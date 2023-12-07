Прогноз кассовых сборов России на уикенде 7–10 декабря

Главной новинкой уикенда должна стать очередная часть известной новогодней франшизы ЕЛКИ 10 (NMG). Проект показывает предпродажи, превышающие прошлогодние, однако, сильный конкурент в лице холдовера ТЕЩА (CP) не даст праздничному альманаху записать на свой счет больше 140-150 млн рублей.



Новая работа Хаяо Миядзаки МАЛЬЧИК И ПТИЦА (RUR) после череды предпоказов наконец доберется до широкого проката. Мощные предпродажи свыше 10 млн рублей характерны для проектов такого рода. Тем не менее, рискнем предположить, что новинка поставит рекорд для стартов аниме в российском прокате и заработает в первый уикенд порядка 60 млн рублей.



Более традиционный мультфильм КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИВИДЕНИЕ (TNL) должен стать главным предложением для семейной аудитории. Это позволит ему пополнить свою копилку не менее чем на 16 млн рублей за четыре дня проката. Такой результат станет лучшим для дистрибьютора в 2023 году.



Фото: кадр со съемок фильма ЕЛКИ 10

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07.12.2023 Автор: БК