|442 429
|50 000
|-38
|4
|ЕЛКИ 10
|NMG
|1500
|38 000 000
|420 307
|25 333
|-47
|5
|МАНЮНЯ: НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
|NMG
|1500
|38 000 000
|420 307
|25 333
|-46
|6
|НОВОГОДНИЙ ОЛ ИНКЛЮЗИВ
|AK
|1200
|33 000 000
|365 004
|27 500
|-
|7
|ВРЕДНАЯ ПРИВЫЧКА
|NMG
|1660
|20 000 000
|221 214
|12 048
|-
|8
|НОВОГОДНИЙ ШЕФ
|NKI
|1500
|17 000 000
|188 032
|11 333
|-43
|9
|ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ
|NMG
|600
|16 000 000
|176 972
|26 667
|-43
|402 000 000
|4 446 411
Главной новинкой уикенда, несомненно, станет биографическая лента Майкла Манна ФЕРРАРИ (CRP). Долгожданный голливудский релиз наконец добрался до российских экранов и, судя по предпродажам, претендует на стартовые цифры в районе 150-180 млн рублей. Главным кассовым ориентиром здесь может служить другая биографическая картина с Адамом Драйвером – ДОМ GUCCI.
Сразу две российские комедии с Яном Цапником выходят в прокат в предпоследний уикенд года. Судя по предстартовым цифрам, фаворитом в этой дуэли значится НОВОГОДНИЙ ОЛ ИНКЛЮЗИВ (AK), который метит на схожий с вышедшим неделю назад НОВОГОДНИМ ШЕФОМ результат в 30-35 млн рублей. Проект без привязки к новогодним праздникам ВРЕДНАЯ ПРИВЫЧКА (NMG) должен будет выступить гораздо скромнее и оприходовать за четыре дня проката 18-20 млн рублей.
Другие новинки уикенда, скорее всего, не смогут преодолеть планку сборов в 10 млн рублей.
Фото: кадр из фильма ФЕРРАРИ
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21.12.2023 Автор: БК