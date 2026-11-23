Кинофестиваль «Зимний» представил конкурсную программу и жюри
В нее вошло девять российских кинопремьер
Стала известна конкурсная программа V Открытого российского фестиваля авторского кино «Зимний», который пройдет в Москве с 1 по 7 декабря.
В нее вошло девять российских кинопремьер:
– ДИРЕКТОР, реж. Николай Корякин
– ЗА ОСЕНЬЮ РАССВЕТ, реж, Татьяна Жукова
– ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ, реж. Егор Щиренко
– КТО ЛЮБИТ ПАНКРАТОВА?, реж. Александр Хант
– НОЧНОЙ ГОСТЬ, реж. Сергей Харченко
– ПОБУДЬ СО МНОЙ, реж. Илья Аксенов
– САМАЯ УМНАЯ УЛИЦА В МИРЕ, реж, Иван Вдовин
– СТИХИЯ, реж. Маша Кошина
– Я СКАЗАЛ ЕЙ, ЧТО ВИЖУ МОНСТРОВ, реж. Вячеслав Беломестных
Жюри «Зимнего» возглавит режиссер, сценарист и продюсер Евгений Григорьев. Определить победителей ему помогут продюсер и режиссер Николай Ларионов, оператор Максим Шинкоренко, а также актеры Дмитрий Чеботарев и Ангелина Стречина.
Фильмом открытия фестиваля станет документальная картина ВОЛЧЕК Ангелины Ашман, рассказывающая о Галине Волчек, создании «оттепельного театра» и ее многолетней работе во главе «Современника».
Фото: кадр из фильма НОЧНОЙ ГОСТЬ