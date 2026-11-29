«Рождение империи» заработало миллиард рублей в российском прокате
Автор: БК
29 ноября 2026
Покорение знакового рубежа случилось на 32-й день проката
Согласно данным ЕАИС на 14:00 (мск) 29 ноября кассовые сборы исторической драмы РОЖДЕНИЕ ИМПЕРИИ превысили 1 млрд рублей. В эти данные входят сборы от предпродаж билетов на ближайшие дни.
Покорение знакового рубежа случилось на 32-й день проката.
Фильм стал 47-й российской картиной, собравшей миллиард в отечественном прокате, и восьмой – за 2026 год. Ранее этот порог перешагнули ЧЕБУРАШКА 2, ПРОСТОКВАШИНО, БУРАТИНО, СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ, ХОЛОП 3, ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОЛОБОК и БИТВА МОТОРОВ.
Фото: кадр из фильма РОЖДЕНИЕ ИМПЕРИИ
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