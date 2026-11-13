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Касса четверга: «Рождение империи» лидирует третью неделю подряд

Автор: БК
13 ноября 2026

Лучшей новинкой стал комедийный хоррор «Психопатка»

Лидером чарта за четверг вновь стала историческая драма РОЖДЕНИЕ ИМПЕРИИ (СР), заработавшая 15,5 млн рублей. По итогам уикенда фильм может рассчитывать примерно на 128 млн рублей.

С четвертой строчки чарта начала прокат лучшая премьера недели – комедийный хоррор ПСИХОПАТКА (VLG). Фильм с Майкой Монро заработал 5,5 млн рублей и может претендовать на 30 млн по итогу уикенда.

На шестом месте оказалась биографическая лента ЛИЛЯ (AK), сумевшая положить в свою копилку 3,8 млн рублей. По итогу недели фильм Веры Сторожевой может рассчитывать также на 30 млн.

Восьмое место с результатом в 2,4 млн рублей занял российский триллер ЛЕС (CPF). Это может превратиться в 13 млн по итогу уикенда.

Строчкой ниже расположилась семейная лента ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПИНГВИНЕНКА (NKI). Отечественный проект освоил 1,9 млн рублей. Благодаря высокому семейному множителю к концу недели это может обеспечить ему 25 млн.

Фото: кадр из фильма ПСИХОПАТКА

Предварительные сборы за четверг 12.11.2026 в России (без учета СНГ)

Название ДИСТРИБЬЮТОР НЕД. ЭКРАНЫ К/Т КАССА ЧЕТВЕРГА 12.11.2026 ИЗМЕНЕНИЕ ОБЩАЯ КАССА НА 12.11.2026 ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
1 РОЖДЕНИЕ ИМПЕРИИ
 CP 3 -(1429) 15 500 000$187 515 -22,1% 659 600 000$8 156 300 128 000 000 $1 548 512
2 КОТ В ШЛЯПЕ
The Cat in the Hat		 - 1 -(1) 7 372 864$89 195 - 7 372 864$89 195 -
3 БИТВА МОТОРОВ
 CP 6 -(558) 5 900 000$71 377 -28,9% 1 261 500 000$14 757 838 50 000 000 $604 887
4 ПСИХОПАТКА
Victorian Psycho		 VLG 1 -(981) 5 460 809$66 064 - 6 211 051$75 140 30 000 000 $362 932
5 ПЛЕТЕНЫЙ МУЖ
Wicker		 PVZGL 2 -(495) 4 623 017$55 928 -9,8% 73 170 368$895 927 37 000 000 $447 617
6 ЛИЛЯ
 AK 1 -(500) 3 841 843$46 478 - 4 147 913$50 180 30 000 000 $362 932
7 СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ. ПЕРЕВЫПУСК
The Twilight Saga: Eclipse		 KAP 2 -(593) 3 821 631$46 233 -60,7% 79 154 264$969 196 25 000 000 $302 444
8 ЛЕС
 CPF 1 -(565) 2 361 008$28 563 - 2 842 085$34 383 13 000 000 $157 271
9 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПИНГВИНЕНКА
 NKI 1 -(2040) 1 939 434$23 463 - 2 108 534$25 509 25 000 000 $302 444
10 ЧУДО-ЮДО
 NMG 4 -(678) 1 884 967$22 804 -54,9% 506 027 616$6 173 327 28 000 000 $338 737
11 ЛУЧШЕЕ ЛЕТО В ЖИЗНИ
 CP 1 -(822) 1 600 000$19 356 - 1 600 000$19 356 -
12 СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ
 AK 4 -(1114) 1 576 471$19 072 -53,8% 471 759$5 755 -
13 МОРОЗКО
 CP 4 -(448) 1 100 000$13 308 -57,7% 338 500 000$4 129 560 -
14 ЖИВАЯ КНИГА
 AK 2 -(2095) 958 115$11 591 -62,6% 62 105 817$760 448 -
15 ДЕВИЧНИК В СПА
Spa Weekend		 TRD 1 -(286) 875 687$10 594 - 875 687$10 594 -
16 ОТВЕРЖЕННЫЕ
Les Miserables		 EXP 2 -(278) 780 025$9 437 -34,2% 19 318 533$236 544 -
17 СИНИСТЕР. ДОМ МЕРТВЫХ
Cerita Lila		 EXP 3 -(136) 613 713$7 425 -58,7% 43 864 603$542 409 -
18 ИНФЛЮЕНСЕР
The Influencer Project		 EXP 1 -(378) 594 397$7 191 - 607 773$7 353 -
19 ДИРЕКТОР
 SMKT 3 -(22) 543 251$6 572 -49,1% 28 096 506$347 428 -
20 ПРОКЛЯТИЕ САЛЬМОКДЖИ
Salmokji		 WP 2 -(119) 443 971$5 371 -64,6% 13 880 629$169 960 -
21 БЕЗЛИКИЕ. КОШМАР ДЖУНГЛЕЙ
The Mask One: Faceless		 KNLG 1 -(156) 403 622$4 883 - 403 622$4 883 -
22 НАВАР
 LEO 2 -(113) 387 666$4 690 -71,0% 11 386 119$139 416 -
23 НАСТРОЙЩИК
Tuner		 TRD 2 -(126) 360 127$4 357 -73,0% 12 841 422$157 235 -
24 ВЫШКА 2
Fall 2: Deadpoint		 CAO 8 -(63) 342 038$4 138 -37,5% 358 470 464$4 247 280 -
25 ЗВЕРЬ
The Beast		 NMG 2 -(172) 322 122$3 897 -79,9% 16 582 839$203 047 -
26 РУКИ ВВЕРХ! 2
 AK 5 -(153) 319 970$3 871 -65,9% 218 876 659$2 607 226 -
27 ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАМОНТЕНКА. В ПОИСКАХ МАМЫ
 NMG 7 -(115) 237 982$2 879 -57,3% 337 577 024$4 039 936 -
28 ЗВЕРОДВИЖ
GG Bond: Race Through Time		 TNL 1 -(145) 234 965$2 843 - 629 024$7 610 -
29 СВИНЦОВЫЕ НЕБЕСА
 SMKT 4 -(13) 203 214$2 458 -4,1% 5 369 572$65 507 -
ИТОГО ТОП-29:
64 602 909 $781 550
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 82.66 руб.

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Также стартовали

БЕЗЛИКИЕ. КОШМАР ДЖУНГЛЕЙ / The Mask One: Faceless (KNLG) данные не предоставлены дистрибьютором.
ДЕВИЧНИК В СПА / Spa Weekend (TRD) данные не предоставлены дистрибьютором.
ЗВЕРОДВИЖ / GG Bond: Race Through Time (TNL) данные не предоставлены дистрибьютором.
ИНФЛЮЕНСЕР / The Influencer Project (EXP) данные не предоставлены дистрибьютором.
КОТ В ШЛЯПЕ / The Cat in the Hat (-) данные не предоставлены дистрибьютором.
ЛЕС (CPF) данные не предоставлены дистрибьютором.
ЛИЛЯ (AK) данные не предоставлены дистрибьютором.
ЛУЧШЕЕ ЛЕТО В ЖИЗНИ (CP) данные не предоставлены дистрибьютором.
НОВЫЙ ДОМ (VRT) данные не предоставлены дистрибьютором.
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПИНГВИНЕНКА (NKI) данные не предоставлены дистрибьютором.
ПСИХОПАТКА / Victorian Psycho (VLG) данные не предоставлены дистрибьютором.
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Прогноз
Сборов за уикенд 12–15.11
РОЖДЕНИЕ ИМПЕРИИ 105 000 000
БИТВА МОТОРОВ 50 000 000
ЧУДО-ЮДО 35 000 000
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПИНГВИНЕНКА 30 000 000
СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ 30 000 000
ПЛЕТЕНЫЙ МУЖ 27 000 000
ПСИХОПАТКА 26 000 000
СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ.… 25 000 000
ЖИВАЯ КНИГА 22 000 000
ЛИЛЯ 22 000 000