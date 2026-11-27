Новинка освоила в первый день проката около 100 млн рублей

Согласно предварительным данным, лидером последнего ноябрьского уикенда стал голливудский релиз ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: РАССВЕТ ЖАТВЫ (AK). Картина заработала чуть меньше 100 млн рублей (169,4 тысячи зрителей) за первый день проката, что позволяет рассчитывать на 600-700 млн рублей по итогам уикенда.

Бронза чарта досталась отечественной новинке АЛЕКСАНДР I (CP). Документально-игровой проект собрал около 4,6 млн рублей (11 тысяч зрителей) в первый день проката, что может дать 35-40 млн рублей за четыре дня проката.

С шестой строчки стартовала комедия ИСПЫТАНИЕ АУЛОМ 2. ХОД КОНЕМ (NMG). Новинка записала на свой счет примерно 1,6 млн рублей, что позволяет рассчитывать на 12-14 млн рублей по итогам уикенда.

Фото: кадр из фильма ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: РАССВЕТ ЖАТВЫ