Касса четверга: «Рождение империи» уверенно лидирует
Автор: БК
30 октября 2026
Сказочные холдоверы готовятся заработать больше, чем на старте
Лидером чарта за четверг стала историческая драма РОЖДЕНИЕ ИМПЕРИИ (СР), заработавшая 33,2 млн рублей. По итогам уикенда фильм может рассчитывать примерно на 235 млн рублей.
Британский анимационный проект БАРАШЕК ШОН И ЧУДИЩЕ ЛОХМАТОЕ (VLG) за первый день проката освоил 3,45 млн рублей. К вечеру воскресенья мультфильм может собрать 18 млн.
Также в топ-10 расположился фильм ужасов СИНИСТЕР. ДОМ МЕРТВЫХ (EXP). Лента записала на свой счет 3,2 млн рублей и может претендовать примерно на 14 млн рублей по итогам уикенда.
Фото: кадр со съемок фильма РОЖДЕНИЕ ИМПЕРИИ
Предварительные сборы за четверг 29.10.2026 в России (без учета СНГ)
|№
|Название
|ДИСТРИБЬЮТОР НЕД.
|ЭКРАНЫ
|К/Т
|КАССА ЧЕТВЕРГА 29.10.2026
|ИЗМЕНЕНИЕ
|ОБЩАЯ КАССА НА 29.10.2026
|ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
|1
|РОЖДЕНИЕ ИМПЕРИИ
|CP
|1
|-(1770)
|33 200 000$410 535
|-
|33 500 000$414 245
|235 000 000 $2 905 898
|2
|СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ
|AK
|2
|-(2186)
|26 312 095$325 363
|236,4%
|224 028 852$2 733 059
|150 000 000 $1 854 829
|3
|ЧУДО-ЮДО
|NMG
|2
|-(2143)
|24 725 847$305 748
|166,6%
|231 437 881$2 823 446
|140 000 000 $1 731 173
|4
|БИТВА МОТОРОВ
|CP
|4
|-(805)
|18 000 000$222 579
|10,4%
|865 400 000$10 124 006
|130 000 000 $1 607 518
|5
|МОРОЗКО
|CP
|2
|-(1813)
|16 300 000$201 558
|114,5%
|164 600 000$2 008 052
|100 000 000 $1 236 552
|6
|КЛЭЙФЕЙС
Clayface
|-
|1
|-(1)
|14 475 072$178 992
|-
|14 475 072$178 992
|-
|7
|ДИРЕКТОР
|SMKT
|1
|-(1)
|3 767 718$46 590
|-
|3 767 718$46 590
|-
|8
|БАРАШЕК ШОН И ЧУДИЩЕ ЛОХМАТОЕ
Shaun the Sheep: The Beast of Mossy Bottom
|VLG
|1
|-(913)
|3 452 536$42 692
|-
|3 850 391$47 612
|18 000 000 $222 579
|9
|СИНИСТЕР. ДОМ МЕРТВЫХ
Cerita Lila
|EXP
|1
|-(591)
|3 209 234$39 684
|-
|3 209 234$39 684
|14 000 000 $173 117
|10
|ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАМОНТЕНКА. В ПОИСКАХ МАМЫ
|NMG
|5
|-(440)
|2 368 509$29 288
|63,9%
|300 956 327$3 601 679
|30 000 000 $370 966
|11
|ДЕВЯТАЯ ПЛАНЕТА
|CP
|6
|-(251)
|2 000 000$24 731
|-16,7%
|477 600 000$5 658 768
|14 000 000 $173 117
|12
|СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ. ПЕРЕВЫПУСК
The Twilight Saga: New Moon
|KAP
|4
|-(209)
|1 848 158$22 853
|-35,4%
|199 281 888$2 331 328
|-
|13
|ВЫШКА 2
Fall 2: Deadpoint
|CAO
|6
|-(161)
|1 561 611$19 310
|-16,2%
|337 361 184$3 997 170
|-
|14
|ЦИКЛ ЗВЕРЯ
The Cycle
|VLG
|2
|-(540)
|1 276 255$15 782
|-57,6%
|27 239 557$332 311
|-
|15
|ФЬОРД
Fjord
|RUR
|1
|-(138)
|1 220 927$15 097
|-
|4 786 978$59 193
|-
|16
|ПЛЕТЕНЫЙ МУЖ
Wicker
|PVZGL
|0
|-(3)
|848 770$10 495
|-
|848 770$10 495
|-
|17
|РОМАНОВЫ: ПРЕДАННОСТЬ И ПРЕДАТЕЛЬСТВО
|NKI
|6
|-(82)
|519 047$6 418
|0,0%
|123 218 344$1 459 933
|-
|18
|СУМЕРКИ. ПЕРЕВЫПУСК
Twilight
|KAP
|7
|-(37)
|399 254$4 937
|-19,7%
|435 297 888$5 171 651
|-
|19
|ЦАРЕВНА НЕСМЕЯНА
|NKI
|5
|-(82)
|372 718$4 609
|-29,7%
|213 002 960$2 549 102
|-
|20
|КАК ИВАН В СКАЗКУ ПОПАЛ
|CP
|7
|-(59)
|339 000$4 192
|-
|408 900 000$4 858 025
|-
|21
|МАЛЕНЬКИЕ ДЕМОНЫ ПУТЕШЕСТВУЮТ НА ЗАПАД
Nobody
|CPF
|1
|-(93)
|283 766$3 509
|-
|329 457$4 074
|-
|22
|Я ПРИДУ
|SMKT
|4
|-(27)
|279 134$3 452
|3,0%
|6 997 035$81 856
|-
|23
|СВИНЦОВЫЕ НЕБЕСА
|SMKT
|2
|-(67)
|257 142$3 180
|-70,7%
|3 586 004$43 748
|-
|24
|ПОСЛЕДНЕЕ ПРОКЛЯТИЕ
The Curse
|KNLG
|2
|-(89)
|226 935$2 806
|-71,6%
|7 437 593$90 736
|-
|25
|ПРАНКЕР
|CIPA
|2
|-(48)
|216 431$2 676
|-49,4%
|4 930 675$60 152
|-
ИТОГО ТОП-25:
157 460 159 $1 947 078
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 80.87 руб.
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Также стартовали
БАРАШЕК ШОН И ЧУДИЩЕ ЛОХМАТОЕ / Shaun the Sheep: The Beast of Mossy Bottom (VLG) данные не предоставлены дистрибьютором.
БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ В КОМЕДИ ФРАНСЕЗ / De la Comédie-Français (UNID) данные не предоставлены дистрибьютором.
ДИРЕКТОР (SMKT) данные не предоставлены дистрибьютором.
КЛЭЙФЕЙС / Clayface (-) данные не предоставлены дистрибьютором.
МАЛЕНЬКИЕ ДЕМОНЫ ПУТЕШЕСТВУЮТ НА ЗАПАД / Nobody (CPF) данные не предоставлены дистрибьютором.
РОЖДЕНИЕ ИМПЕРИИ (CP) данные не предоставлены дистрибьютором.
СИНИСТЕР. ДОМ МЕРТВЫХ / Cerita Lila (EXP) данные не предоставлены дистрибьютором.
ФЬОРД / Fjord (RUR) данные не предоставлены дистрибьютором.
Расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
|-
|-
|AK
|Атмосфера Кино
|CAO
|Каро Премьер
|CIPA
|Cinema Park Distribution
|CP
|Централ Партнершип
|CPF
|Капелла Фильм
|EXP
|Экспонента Фильм
|KAP
|КИНО.АРТ.ПРО
|KNLG
|Кинологистика
|NKI
|Наше кино
|NMG
|НМГ Кинопрокат
|PVZGL
|Про:взгляд
|RUR
|Русский Репортаж
|SMKT
|Самокат
|UNID
|U Films
|VLG
|Вольга
Сборов за уикенд 29–01.11
РОЖДЕНИЕ ИМПЕРИИ 170 000 000
БИТВА МОТОРОВ 100 000 000
ЧУДО-ЮДО 90 000 000
СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ 85 000 000
МОРОЗКО 65 000 000
РУКИ ВВЕРХ! 2 20 000 000
БАРАШЕК ШОН И ЧУДИЩЕ ЛОХМАТОЕ 18 000 000