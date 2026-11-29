Покорение знакового рубежа случилось на 32-й день проката

Согласно данным ЕАИС на 14:00 (мск) 29 ноября кассовые сборы исторической драмы РОЖДЕНИЕ ИМПЕРИИ превысили 1 млрд рублей. В эти данные входят сборы от предпродаж билетов на ближайшие дни.

Покорение знакового рубежа случилось на 32-й день проката.

Фильм стал 47-й российской картиной, собравшей миллиард в отечественном прокате, и восьмой – за 2026 год. Ранее этот порог перешагнули ЧЕБУРАШКА 2, ПРОСТОКВАШИНО, БУРАТИНО, СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ, ХОЛОП 3, ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОЛОБОК и БИТВА МОТОРОВ.

Фото: кадр из фильма РОЖДЕНИЕ ИМПЕРИИ