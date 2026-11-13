Касса четверга: «Рождение империи» лидирует третью неделю подряд
Лучшей новинкой стал комедийный хоррор «Психопатка»
Лидером чарта за четверг вновь стала историческая драма РОЖДЕНИЕ ИМПЕРИИ (СР), заработавшая 15,5 млн рублей. По итогам уикенда фильм может рассчитывать примерно на 128 млн рублей.
С четвертой строчки чарта начала прокат лучшая премьера недели – комедийный хоррор ПСИХОПАТКА (VLG). Фильм с Майкой Монро заработал 5,5 млн рублей и может претендовать на 30 млн по итогу уикенда.
На шестом месте оказалась биографическая лента ЛИЛЯ (AK), сумевшая положить в свою копилку 3,8 млн рублей. По итогу недели фильм Веры Сторожевой может рассчитывать также на 30 млн.
Восьмое место с результатом в 2,4 млн рублей занял российский триллер ЛЕС (CPF). Это может превратиться в 13 млн по итогу уикенда.
Строчкой ниже расположилась семейная лента ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПИНГВИНЕНКА (NKI). Отечественный проект освоил 1,9 млн рублей. Благодаря высокому семейному множителю к концу недели это может обеспечить ему 25 млн.
Фото: кадр из фильма ПСИХОПАТКА
Предварительные сборы за четверг 12.11.2026 в России (без учета СНГ)
|№
|Название
|ДИСТРИБЬЮТОР НЕД.
|ЭКРАНЫ
|К/Т
|КАССА ЧЕТВЕРГА 12.11.2026
|ИЗМЕНЕНИЕ
|ОБЩАЯ КАССА НА 12.11.2026
|ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
|1
|РОЖДЕНИЕ ИМПЕРИИ
|CP
|3
|-(1429)
|15 500 000$187 515
|-22,1%
|659 600 000$8 156 300
|128 000 000 $1 548 512
|2
|КОТ В ШЛЯПЕ
The Cat in the Hat
|-
|1
|-(1)
|7 372 864$89 195
|-
|7 372 864$89 195
|-
|3
|БИТВА МОТОРОВ
|CP
|6
|-(558)
|5 900 000$71 377
|-28,9%
|1 261 500 000$14 757 838
|50 000 000 $604 887
|4
|ПСИХОПАТКА
Victorian Psycho
|VLG
|1
|-(981)
|5 460 809$66 064
|-
|6 211 051$75 140
|30 000 000 $362 932
|5
|ПЛЕТЕНЫЙ МУЖ
Wicker
|PVZGL
|2
|-(495)
|4 623 017$55 928
|-9,8%
|73 170 368$895 927
|37 000 000 $447 617
|6
|ЛИЛЯ
|AK
|1
|-(500)
|3 841 843$46 478
|-
|4 147 913$50 180
|30 000 000 $362 932
|7
|СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ. ПЕРЕВЫПУСК
The Twilight Saga: Eclipse
|KAP
|2
|-(593)
|3 821 631$46 233
|-60,7%
|79 154 264$969 196
|25 000 000 $302 444
|8
|ЛЕС
|CPF
|1
|-(565)
|2 361 008$28 563
|-
|2 842 085$34 383
|13 000 000 $157 271
|9
|ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПИНГВИНЕНКА
|NKI
|1
|-(2040)
|1 939 434$23 463
|-
|2 108 534$25 509
|25 000 000 $302 444
|10
|ЧУДО-ЮДО
|NMG
|4
|-(678)
|1 884 967$22 804
|-54,9%
|506 027 616$6 173 327
|28 000 000 $338 737
|11
|ЛУЧШЕЕ ЛЕТО В ЖИЗНИ
|CP
|1
|-(822)
|1 600 000$19 356
|-
|1 600 000$19 356
|-
|12
|СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ
|AK
|4
|-(1114)
|1 576 471$19 072
|-53,8%
|471 759$5 755
|-
|13
|МОРОЗКО
|CP
|4
|-(448)
|1 100 000$13 308
|-57,7%
|338 500 000$4 129 560
|-
|14
|ЖИВАЯ КНИГА
|AK
|2
|-(2095)
|958 115$11 591
|-62,6%
|62 105 817$760 448
|-
|15
|ДЕВИЧНИК В СПА
Spa Weekend
|TRD
|1
|-(286)
|875 687$10 594
|-
|875 687$10 594
|-
|16
|ОТВЕРЖЕННЫЕ
Les Miserables
|EXP
|2
|-(278)
|780 025$9 437
|-34,2%
|19 318 533$236 544
|-
|17
|СИНИСТЕР. ДОМ МЕРТВЫХ
Cerita Lila
|EXP
|3
|-(136)
|613 713$7 425
|-58,7%
|43 864 603$542 409
|-
|18
|ИНФЛЮЕНСЕР
The Influencer Project
|EXP
|1
|-(378)
|594 397$7 191
|-
|607 773$7 353
|-
|19
|ДИРЕКТОР
|SMKT
|3
|-(22)
|543 251$6 572
|-49,1%
|28 096 506$347 428
|-
|20
|ПРОКЛЯТИЕ САЛЬМОКДЖИ
Salmokji
|WP
|2
|-(119)
|443 971$5 371
|-64,6%
|13 880 629$169 960
|-
|21
|БЕЗЛИКИЕ. КОШМАР ДЖУНГЛЕЙ
The Mask One: Faceless
|KNLG
|1
|-(156)
|403 622$4 883
|-
|403 622$4 883
|-
|22
|НАВАР
|LEO
|2
|-(113)
|387 666$4 690
|-71,0%
|11 386 119$139 416
|-
|23
|НАСТРОЙЩИК
Tuner
|TRD
|2
|-(126)
|360 127$4 357
|-73,0%
|12 841 422$157 235
|-
|24
|ВЫШКА 2
Fall 2: Deadpoint
|CAO
|8
|-(63)
|342 038$4 138
|-37,5%
|358 470 464$4 247 280
|-
|25
|ЗВЕРЬ
The Beast
|NMG
|2
|-(172)
|322 122$3 897
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|16 582 839$203 047
|-
|26
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|27
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|28
|ЗВЕРОДВИЖ
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|TNL
|1
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|234 965$2 843
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|629 024$7 610
|-
|29
|СВИНЦОВЫЕ НЕБЕСА
|SMKT
|4
|-(13)
|203 214$2 458
|-4,1%
|5 369 572$65 507
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