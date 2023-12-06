Предпродажи уикенда: «Елки 10» опережают «Елки 9» и «Непослушника 2»

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Одну из самых долгожданных премьер для всех поклонников анимации, новую работу Хаяо Миядзаки МАЛЬЧИК И ПТИЦА, компания «Русский Репортаж» выпустила сразу в нескольких версиях. Кроме того, у мультфильма уже состоялись довольно масштабные превью-показы, из-за чего корректное сравнение с данными предшествующих аналогичных релизов особенно затруднено. По этой причине мы рассмотрим сегодня комедию ЕЛКИ 10 (NMG), мультфильм КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИВИДЕНИЕ (TNL), хоррор КТО НЕ СПРЯТАЛСЯ... (CRP) и остросюжетную драму ЛУНАТИКИ (AK).

Очередная часть ЕЛОК отметилась предпродажами в размере 2,66 млн рублей. Это меньше показателей квадриквела О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ (5,4 млн рублей, стартовые сборы – 133,6 млн), но опережает данные лент БЕСПРИНЦИПНЫЕ В ДЕРЕВНЕ (2,2 млн рублей, стартовые сборы – 107,3 млн), ЕЛКИ 9 (1,6 млн рублей, стартовые сборы – 124,7 млн) и НЕПОСЛУШНИК 2 (1,57 млн рублей, стартовые сборы – 90,6 млн).

Фильм Уровень предпродаж (млн рублей) О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. ПРОСТЫЕ УДОВОЛЬСТВИЯ 5,381 ЕЛКИ 10 2,660 БЕСПРИНЦИПНЫЕ В ДЕРЕВНЕ 2,181 ЕЛКИ 9 1,598 НЕПОСЛУШНИК 2 1,572

Мультфильм КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИВИДЕНИЕ предварительно собрал 432,6 тысяч рублей. Новинка уступила анимации ПЕРНАТЫЙ ПАТРУЛЬ (543,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 13,3 млн), выступила на уровне недавнего релиза СТРАШИЛКА И ТАЙНА ГОРОДА СВЕТА (427 тысяч рублей, стартовые сборы – 19,3 млн) и опередила другие мультфильмы от компании TenLetters ЗВЕРОЛЭНД (228,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 12,8 млн) и КАТАК. ЛЕДНИКОВЫЙ ПОБЕГ (117,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 7,9 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) ПЕРНАТЫЙ ПАТРУЛЬ 543,5 КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИВИДЕНИЕ 432,6 СТРАШИЛКА И ТАЙНА ГОРОДА СВЕТА 427,0 ЗВЕРОЛЭНД 228,1 КАТАК. ЛЕДНИКОВЫЙ ПОБЕГ 117,2

Фильм ужасов КТО НЕ СПРЯТАЛСЯ... предварительно освоил 26,9 тысяч рублей. С одной стороны, картина уступила недавно выходившим хоррорам ИГРА В ЛИФТЕ (64,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 10,2 млн) и КАПКАН. СУДНАЯ НОЧЬ (57,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 9,1 млн). В то же время картина превзошла СВЕДЕБНУЮ РЕЗНЮ (25,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 4,2 млн) и проект с аналогичной локализацией КТО НЕ СПРЯТАЛСЯ (18,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 7,1 млн), выпущенный в 2020 году.

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) ИГРА В ЛИФТЕ 64,3 КАПКАН. СУДНАЯ НОЧЬ 57,6 КТО НЕ СПРЯТАЛСЯ... 26,9 СВЕДЕБНАЯ РЕЗНЯ 25,5 КТО НЕ СПРЯТАЛСЯ 18,5

Предпродажи триллера ЛУНАТИКИ составили 17,8 тысяч рублей. Новинка пропустила вперед проекты СИНДРОМ (187,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 24,8 млн), ОДЕРЖИМАЯ (41,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 6,2 млн) и ГИПНОЗ (30,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 7,6 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) СИНДРОМ 187,2 ОДЕРЖИМАЯ 41,1 ГИПНОЗ 30,5 ЛУНАТИКИ 17,8

Фото: кадр со съемок фильма ЕЛКИ 10

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06.12.2023 Автор: Никита Никитин