Прогноз кассовых сборов России на уикенде 14–17 декабря

Лучшей новинкой станет «Манюня: новогодние приключения»
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ТЕЩА
|CP
|1500
|65 000 000
|723 106
|43 333
|-48
|2
|МАНЮНЯ: НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
|NMG
|1500
|60 000 000
|667 482
|40 000
|-
|3
|ЕЛКИ 10
|NMG
|2000
|55 000 000
|611 859
|27 500
|-51
|4
|МАЛЬЧИК И ПТИЦА
|RUR
|1200
|50 000 000
|556 235
|41 667
|-48
|5
|НОВОГОДНИЙ ШЕФ
|NKI
|1400
|28 000 000
|311 492
|20 000
|-
|6
|ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ
|NMG
|800
|22 000 000
|244 744
|27 500
|-51
|7
|КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИВИДЕНИЕ
|TNL
|1500
|13 000 000
|144 621
|8 667
|-39
|8
|МОЯ ЖЕНА – КИЛЛЕР
|VLG
|700
|12 000 000
|133 496
|17 143
|-
|9
|ГНОМЫ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ
|AK
|900
|10 000 000
|111 247
|11 111
|-
|10
|ХОККЕЙНЫЕ ПАПЫ
|NMG
|700
|10 000 000
|111 247
|14 286
|-49
|325 000 000
|3 615 530
Лидером по предпродажам уикенда среди новинок стала семейная картина МАНЮНЯ: НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ (NMG). Проект является полнометражным продолжением популярного сериала, поэтому старт в районе 50-60 млн рублей кажется для него вполне посильной задачей.
Комедия НОВОГОДНИЙ ШЕФ (NKI) показывает схожие результаты с прошлогодним релизом ТАЙНЫЙ САНТА, в которой также главную роль исполнила Зоя Бербер. Вероятно, новинка стартует в районе 25-30 млн рублей.
Другие крупные новинки уикенда – ГНОМЫ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ (AK) и МОЯ ЖЕНА – КИЛЛЕР (VLG) – пока демонстрируют слабые предстартовые цифры. Скорее всего их касса за четыре дня проката окажется в районе 10-15 млн рублей.
Фото: кадр из фильма МАНЮНЯ: НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
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14.12.2023 Автор: БК