Касса четверга: «Рождение империи» продолжает лидировать
Лучшей новинкой стал перевыпуск третьей части «Сумерек»
Лидером чарта за четверг вновь стала историческая драма РОЖДЕНИЕ ИМПЕРИИ (СР), заработавшая 19,9 млн рублей. По итогам уикенда фильм может рассчитывать примерно на 135 млн рублей.
Со второй строчки чарта начала прокат лучшая премьера недели – перевыпуск фильма СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ (KAP). Картина 2010 года заработала 9,3 млн рублей и может претендовать на 50 млн по итогу уикенда.
На пятом месте оказалась фэнтези-драма ПЛЕТЕНЫЙ МУЖ (PVZGL), сумевшая положить в свою копилку 5,1 млн рублей. По итогу недели зарубежная лента может рассчитывать на 35 млн.
Девятое место с результатом в 2,6 млн рублей заняла отечественная семейная картина ЖИВАЯ КНИГА (AK). Это может превратиться в 25 млн по итогу уикенда.
Замкнул десятку боевик ЗВЕРЬ (NMG) с Сэмюэлем Л. Джексоном. Американская картина освоила 1,6 млн рублей, что к концу недели может обеспечить ей 9 млн.
Фото: кадр из фильма РОЖДЕНИЕ ИМПЕРИИ
Предварительные сборы за четверг 05.11.2026 в России (без учета СНГ)
|№
|Название
|ДИСТРИБЬЮТОР НЕД.
|ЭКРАНЫ
|К/Т
|КАССА ЧЕТВЕРГА 05.11.2026
|ИЗМЕНЕНИЕ
|ОБЩАЯ КАССА НА 05.11.2026
|ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
|1
|РОЖДЕНИЕ ИМПЕРИИ
|CP
|2
|-(1567)
|19 900 000$243 664
|-40,1%
|435 300 000$5 382 713
|135 000 000 $1 652 994
|2
|СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ. ПЕРЕВЫПУСК
The Twilight Saga: Eclipse
|KAP
|1
|-(822)
|9 726 486$119 095
|-
|14 912 050$182 589
|50 000 000 $612 220
|3
|КИТ: ВО ТЬМЕ ГЛУБИН
Whalefall
|-
|1
|-(1)
|9 065 435$111 001
|-
|9 065 435$111 001
|-
|4
|БИТВА МОТОРОВ
|CP
|5
|-(638)
|8 300 000$101 629
|-53,9%
|1 062 200 000$12 426 299
|65 000 000 $795 886
|5
|ПЛЕТЕНЫЙ МУЖ
Wicker
|PVZGL
|1
|-(570)
|5 125 848$62 763
|-
|15 002 715$183 699
|35 000 000 $428 554
|6
|ЧУДО-ЮДО
|NMG
|3
|-(1048)
|4 177 343$51 149
|-83,1%
|438 827 200$5 353 510
|40 000 000 $489 776
|7
|СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ
|AK
|3
|-(1844)
|3 408 801$41 739
|-87,0%
|413 273 905$5 041 770
|35 000 000 $428 554
|8
|МОРОЗКО
|CP
|3
|-(951)
|2 600 000$31 835
|-84,0%
|297 900 000$3 634 256
|25 000 000 $306 110
|9
|ЖИВАЯ КНИГА
|AK
|1
|-(2091)
|2 562 754$31 379
|-
|20 400 203$249 788
|25 000 000 $306 110
|10
|ЗВЕРЬ
The Beast
|NMG
|1
|-(482)
|1 601 871$19 614
|-
|4 259 310$52 153
|9 000 000 $110 200
|11
|СИНИСТЕР. ДОМ МЕРТВЫХ
Cerita Lila
|EXP
|2
|-(456)
|1 484 272$18 174
|-53,7%
|32 368 651$400 255
|-
|12
|НАВАР
|LEO
|1
|-(235)
|1 337 123$16 372
|-
|2 545 667$31 170
|-
|13
|НАСТРОЙЩИК
Tuner
|TRD
|1
|-(316)
|1 333 133$16 323
|-
|1 414 133$17 315
|-
|14
|ПРОКЛЯТИЕ САЛЬМОКДЖИ
Salmokji
|WP
|1
|-(343)
|1 253 961$15 354
|-
|3 406 465$41 710
|-
|15
|ОТВЕРЖЕННЫЕ
Les Miserables
|EXP
|1
|-(517)
|1 186 066$14 523
|-
|5 021 063$61 480
|-
|16
|ДИРЕКТОР
|SMKT
|2
|-(27)
|1 067 813$13 075
|-71,7%
|20 927 528$258 780
|-
|17
|РУКИ ВВЕРХ! 2
|AK
|4
|-(551)
|939 142$11 499
|-
|209 167 978$2 491 578
|-
|18
|ДЕВЯТАЯ ПЛАНЕТА
|CP
|7
|-(125)
|626 000$7 665
|-68,7%
|497 600 000$5 895 735
|-
|19
|ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАМОНТЕНКА. В ПОИСКАХ МАМЫ
|NMG
|6
|-(192)
|556 910$6 819
|-76,5%
|328 106 368$3 926 596
|-
|20
|ВЫШКА 2
Fall 2: Deadpoint
|CAO
|7
|-(86)
|547 622$6 705
|-64,9%
|352 610 496$4 177 849
|-
|21
|СВЯТЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
|BSD
|1
|-(55)
|513 009$6 281
|-
|513 009$6 281
|-
|22
|ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ. ЗЛО ВНУТРИ
Paket Santet
|PNR
|1
|-(131)
|452 392$5 539
|-
|1 076 619$13 183
|-
|23
|БАРАШЕК ШОН И ЧУДИЩЕ ЛОХМАТОЕ
Shaun the Sheep: The Beast of Mossy Bottom
|VLG
|2
|-(1004)
|434 667$5 322
|-87,4%
|34 961 571$432 318
|-
|24
|РОЛЛИНГ ЛАУД. ДИКОЕ ВЕСЕЛЬЕ
Rolling Loud
|PRD
|1
|-(104)
|292 002$3 575
|-
|328 002$4 016
|-
|25
|СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ. ПЕРЕВЫПУСК
The Twilight Saga: New Moon
|KAP
|5
|-(55)
|275 217$3 370
|-85,1%
|215 371 920$2 519 559
|-
|26
|АЙТМАТОВ
|RSP
|1
|-(49)
|251 850$3 084
|-
|1 037 557$12 704
|-
|27
|ЛЕТО В БАДЕНЕ
|K24
|1
|-(30)
|233 460$2 859
|-
|1 520 145$18 613
|-
|28
|СВИНЦОВЫЕ НЕБЕСА
|SMKT
|3
|-(26)
|211 891$2 594
|-17,6%
|4 378 004$53 410
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