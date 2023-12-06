Предпродажи уикенда: «Елки 10» опережают «Елки 9» и «Непослушника 2»
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Одну из самых долгожданных премьер для всех поклонников анимации, новую работу Хаяо Миядзаки МАЛЬЧИК И ПТИЦА, компания «Русский Репортаж» выпустила сразу в нескольких версиях. Кроме того, у мультфильма уже состоялись довольно масштабные превью-показы, из-за чего корректное сравнение с данными предшествующих аналогичных релизов особенно затруднено. По этой причине мы рассмотрим сегодня комедию ЕЛКИ 10 (NMG), мультфильм КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИВИДЕНИЕ (TNL), хоррор КТО НЕ СПРЯТАЛСЯ... (CRP) и остросюжетную драму ЛУНАТИКИ (AK).
Очередная часть ЕЛОК отметилась предпродажами в размере 2,66 млн рублей. Это меньше показателей квадриквела О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ (5,4 млн рублей, стартовые сборы – 133,6 млн), но опережает данные лент БЕСПРИНЦИПНЫЕ В ДЕРЕВНЕ (2,2 млн рублей, стартовые сборы – 107,3 млн), ЕЛКИ 9 (1,6 млн рублей, стартовые сборы – 124,7 млн) и НЕПОСЛУШНИК 2 (1,57 млн рублей, стартовые сборы – 90,6 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(млн рублей)
|О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. ПРОСТЫЕ УДОВОЛЬСТВИЯ
|5,381
|ЕЛКИ 10
|2,660
|БЕСПРИНЦИПНЫЕ В ДЕРЕВНЕ
|2,181
|ЕЛКИ 9
|1,598
|НЕПОСЛУШНИК 2
|1,572
Мультфильм КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИВИДЕНИЕ предварительно собрал 432,6 тысяч рублей. Новинка уступила анимации ПЕРНАТЫЙ ПАТРУЛЬ (543,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 13,3 млн), выступила на уровне недавнего релиза СТРАШИЛКА И ТАЙНА ГОРОДА СВЕТА (427 тысяч рублей, стартовые сборы – 19,3 млн) и опередила другие мультфильмы от компании TenLetters ЗВЕРОЛЭНД (228,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 12,8 млн) и КАТАК. ЛЕДНИКОВЫЙ ПОБЕГ (117,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 7,9 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|ПЕРНАТЫЙ ПАТРУЛЬ
|543,5
|КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИВИДЕНИЕ
|432,6
|СТРАШИЛКА И ТАЙНА ГОРОДА СВЕТА
|427,0
|ЗВЕРОЛЭНД
|228,1
|КАТАК. ЛЕДНИКОВЫЙ ПОБЕГ
|117,2
Фильм ужасов КТО НЕ СПРЯТАЛСЯ... предварительно освоил 26,9 тысяч рублей. С одной стороны, картина уступила недавно выходившим хоррорам ИГРА В ЛИФТЕ (64,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 10,2 млн) и КАПКАН. СУДНАЯ НОЧЬ (57,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 9,1 млн). В то же время картина превзошла СВЕДЕБНУЮ РЕЗНЮ (25,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 4,2 млн) и проект с аналогичной локализацией КТО НЕ СПРЯТАЛСЯ (18,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 7,1 млн), выпущенный в 2020 году.
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|ИГРА В ЛИФТЕ
|64,3
|КАПКАН. СУДНАЯ НОЧЬ
|57,6
|КТО НЕ СПРЯТАЛСЯ...
|26,9
|СВЕДЕБНАЯ РЕЗНЯ
|25,5
|КТО НЕ СПРЯТАЛСЯ
|18,5
Предпродажи триллера ЛУНАТИКИ составили 17,8 тысяч рублей. Новинка пропустила вперед проекты СИНДРОМ (187,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 24,8 млн), ОДЕРЖИМАЯ (41,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 6,2 млн) и ГИПНОЗ (30,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 7,6 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|СИНДРОМ
|187,2
|ОДЕРЖИМАЯ
|41,1
|ГИПНОЗ
|30,5
|ЛУНАТИКИ
|17,8
Фото: кадр со съемок фильма ЕЛКИ 10
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06.12.2023 Автор: Никита Никитин