Прогноз кассовых сборов России на уикенде 12-15 ноября

В лидерах останутся холдоверы
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|РОЖДЕНИЕ ИМПЕРИИ
|CP
|1600
|105 000 000
|1 285 662
|65 625
|-41
|2
|БИТВА МОТОРОВ
|CP
|500
|50 000 000
|612 220
|100 000
|-39
|3
|ЧУДО-ЮДО
|NMG
|1000
|35 000 000
|428 554
|35 000
|-43
|4
|ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПИНГВИНЕНКА
|NKI
|2000
|30 000 000
|367 332
|15 000
|-
|5
|СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ
|AK
|1000
|30 000 000
|367 332
|30 000
|-44
|6
|ПЛЕТЕНЫЙ МУЖ
|PVZGL
|700
|27 000 000
|330 599
|38 571
|-37
|7
|ПСИХОПАТКА
|VLG
|700
|26 000 000
|318 354
|37 143
|-
|8
|СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ. ПЕРЕВЫПУСК
|KAP
|1000
|25 000 000
|306 110
|25 000
|-53
|9
|ЛИЛЯ
|AK
|600
|23 000 000
|281 621
|38 333
|-
|10
|ЖИВАЯ КНИГА
|AK
|1800
|22 000 000
|269 377
|12 222
|-43
|373 000 000
|4 567 161
Предстоящий уикенд не обещает быть богатым на кассовые новинки, поэтому тройка лидеров проката, скорее всего, останется без изменений. Первенство вновь сохранит фильм Андрея Кравчука РОЖДЕНИЕ ИМПЕРИИ (CP).
Лучшей из новинок должен стать семейный релиз ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПИНГВИНЕНКА (NKI). Несмотря на высокую конкуренцию за целевую аудиторию со стороны холдоверов, картина должна освоить в стартовый уикенд порядка 30 млн рублей.
Комединый хоррор ПСИХОПАТКА (VLG) с Майкой Монро в главной роли демонстрирует достаточно уверенные для жанра предварительные показатели, позволяющие рассчитывать на 25-28 млн рублей за четыре дня проката.
Также в десятку лучших должен пробиться отечественный байопик ЛИЛЯ (AK). Фильм Веры Сторожевой показывает высокий уровень предпродаж, что, впрочем, характерно для подобного рода артовых картин. Однако большой хронометраж, жанровая специфика и черно-белое изображение явно ограничивают кассовый потенциал проекта. По итогам уикенда его сборы могут составить порядка 20-25 млн рублей.
Фото: кадр из фильма РОЖДЕНИЕ ИМПЕРИИ
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11.11.2026 Автор: БК