Прогноз кассовых сборов России на уикенде 12-15 ноября

Предстоящий уикенд не обещает быть богатым на кассовые новинки, поэтому тройка лидеров проката, скорее всего, останется без изменений. Первенство вновь сохранит фильм Андрея Кравчука РОЖДЕНИЕ ИМПЕРИИ (CP).

Лучшей из новинок должен стать семейный релиз ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПИНГВИНЕНКА (NKI). Несмотря на высокую конкуренцию за целевую аудиторию со стороны холдоверов, картина должна освоить в стартовый уикенд порядка 30 млн рублей.

Комединый хоррор ПСИХОПАТКА (VLG) с Майкой Монро в главной роли демонстрирует достаточно уверенные для жанра предварительные показатели, позволяющие рассчитывать на 25-28 млн рублей за четыре дня проката.

Также в десятку лучших должен пробиться отечественный байопик ЛИЛЯ (AK). Фильм Веры Сторожевой показывает высокий уровень предпродаж, что, впрочем, характерно для подобного рода артовых картин. Однако большой хронометраж, жанровая специфика и черно-белое изображение явно ограничивают кассовый потенциал проекта. По итогам уикенда его сборы могут составить порядка 20-25 млн рублей.

Фото: кадр из фильма РОЖДЕНИЕ ИМПЕРИИ

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11.11.2026 Автор: БК