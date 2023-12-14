Прогноз кассовых сборов России на уикенде 14–17 декабря

Лидером по предпродажам уикенда среди новинок стала семейная картина МАНЮНЯ: НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ (NMG). Проект является полнометражным продолжением популярного сериала, поэтому старт в районе 50-60 млн рублей кажется для него вполне посильной задачей.



Комедия НОВОГОДНИЙ ШЕФ (NKI) показывает схожие результаты с прошлогодним релизом ТАЙНЫЙ САНТА, в которой также главную роль исполнила Зоя Бербер. Вероятно, новинка стартует в районе 25-30 млн рублей.



Другие крупные новинки уикенда – ГНОМЫ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ (AK) и МОЯ ЖЕНА – КИЛЛЕР (VLG) – пока демонстрируют слабые предстартовые цифры. Скорее всего их касса за четыре дня проката окажется в районе 10-15 млн рублей.

Фото: кадр из фильма МАНЮНЯ: НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

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14.12.2023 Автор: БК