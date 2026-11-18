Предстоящий уикенд должен порадовать кинотеатры амбициозными разножанровыми новинками, которые, тем не менее, вряд ли смогут сместить с лидерской позиции холдовер РОЖДЕНИЕ ИМПЕРИИ (CP).

Главной «темной лошадкой» недели видится документальный проект Нэйтана Филдера и Лэнса Оппенгейма УВИДЕТЬ ВСЕ (VLG). Необычный для отечественного рынка релиз демонстрирует великолепные показатели предпродаж и высокий спрос со стороны киноманской аудитории, особенно в столице. Тем не менее не самая широкая роспись и трехчасовой хронометраж могут стать сдерживающими факторами для бокс-офиса стартового уикенда. Осторожно предположим, что новинка сможет освоить порядка 60-80 млн рублей за четыре дня проката.

Другой релиз, рассчитанный на киноманскую аудиторию – байопик РОККИ — ЭТО Я (EXP) от режиссера ЗЕЛЕНОЙ КНИГИ Питера Фаррелли. Пока проект не может похвастаться высоким уровнем предпродаж, однако узнаваемый бренд в названии и духоподъемный посыл картины должны компенсировать стартовый недобор на более длинной прокатной дистанции. Вероятнее всего, в первый уикенд американская лента положит в свою копилку около 50 млн рублей.

Отечественная комедия ДЕДМОБИЛЬ (CAO) с Юрием Стояновым в главной роли показывает уверенные для своего жанра предстартовые показатели и также может рассчитывать на 40-60 млн рублей по итогам первой недели проката.

Семейное фэнтези КОЛОТУН И ВОЛШЕБНОЕ КОРОЛЕВСТВО (AK) выходит в условиях довольно плотной конкуренции со стороны жанровых холдоверов. Однако благодаря высокому прокатному множителю, свойственному семейным релизам, к концу уикенда фильм также может положить в свою копилку примерно 40-50 млн рублей.

Фото: кадр из фильма УВИДЕТЬ ВСЕ

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18.11.2026 Автор: БК