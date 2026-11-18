Сразу четыре новинки претендуют на старт больше 50 млн рублей
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|РОЖДЕНИЕ ИМПЕРИИ
|CP
|1500
|105 000 000
|1 270 264
|70 000
|-31
|2
|УВИДЕТЬ ВСЕ
|VLG
|500
|70 000 000
|846 842
|140 000
|-
|3
|КОЛОТУН И ВОЛШЕБНОЕ КОРОЛЕВСТВО
|AK
|2000
|50 000 000
|604 887
|25 000
|-
|4
|РОККИ – ЭТО Я
|EXP
|1500
|50 000 000
|604 887
|33 333
|-
|5
|ДЕДМОБИЛЬ
|CAO
|1200
|50 000 000
|604 887
|41 667
|-
|6
|БИТВА МОТОРОВ
|CP
|600
|48 000 000
|580 692
|80 000
|-28
|7
|ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПИНГВИНЕНКА
|NKI
|2000
|30 000 000
|362 932
|15 000
|-29
|8
|ПЛЕТЕНЫЙ МУЖ
|PVZGL
|600
|30 000 000
|362 932
|50 000
|-26
|9
|ЛИЛЯ
|AK
|500
|25 000 000
|302 444
|50 000
|-29
|10
|ПСИХОПАТКА
|VLG
|900
|19 000 000
|229 857
|21 111
|-50
|477 000 000
|5 770 627
Предстоящий уикенд должен порадовать кинотеатры амбициозными разножанровыми новинками, которые, тем не менее, вряд ли смогут сместить с лидерской позиции холдовер РОЖДЕНИЕ ИМПЕРИИ (CP).
Главной «темной лошадкой» недели видится документальный проект Нэйтана Филдера и Лэнса Оппенгейма УВИДЕТЬ ВСЕ (VLG). Необычный для отечественного рынка релиз демонстрирует великолепные показатели предпродаж и высокий спрос со стороны киноманской аудитории, особенно в столице. Тем не менее не самая широкая роспись и трехчасовой хронометраж могут стать сдерживающими факторами для бокс-офиса стартового уикенда. Осторожно предположим, что новинка сможет освоить порядка 60-80 млн рублей за четыре дня проката.
Другой релиз, рассчитанный на киноманскую аудиторию – байопик РОККИ — ЭТО Я (EXP) от режиссера ЗЕЛЕНОЙ КНИГИ Питера Фаррелли. Пока проект не может похвастаться высоким уровнем предпродаж, однако узнаваемый бренд в названии и духоподъемный посыл картины должны компенсировать стартовый недобор на более длинной прокатной дистанции. Вероятнее всего, в первый уикенд американская лента положит в свою копилку около 50 млн рублей.
Отечественная комедия ДЕДМОБИЛЬ (CAO) с Юрием Стояновым в главной роли показывает уверенные для своего жанра предстартовые показатели и также может рассчитывать на 40-60 млн рублей по итогам первой недели проката.
Семейное фэнтези КОЛОТУН И ВОЛШЕБНОЕ КОРОЛЕВСТВО (AK) выходит в условиях довольно плотной конкуренции со стороны жанровых холдоверов. Однако благодаря высокому прокатному множителю, свойственному семейным релизам, к концу уикенда фильм также может положить в свою копилку примерно 40-50 млн рублей.
Фото: кадр из фильма УВИДЕТЬ ВСЕ
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18.11.2026 Автор: БК