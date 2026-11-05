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DC Studios работает над новой адаптацией «Константина»

Автор: БК

5 ноября 2026

Представители студии отказались от комментариев

Детектив-оккультист Джон Константин вновь может вернуться на большие экраны – Deadline сообщает, что DC Studios наняла автора грядущего хоррора ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: ГНЕВ Фрэнсиса Галуппи для написания сценария грядущего кинокомикса.

Представители студии отказались от комментариев. По информации издания, проект находится на ранних стадиях разработки.

Персонаж, расследующий дела, связанные с мистикой и сверхъестественным, несколько раз появлялся на экранах: в фильме 2005 года его роль исполнил Киану Ривз, а в сериале NBC 2014 года – Мэтт Райан.

Фото: кадр из фильма КОНСТАНТИН: ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ

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