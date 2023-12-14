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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 14–17 декабря


Лучшей новинкой станет «Манюня: новогодние приключения»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ТЕЩА CP 1500 65 000 000 723 106 43 333 -48
2 МАНЮНЯ: НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ NMG 1500 60 000 000 667 482 40 000 -
3 ЕЛКИ 10 NMG 2000 55 000 000 611 859 27 500 -51
4 МАЛЬЧИК И ПТИЦА RUR 1200 50 000 000 556 235 41 667 -48
5 НОВОГОДНИЙ ШЕФ NKI 1400 28 000 000 311 492 20 000 -
6 ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ NMG 800 22 000 000 244 744 27 500 -51
7 КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИВИДЕНИЕ TNL 1500 13 000 000 144 621 8 667 -39
8 МОЯ ЖЕНА – КИЛЛЕР VLG 700 12 000 000 133 496 17 143 -
9 ГНОМЫ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ AK 900 10 000 000 111 247 11 111 -
10 ХОККЕЙНЫЕ ПАПЫ NMG 700 10 000 000 111 247 14 286 -49
  325 000 000 3 615 530  

Лидером по предпродажам уикенда среди новинок стала семейная картина МАНЮНЯ: НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ (NMG). Проект является полнометражным продолжением популярного сериала, поэтому старт в районе 50-60 млн рублей кажется для него вполне посильной задачей.

Комедия НОВОГОДНИЙ ШЕФ (NKI) показывает схожие результаты с прошлогодним релизом ТАЙНЫЙ САНТА, в которой также главную роль исполнила Зоя Бербер. Вероятно, новинка стартует в районе 25-30 млн рублей. 

Другие крупные новинки уикенда – ГНОМЫ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ (AK)  и МОЯ ЖЕНА – КИЛЛЕР (VLG) – пока демонстрируют слабые предстартовые цифры. Скорее всего их касса за четыре дня проката окажется в районе 10-15 млн рублей.

Фото: кадр из фильма МАНЮНЯ: НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

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14.12.2023 Автор: БК