В нее вошло девять российских кинопремьер

Стала известна конкурсная программа V Открытого российского фестиваля авторского кино «Зимний», который пройдет в Москве с 1 по 7 декабря.

В нее вошло девять российских кинопремьер:

– ДИРЕКТОР, реж. Николай Корякин

– ЗА ОСЕНЬЮ РАССВЕТ, реж, Татьяна Жукова

– ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ, реж. Егор Щиренко

– КТО ЛЮБИТ ПАНКРАТОВА?, реж. Александр Хант

– НОЧНОЙ ГОСТЬ, реж. Сергей Харченко

– ПОБУДЬ СО МНОЙ, реж. Илья Аксенов

– САМАЯ УМНАЯ УЛИЦА В МИРЕ, реж, Иван Вдовин

– СТИХИЯ, реж. Маша Кошина

– Я СКАЗАЛ ЕЙ, ЧТО ВИЖУ МОНСТРОВ, реж. Вячеслав Беломестных

Жюри «Зимнего» возглавит режиссер, сценарист и продюсер Евгений Григорьев. Определить победителей ему помогут продюсер и режиссер Николай Ларионов, оператор Максим Шинкоренко, а также актеры Дмитрий Чеботарев и Ангелина Стречина.

Фильмом открытия фестиваля станет документальная картина ВОЛЧЕК Ангелины Ашман, рассказывающая о Галине Волчек, создании «оттепельного театра» и ее многолетней работе во главе «Современника».

Фото: кадр из фильма НОЧНОЙ ГОСТЬ