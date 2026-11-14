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Джеймс Ганн опроверг слухи о возможном перемонтаже сиквела «Супермена»

Автор: БК

14 ноября 2026

Премьера фильма намечена на 9 июля 2027 года

Режиссер Джеймс Ганн прокомментировал слухи, появившиеся после его ухода с поста одного из руководителей DC Studios. В частности, постановщик опроверг сообщения о том, что Skydance может перемонтировать продолжение СУПЕРМЕНА.

«Вокруг ходит много неправдивых слухов. В частности, утверждается, что Skydance уже посмотрела ЧЕЛОВЕКА ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ и собирается внести в картину масштабные изменения. Однако никто из представителей компании даже не видел фильм. Пока его посмотрели только Питер Сафран и очень узкий круг близких друзей и родственников, которым мы доверяем. Так что все сообщения на эту тему – неправда», – заявил он.

Съемки картины завершились в августе. Премьера назначена на 9 июля 2027 года.

Фото: кадр со съемок фильма СУПЕРМЕН

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