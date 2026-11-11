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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 12-15 ноября


В лидерах останутся холдоверы

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 РОЖДЕНИЕ ИМПЕРИИ CP 1600 105 000 000 1 285 662 65 625 -41
2 БИТВА МОТОРОВ CP 500 50 000 000 612 220 100 000 -39
3 ЧУДО-ЮДО NMG 1000 35 000 000 428 554 35 000 -43
4 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПИНГВИНЕНКА NKI 2000 30 000 000 367 332 15 000 -
5 СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ AK 1000 30 000 000 367 332 30 000 -44
6 ПЛЕТЕНЫЙ МУЖ PVZGL 700 27 000 000 330 599 38 571 -37
7 ПСИХОПАТКА VLG 700 26 000 000 318 354 37 143 -
8 СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ. ПЕРЕВЫПУСК KAP 1000 25 000 000 306 110 25 000 -53
9 ЛИЛЯ AK 600 23 000 000 281 621 38 333 -
10 ЖИВАЯ КНИГА AK 1800 22 000 000 269 377 12 222 -43
  373 000 000 4 567 161  

Предстоящий уикенд не обещает быть богатым на кассовые новинки, поэтому тройка лидеров проката, скорее всего, останется без изменений. Первенство вновь сохранит фильм Андрея Кравчука РОЖДЕНИЕ ИМПЕРИИ (CP).

Лучшей из новинок должен стать семейный релиз ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПИНГВИНЕНКА (NKI). Несмотря на высокую конкуренцию за целевую аудиторию со стороны холдоверов, картина должна освоить в стартовый уикенд порядка 30 млн рублей.

Комединый хоррор ПСИХОПАТКА (VLG) с Майкой Монро в главной роли демонстрирует достаточно уверенные для жанра предварительные показатели, позволяющие рассчитывать на 25-28 млн рублей за четыре дня проката.

Также в десятку лучших должен пробиться отечественный байопик ЛИЛЯ (AK). Фильм Веры Сторожевой показывает высокий уровень предпродаж, что, впрочем, характерно для подобного рода артовых картин. Однако большой хронометраж, жанровая специфика и черно-белое изображение явно ограничивают кассовый потенциал проекта. По итогам уикенда его сборы могут составить порядка 20-25 млн рублей.

Фото: кадр из фильма РОЖДЕНИЕ ИМПЕРИИ

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11.11.2026 Автор: БК