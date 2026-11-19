Льготный режим предлагается ввести с 2027 по 2031 год

Государственная Дума приняла в первом чтении правительственный законопроект о налоговых льготах для российских анимационных компаний. Льготный режим предлагается ввести с 2027 по 2031 год: ставка в федеральный бюджет составит 3%, в региональные бюджеты – 0%. Сейчас общая ставка составляет 25%.

Воспользоваться льготой смогут компании, которые непрерывно состоят в реестре организаций, производящих анимационную аудиовизуальную продукцию, не менее пяти календарных лет до периода применения льготной ставки и в течение самого этого периода. При этом должны выполняться дополнительные условия: не менее 90% доходов компании должны приходиться на профильную деятельность, средняя численность сотрудников должна составлять не менее семи человек и не сокращаться по сравнению с предыдущим годом, а годовая выручка от производства анимации и оказания соответствующих услуг должна увеличиваться минимум на 5%.

Как отмечается в пояснительной записке, частные инвесторы обеспечивают около 80% бюджетов производства анимационного контента. Снижение налоговой нагрузки, по мнению авторов инициативы, должно повысить инвестиционную привлекательность отрасли, поддержать производство российской анимации и позволить компаниям направлять дополнительные средства на новые проекты и развитие технологий.

Поправки ко второму чтению принимаются до 2 декабря.

Фото: официальный сайт Государственной Думы