Сейчас закон запрещает распространение такого контента в аудиовизуальных сервисах

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект о введении административных штрафов за распространение аудиовизуальных произведений, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности или пропагандирующих их отрицание.

Он предусматривает введение штрафов за нарушение этих требований. За распространение запрещенных произведений владельцами аудиовизуальных сервисов юридическим лицам может грозить штраф до 700 тысяч рублей, а за повторное нарушение – до 3 млн рублей. Для граждан и должностных лиц также предусмотрены штрафы – до 5 тысяч и 100 тысяч рублей соответственно.

Нормы не будут распространяться на произведения, распространение которых началось до 1 марта 2026 года, а также на фильмы с действующим прокатным удостоверением Минкультуры.

За неисполнение требования Роскомнадзора об ограничении доступа к произведению в течение суток после получения уведомления штрафы для юридических лиц составят до 1 млн рублей, при повторном нарушении – до 5 млн рублей. Ответственность также предусмотрена для граждан и должностных лиц. Срок давности привлечения к ответственности по новым составам составит один год.

Сейчас закон запрещает распространение такого контента в аудиовизуальных сервисах. Владельцы сервисов и социальных сетей также обязаны ограничивать доступ к произведениям по требованию Роскомнадзора, направленному на основании решения или заключения Минкультуры.

Фото: официальный сайт Государственной Думы